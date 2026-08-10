/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre MacKinnon annoncera des mesures pour renforcer le commerce interprovincial de l'acier canadien/

HAMILTON, ON, le 7 août 2026 /CNW/ -- Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, fera une annonce concernant de nouvelles mesures visant le transport interprovincial de l'acier canadien et le renforcement des chaînes d'approvisionnement nationales.

Les médias auront l'occasion de poser des questions après l'annonce.

Date :

Lundi 10 août 2026

Heure :

9:30 h (HAE)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire par courriel à cet événement en présentiel en contactant l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.

Notes à l'intention des médias

Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 10 août » dans l'objet du courriel.

Les renseignements sur le lieu de l'événement seront communiqués une fois que les médias se seront inscrits.

Consultez le site web de Transports Canada.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]