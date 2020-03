Le gouvernement du Canada rend la vie des jeunes familles plus abordable

De nouvelles mesures pour les jeunes familles leur permettent d'avoir jusqu'à 7 200 $ de plus dans leurs poches qu'en 2015

BARRIE, ON, le 4 mars 2020 /CNW/ - Fonder une famille est une étape importante de la vie. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada permet aux parents canadiens de donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie.

Aujourd'hui, à l'occasion d'un événement organisé par Goodness Me!, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, a souligné les mesures que prend le gouvernement pour rendre la vie des jeunes familles canadiennes plus abordable : permettre aux nouveaux parents d'augmenter le temps passé chez eux; verser aux parents des sommes bonifiées afin qu'ils subviennent aux besoins de leurs enfants et aider davantage de Canadiens à avoir un véritable chez-soi.

La prestation parentale partagée donne aux nouveaux parents, y compris les parents adoptifs et les parents de même sexe, plus de temps pour assumer la responsabilité d'élever leurs enfants. Les parents admissibles qui acceptent le partage des prestations peuvent maintenant bénéficier de cinq semaines supplémentaires de prestations parentales, conformément à la durée habituelle, ou de huit semaines supplémentaires s'ils optent pour la durée prolongée. Autrement dit, les familles bénéficient d'une marge de manœuvre accrue.

Comparativement à l'ancien régime de prestations, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), libre d'impôt, permet de verser chaque mois à 9 familles canadiennes sur 10 des sommes bonifiées pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. Pour l'année de prestations 2019-2020, l'Allocation verse aux parents jusqu'à 6 639 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 5 602 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans.

L'incitatif à l'achat d'une première propriété permettra aux acheteurs d'une première habitation admissibles de soustraire jusqu'à 286 $ de leurs versements hypothécaires mensuels s'y rapportant, ou 3 432 $ par année. Jusqu'à 100 000 familles au Canada pourront ainsi faire l'achat de leur première propriété.

Pris ensemble, ces programmes permettent aux jeunes familles d'avoir jusqu'à 7 200 $ de plus dans leurs poches pour leur première année qu'en 2015.

Citation

« Notre gouvernement s'efforce de rendre la vie des familles de la classe moyenne plus abordable. Voilà pourquoi je suis très fier des investissements du gouvernement pour appuyer les familles et permettre aux enfants d'avoir le meilleur départ possible dans la vie. Le gouvernement continuera de travailler sans relâche à l'amélioration de la qualité de vie des Canadiens. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

En 2017-2018, 84 % de toutes les demandes de prestations parentales ont été présentées par des femmes, ce qui indique que la responsabilité de la garde des enfants repose toujours fortement sur les mères.

Le 17 mars 2019, le gouvernement du Canada a mis en place la prestation parentale partagée pour promouvoir une plus grande égalité entre les sexes, autant à la maison que sur le marché du travail. Les parents qui présentent une demande de prestations parentales partagées peuvent bénéficier de l'une des options suivantes :

a mis en place la prestation parentale partagée pour promouvoir une plus grande égalité entre les sexes, autant à la maison que sur le marché du travail. Les parents qui présentent une demande de prestations parentales partagées peuvent bénéficier de l'une des options suivantes : cinq semaines supplémentaires de prestations parentales régulières;



huit semaines supplémentaires de prestations parentales s'ils optent pour le congé prolongé.

L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) a eu une incidence positive sur le revenu des familles, et elle a largement contribué à réduire la pauvreté chez les enfants. En 2018, on comptait 334 000 enfants de moins qui vivaient dans la pauvreté par rapport à 2015.

Au Canada , de juillet 2018 à juin 2019, environ 3,7 millions de familles ont touché près de 24 milliards de dollars en versements au titre de l'ACE.

, de juillet 2018 à juin 2019, environ 3,7 millions de familles ont touché près de 24 milliards de dollars en versements au titre de l'ACE. Pendant la première moitié de l'année de prestations en cours, plus de familles ont touché des prestations mensuelles de l'ACE qu'au cours de la même période les années précédentes.

Le gouvernement du Canada met actuellement en œuvre la Stratégie nationale sur le logement : un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra de créer 125 000 nouveaux logements, de combler les besoins de 530 000 familles en matière de logement, de réparer et de rénover plus de 300 000 logements, et de réduire de 50 % l'itinérance chronique.



