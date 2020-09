Le gouvernement du Canada recrute une chercheure de renommée mondiale pour combler l'écart entre l'intelligence artificielle et les neurosciences et renforcer la position de Montréal en tant que centre mondial de l'intelligence artificielle

Le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada contribue à renforcer la position de Montréal en tant que centre mondial de l'intelligence artificielle

OTTAWA, ON, le 10 sept. 2020 /CNW/ - Pour s'assurer d'être un pays plus fort, plus novateur et mieux connecté, le Canada doit attirer les meilleurs chercheurs et universitaires du monde pour qu'ils travaillent, étudient et forment des équipes dans ses établissements. Ce sont ces innovateurs de premier rang qui aideront le Canada à produire les innovations et les idées qui mèneront à la création d'emplois dans les industries d'aujourd'hui.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui la nomination de Madame Irina Rish à titre de nouvelle titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada en intelligence artificielle autonome. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'investissement fédéral de plus de 90 millions de dollars visant la création de chaires d'excellence en recherche dans le but de renforcer la place du Canada en tant que centre mondial d'excellence en science, en recherche et en innovation.

Grâce à un financement de 10 millions de dollars sur sept ans de la part du gouvernement du Canada et de près de 25 millions de dollars de la part d'organismes comme l'Institut québécois d'intelligence artificielle (Mila), l'Université de Montréal et plusieurs autres organismes publics et privés, Mme Rish rehaussera le profil du Canada en tant que chef de file dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Recrutée chez IBM, à New York, la chercheure prévoit mettre sur pied un ambitieux centre de recherche interdisciplinaire à l'Université de Montréal où elle est professeure agrégée au Département d'informatique et de recherche opérationnelle. Aidée de son équipe, elle s'emploiera à combler l'écart entre l'intelligence artificielle, la biologie, les neurosciences et la psychologie, ce qui permettra de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain.

L'établissement d'une nouvelle chaire d'excellence en recherche du Canada en intelligence artificielle autonome est un moment fort pour la croissance d'un centre de recherche de pointe au Canada. Cela permet de maintenir la réputation du pays en tant que centre d'excellence de calibre mondial dans le domaine de la recherche et de l'innovation en intelligence artificielle de même que d'accroître les impacts mondiaux possibles dans les secteurs de la médecine et de l'industrie et dans d'autres secteurs essentiels.

« En attirant des chercheurs de calibre mondial comme Mme Rish dans les établissements canadiens, le gouvernement contribue à faire du Canada un centre de recherche concurrentiel sur la scène internationale. De même, en veillant à ce que le pays soit à la fine pointe des domaines de recherche transformatrice tels que l'intelligence artificielle, nous contribuerons au bien-être et à la prospérité de l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« La professeure Rish se joint à un formidable bassin de personnes talentueuses qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle et des neurosciences ici, à Montréal, et dans tout le Canada. Grâce au Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada, elle et son équipe auront l'occasion d'explorer de nouvelles voies susceptibles d'être très prometteuses. Nous sommes honorés de la compter dans nos rangs. »

- Le recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutras

« Le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada finance des chercheurs de renommée mondiale issus de divers horizons dont le travail au sein des établissements canadiens renforce l'innovation, le bien-être social et la prospérité économique du Canada. Leur travail est tout aussi précieux pour la formation de la prochaine génération de chefs de file en recherche du pays. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et président du Comité directeur du Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada, Ted Hewitt

« Les Canadiens et les Canadiennes peuvent être fiers des experts qui choisissent nos instituts pour poursuivre leurs recherches dans des domaines de pointe des sciences naturelles et du génie. Nous sommes persuadés que Mme Rish éclairera l'ensemble des connaissances déjà solides que le Canada possède dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais surtout qu'elle encadrera et formera la prochaine génération de chercheurs dans ce domaine passionnant. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Alejandro Adem

Faits en bref

Le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada aide les universités canadiennes à consolider la réputation du Canada en tant que chef de file mondial en recherche et en innovation.

aide les universités canadiennes à consolider la réputation du en tant que chef de file mondial en recherche et en innovation. Cette chaire fait partie du troisième cycle de mises en candidature annoncées en avril 2019, d'une valeur de plus de 90 millions de dollars.

Les chaires sont attribuées pour une période de sept ans et ne sont pas renouvelables. Chaque chaire reçoit 10 millions de dollars pour sept ans, somme qui est égalée par les établissements où elles sont établies.

Le Programme des chaires d'excellence en recherche du Canada est une initiative des trois organismes subventionnaires, à savoir les Instituts de recherche en santé du Canada , le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et le Conseil de recherches en sciences humaines.

