OTTAWA, ON, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, a fait la déclaration suivante au sujet d'un rapport publié par le Bureau du vérificateur général sur les efforts du gouvernement du Canada en matière de surveillance des eaux arctiques :

« Le gouvernement du Canada accepte les constatations et les recommandations du rapport de la vérificatrice générale, et prendra des mesures pour y donner suite.

« Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour combler les lacunes de longue date relatives à la connaissance du domaine maritime de l'Arctique, en particulier le suivi continu des navires et la détection des navires non émetteurs, et à améliorer l'échange d'information pour assurer la sécurité de nos eaux arctiques.

« Il est essentiel que le Canada ait une connaissance du domaine maritime de l'Arctique pour veiller à atténuer les risques et à intervenir en cas d'incidents qui pourraient avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté, l'environnement et l'économie du Canada.

« Afin de favoriser cette connaissance et la présence fédérale du Canada dans l'Arctique en général, le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour fournir l'équipement, l'infrastructure, les biens et les capacités nécessaires à la promotion de nos intérêts en matière de sécurité maritime dans la région.

« Nous améliorerons également l'équipement essentiel utilisé pour assurer la surveillance maritime dans l'Arctique en envisageant des options pour acquérir l'équipement plus rapidement et en élaborant des plans d'urgence pour faire face aux risques posés par une défaillance critique de l'équipement. »

