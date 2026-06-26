Le gouvernement du Canada réaffirme son partenariat avec l'Alberta dans les secteurs de l'énergie et de l'investissement et pour le renforcement de l'économie canadienne

EDMONTON, AB, le 26 juin 2026 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus incertain, le Canada renforce son économie ici-même, chez nous. Le Canada possède ce que le monde entier recherche, et il est plus important que jamais de travailler ensemble pour tirer parti de cette opportunité.

Depuis plus d'un siècle, les chefs d'entreprise de l'Alberta mènent le développement et la création de possibilités au Canada. Le Canada est de nouveau en voie de réaliser de grands projets, et les Albertains et Albertaines ont un rôle central à jouer dans le renforcement de l'économie canadienne pour tous.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, a effectué une visite productive de trois jours en Alberta, où il a rencontré des dirigeants du commerce, de l'industrie et d'entreprises à Fort McMurray, à Red Deer et à Edmonton ainsi que la mairesse de Red Deer.

Au cours de sa visite, le ministre a eu l'occasion de s'entretenir avec des chefs d'entreprise, des leaders civiques et des dirigeants municipaux de l'Alberta et a discuté de l'importance de la réussite économique de l'Alberta pour l'ensemble du pays. Il a réaffirmé l'engagement du Canada à l'égard de l'accord de mise en œuvre récemment annoncé en lien avec le protocole d'accord entre le Canada et l'Alberta. Le ministre a discuté de la façon dont le protocole d'accord permettra d'exploiter les vastes ressources naturelles de l'Alberta et de consolider la position du Canada à titre de chef de file mondial en matière d'énergie propre et conventionnelle.

Le ministre a souligné l'importance de mettre de l'avant de grands projets et d'attirer des investissements pour favoriser la croissance à long terme du Canada et il a signalé les efforts que le gouvernement du Canada déploie à cette fin. Il a de plus souligné le lancement du processus en vue de l'inscription potentielle de trois projets en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada et la création du Bureau des grands projets afin d'accroître l'efficacité du cadre réglementaire ainsi que de donner aux promoteurs et aux investisseurs la certitude dont ils ont besoin pour investir et bâtir au Canada. Le Bureau des grands projets met de l'avant 23 projets et stratégies d'intérêt national qui créeront plus de 155 000 emplois et représenteront de nouveaux investissements de plus de 135 milliards de dollars, notamment en Alberta. Le ministre a également souligné le leadership et la collaboration de l'Alberta en ce sens et a soulevé la récente signature de l'Entente de collaboration en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d'impact, qui établit le principe « un projet, une évaluation » en vue de l'atteinte de ces objectifs.

Pour acheminer les ressources vers les marchés et diversifier les échanges commerciaux au pays et à l'étranger, les gouvernements doivent collaborer. Au cours de sa visite, le ministre a rencontré les membres de trois chambres de commerce pour discuter des efforts en cours visant à éliminer les obstacles interprovinciaux au commerce et à la mobilité de la main-d'œuvre. Il a mentionné la collaboration des gouvernements afin d'éliminer les formalités administratives et les obstacles à la circulation des biens, des services et des travailleurs qualifiés partout au Canada. Il a notamment souligné la récente création du Réseau des commissaires au commerce intérieur, qui aidera les entreprises et les travailleurs à accéder à de nouveaux marchés au pays.

Le ministre a également souligné l'importance de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) pour préserver la solidité et le caractère prévisible des relations commerciales avec les États-Unis et le Mexique. Il a rappelé que le maintien de l'intégration du marché nord-américain est essentiel pour préserver les emplois, les investissements et la prospérité à long terme de part et d'autre de la frontière, particulièrement dans les secteurs axés sur les exportations, comme ceux de l'énergie, de la fabrication et de l'agriculture.

Citations

« L'Alberta est au cœur de l'avenir économique du Canada. Qu'il s'agisse du plus grand projet de captage de carbone au monde ou des oléoducs d'intérêt national et des grands projets qui ont déjà créé des dizaines de milliers d'emplois, les Albertains et Albertaines prouvent que nous pouvons à la fois construire en grand et construire de manière durable. Le gouvernement réduit les formalités administratives, attire des investissements et élimine les obstacles au commerce intérieur, car une Alberta plus forte est synonyme d'un Canada plus fort. Je suis plus convaincu que jamais que lorsque nous travaillons ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions réaliser. »

--L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

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https://www.canada.ca/fr/unite-economie-canadien.html

SOURCE Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne

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