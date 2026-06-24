COMPTE RENDU - Le ministre LeBlanc rencontre des dirigeants municipaux et des représentants du milieu des affaires à Red Deer

RED DEER, AB, le 24 juin 2026 /CNW/ - Le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, l'honorable Dominic LeBlanc, s'est rendu à Red Deer, en Alberta. Il y a rencontré la mairesse de Red Deer, Cindy Jefferies, et des représentants du milieu des affaires et de l'industrie à la chambre de commerce du district de Red Deer.

Depuis plus d'un siècle, les dirigeants du milieu des affaires et les collectivités de l'Alberta contribuent à bâtir le Canada. Le ministre a fait valoir qu'il est plus important que jamais de travailler ensemble dans un contexte mondial de plus en plus incertain. Le Canada renoue avec les grands projets et les Albertains auront un rôle essentiel à jouer pour bâtir une économie canadienne et albertaine plus forte pour tous.

Lors de sa rencontre avec la mairesse Jefferies, le ministre a insisté sur le fait qu'il était important que l'ensemble des ordres de gouvernement collaborent pour bâtir une économie plus résiliente et plus concurrentielle, qui produit des retombées concrètes pour la population canadienne. Le gouvernement du Canada effectue des investissements à long terme dans les infrastructures afin d'aider des municipalités comme Red Deer, notamment au moyen du Fonds pour des collectivités résilientes, doté de 51 milliards de dollars.

Le ministre a discuté avec les membres de la chambre de commerce du district de Red Deer de la façon dont le gouvernement du Canada contribue à bâtir une économie forte et résiliente. Il a rappelé l'importance du Protocole d'accord entre le Canada et l'Alberta, qui permettra de mettre en valeur les abondantes ressources naturelles de la province et de renforcer la position du Canada en tant que chef de file mondial dans les secteurs des énergies propres et conventionnelles, ainsi que de l'entente récemment conclue avec la province concernant sa mise en œuvre. Il a ajouté qu'il s'agit d'un exemple de ce qui peut être accompli lorsque les gouvernements collaborent.

Le ministre a aussi évoqué l'urgence d'acheminer les ressources canadiennes vers les marchés nationaux et internationaux. Il a souligné le rôle essentiel que joue le Bureau des grands projets (BGP) dans la coordination et la simplification des processus fédéraux afin d'accélérer la réalisation de grands projets d'infrastructure. Cela comprend l'appui à 23 projets d'intérêt national et stratégies qui favoriseront la création de plus de 155 000 emplois et représenteront plus de 138 milliards de dollars en nouveaux investissements, notamment en Alberta.

Pour acheminer les ressources vers les marchés et diversifier le commerce au pays et à l'étranger, les gouvernements doivent collaborer. Le ministre a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts visant à éliminer les obstacles interprovinciaux au commerce et à la mobilité de la main-d'œuvre afin que les petites et moyennes entreprises de Red Deer et de partout au pays puissent tirer parti d'un marché intérieur intégré et contribuer à bâtir une économie plus résiliente. Il a notamment mentionné la création du Réseau des commissaires au commerce intérieur pour aider les entreprises et les travailleurs à accéder à de nouveaux marchés dans d'autres régions du pays. De telles initiatives de collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux permettront aux Canadiens d'unir leurs efforts pour renforcer le pays dans un contexte mondial incertain.

Le ministre a également souligné l'importance de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) pour préserver des relations commerciales solides et prévisibles avec les États-Unis et le Mexique. Il a affirmé qu'il est essentiel de préserver un marché nord-américain intégré afin de soutenir l'emploi, l'investissement et la prospérité à long terme de part et d'autre de la frontière, particulièrement dans les secteurs d'exportation, dont l'énergie, la fabrication et l'agriculture, qui occupent une place centrale dans l'économie de Red Deer et de l'Alberta.

Le ministre a remercié la chambre de commerce du district de Red Deer pour son leadership et son engagement sans faille, et a réaffirmé qu'une coopération continue entre tous les ordres de gouvernement est essentielle à la résilience du Canada.

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SOURCE Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne

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