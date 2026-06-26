Le ministre Hodgson met de l'avant la carothèque numérique canadienne à la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines 2026

YELLOWKNIFE, NT, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le Canada accélère l'exploitation des minéraux critiques et met en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et diversifiées afin de favoriser la prospérité, de créer des emplois et de renforcer notre sécurité nationale. Au cœur de cet effort se trouve la création de la carothèque numérique canadienne (CNC) - une plateforme nationale qui facilitera l'accès à des données numérisées sur des carottes de forage provenant de partout au pays. Les carottes fournissent de précieuses informations sur les gisements de minéraux ainsi que sur la taille, la qualité et le potentiel économique d'une source de minéraux donnée. Grâce à ces informations, le Canada peut repérer des emplacements propices à la réalisation de nouveaux projets miniers stratégiques au pays et extraire les ressources nécessaires à la défense nationale, à la fabrication de pointe et à la transition énergétique.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines 2026, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé les prochaines étapes de la création de la CNC.

Le ministre Hodgson a mis en relief les protocoles d'entente récemment signés avec l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l'Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, et le Yukon, qui collaboreront avec le gouvernement fédéral pour faire progresser les actions prioritaires nécessaires à la réalisation des objectifs de la CNC, qu'il s'agisse de soutenir la numérisation des carottes de forage sur leur territoire, d'accélérer la mise à disposition des données géoscientifiques dans les régions prioritaires ou de développer des solutions durables pour la carothèque numérique en concertation avec d'autres autorités compétentes et des partenaires industriels. Les provinces et les territoires détiennent la majeure partie des carottes de forage publiques au Canada; la collaboration entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux est donc essentielle pour mener à bien la création de la CNC. Tout comme les contributions de l'industrie, qui détient également des dépôts de carottes, ces ententes marquent une avancée considérable dans le cadre d'une nouvelle approche des données de carottes de forage de type Équipe Canada.

Le ministre Hodgson a également annoncé l'octroi d'une enveloppe qui pourrait atteindre 15 millions de dollars à Creative Destruction Lab - un programme sans but lucratif d'envergure mondiale pour promouvoir la commercialisation d'innovations scientifiques complexes et fondées sur les données - pour le développement de la plateforme de la CNC. Une fois en service, cette plateforme améliorera l'accessibilité des données, ce qui réduira les risques liés à l'exploration. Nous pourrons ainsi accélérer les investissements et l'innovation dans l'ensemble du secteur minier canadien, en plus de soutenir la Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada : L'IA pour tous en favorisant l'utilisation de l'IA dans des secteurs prioritaires, notamment celui des ressources naturelles, ce qui stimulera la productivité et la croissance économique.

Comme la numérisation des carottes de forage doit commencer d'ici septembre 2026, le gouvernement du Canada fait diligence pour approfondir notre connaissance des ressources minérales canadiennes - les connaissances acquises nous permettront de libérer le potentiel de nos ressources naturelles, de stimuler la croissance économique et de renforcer la compétitivité du Canada dans la course à l'approvisionnement en minéraux critiques.

Citations

« Des données accessibles sur les ressources sont à la base de décisions d'investir dans de grands projets susceptibles de libérer le potentiel des minéraux critiques du Canada. En nous associant aux provinces, aux territoires, à l'industrie et aux établissements d'enseignement supérieur, et en exploitant les technologies modernes comme nous nous sommes engagés à le faire dans notre nouvelle stratégie sur l'IA, appelée L'IA pour tous, nous posons intelligemment nos pions afin de créer des possibilités pour les Canadiens et les Canadiennes de partout au pays. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada a besoin de minéraux critiques pour sa sécurité économique, sa défense nationale et sa transition vers une économie propre et prospère. Grâce à une véritable approche de type Équipe Canada et à l'IA, la carothèque numérique canadienne contribue à réduire les risques associés à l'exploration, à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus fortes et à rendre possibles des projets qui créeront de bons emplois durables d'un bout à l'autre du pays. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En donnant libre accès à des données géoscientifiques via une plateforme prête pour l'IA, on ouvre de nouvelles possibilités aux innovateurs, aux explorateurs et aux constructeurs. C'est un honneur pour nous de nous associer aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à des entreprises à la pointe du secteur des ressources naturelles et à des établissements d'enseignement supérieur afin de concevoir la plateforme de la carothèque numérique canadienne. »

Sonia Sennik

Directrice générale, Creative Destruction Lab

Faits en bref

Le Canada produit plus de 60 minéraux et métaux, dont les 34 minéraux critiques inscrits sur la liste des minéraux critiques de 2024. Il pourrait éventuellement fournir encore plus de minéraux critiques, tant sur les marchés intérieurs qu'extérieurs.

Le prélèvement de carottes de forage - échantillons cylindriques de roche, de sédiments ou de sol - permet d'obtenir des données géologiques sur la composition de gisements de minéraux qui se trouvent sous la surface terrestre à différentes profondeurs. Ce sont des informations utiles pour l'exploration minérale et énergétique.

Le Canada stocke, dans des dépôts gouvernementaux répartis à travers le pays, des millions de mètres de carottes de forage géologiques qui composent l'une des plus grandes collections de carottes de forage au monde. La Commission géologique du Canada en possède plus de 80 000 mètres. Beaucoup de provinces et de territoires gèrent aussi leurs propres carothèques, qui ajoutent près de cinq millions de mètres de carottes au catalogue canadien. Si on mettait bout à bout toutes les carottes de forage au Canada, elles relieraient Vancouver à St. John's, soit une distance qui fait presque toute la largeur du pays.

Le 2 mars 2026, le ministre Hodgson a annoncé la signature d'une déclaration d'intention non contraignante entre le gouvernement du Canada, Creative Destruction Lab, l'Université Laurentienne et plusieurs grandes sociétés minières (Teck Resources Ltd., Agnico Eagle Mines Ltd., BHP Investments Canada Inc., Hudbay, Anglo American PLC et Vale Base Metals) au sujet de la CNC. Depuis, Creative Destruction Lab a piloté les efforts de collaboration concernant le développement de la CNC. L'opération comportait des travaux importants comme la conception de la plateforme nationale de données, l'analyse des modèles existants, la préparation à l'IA et l'analyse des technologies de numérisation actuelles et émergentes. Ce travail réalisé sans rétribution a débouché sur une série de recommandations qui guidera la prochaine étape du projet : la conception collaborative.

Le financement octroyé à Creative Destruction Lab provient d'un investissement de 40 millions de dollars annoncé par le ministre Hodgson lors du congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, preuve de l'attachement du gouvernement fédéral au projet.

En juillet 2025, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest ont annoncé un projet pilote visant à balayer, à numériser et à analyser des carottes de forage provenant de la collection de la Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest afin d'établir un modèle initial d'utilisation de techniques de pointe pour faire ressortir de nouveaux secteurs présentant un fort potentiel de minéraux critiques.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]