COMPTE RENDU - Le ministre LeBlanc rencontre les dirigeants du Business Council of Alberta

EDMONTON, AB, le 25 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, l'honorable Dominic LeBlanc, a rencontré des dirigeants du milieu des affaires et de l'industrie membres du Business Council of Alberta.

Depuis plus d'un siècle, les dirigeants du milieu des affaires de l'Alberta contribuent à bâtir le Canada. Dans un contexte mondial de plus en plus incertain, il est plus important que jamais de travailler ensemble. Le Canada renoue avec les grands projets et les Albertains auront un rôle essentiel à jouer pour bâtir une économie canadienne et albertaine plus forte pour tous.

Au cours de la rencontre, le ministre a fait le point sur ses derniers échanges avec ses homologues américains et a souligné l'importance de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) pour maintenir des relations commerciales solides et prévisibles avec les États-Unis et le Mexique. Il a rappelé que le maintien d'un marché nord-américain intégré est essentiel pour soutenir l'emploi, l'investissement et la prospérité à long terme de part et d'autre de la frontière, particulièrement dans les secteurs orientés vers l'exportation, dont l'énergie, la fabrication manufacturière et l'agriculture, qui sont au cœur de l'économie albertaine.

Le ministre a souligné que le Canada doit concentrer ses efforts sur les leviers à sa disposition afin de renforcer son économie, d'attirer les investissements étrangers et de faciliter l'accès des entreprises internationales au marché canadien dans un contexte d'incertitude économique et d'évolution des relations commerciales mondiales. Il a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre les gouvernements pour atteindre ces objectifs.

Le ministre a remercié les dirigeants du milieu des affaires de l'Alberta du leadership dont ils ont fait preuve pour favoriser une collaboration accrue afin de renforcer l'économie de l'Alberta et du Canada. L'accord de mise en œuvre récemment annoncé dans le cadre du Protocole d'accord entre le Canada et l'Alberta est le résultat direct de cette collaboration entre les deux gouvernements. Il contribuera à mettre en valeur les abondantes ressources naturelles de la province et à renforcer la position du Canada en tant que chef de file mondial dans les secteurs des énergies propres et conventionnelles.

Les dirigeants du milieu des affaires de l'Alberta ont plaidé en faveur d'une plus grande prévisibilité réglementaire afin d'attirer les investissements nécessaires à la réalisation de grands projets au Canada. Le ministre a convenu de l'importance de faire avancer les grands projets et d'attirer les investissements afin de favoriser la croissance à long terme du Canada. Il a également souligné les efforts que déploie le gouvernement du Canada à cette fin. Il a souligné le lancement du processus en vue de l'inscription possible de trois projets en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada et la création du Bureau des grands projets (BGP), qui vise à faire progresser les grands projets. Ces mesures permettent d'établir un cadre réglementaire plus efficace et d'offrir une plus grande prévisibilité aux promoteurs et aux investisseurs afin qu'ils puissent investir et réaliser des projets au Canada. Le BGP appuie 23 projets et stratégies d'intérêt national qui favoriseront la création de plus de 155 000 emplois et représenteront plus de 135 milliards de dollars en nouveaux investissements, notamment en Alberta.

Il a également souligné les efforts déployés conjointement par les gouvernements pour éliminer les obstacles et alléger le fardeau administratif qui freine la circulation des biens, des services et des travailleurs qualifiés dans l'ensemble du Canada. La création d'un marché intérieur plus intégré est essentielle pour bâtir une économie plus forte et plus résiliente. Il a également évoqué les avantages que pourrait tirer le milieu des affaires d'un commerce interprovincial accru, notamment de nouvelles possibilités d'expansion, la création d'emplois de qualité et le maintien d'une croissance économique durable.

Le ministre a remercié le Business Council of Alberta de son leadership et a réaffirmé que le Canada mobilise tous les outils à sa disposition afin d'accélérer la réalisation de grands projets d'infrastructure à grande échelle et dans les meilleurs délais.

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SOURCE Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne

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