Le premier ministre Carney accueille au Canada le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.

OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., visitera Vancouver, en Colombie-Britannique, du 1er au 4 juillet 2026. Ce sera la première visite d'un chef d'État des Philippines au Canada en 11 ans.

Le Canada compte près d'un million de Canadiennes et de Canadiens d'origine philippine, et cette diaspora est l'une des plus dynamiques, des plus vivantes et des plus étendues au pays. Le Canada et les Philippines entretiennent un partenariat solide et en pleine expansion dans les domaines du commerce, de la défense, de l'énergie et de la culture. En un an, nous avons signé des instruments pour permettre à nos forces armées de s'entraîner et de servir ensemble, et de renforcer notre coopération en matière de défense - et les investissements directs canadiens aux Philippines ont connu une croissance de plus de 40 %.

Dans la foulée de ces réussites, le premier ministre Carney et le président Marcos Jr. rechercheront de nouvelles possibilités d'approfondir notre partenariat économique et de sécurité. Notamment, ils accéléreront les négociations visant à conclure un accord de libre-échange entre le Canada et les Philippines ainsi qu'un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE - deux accords dont la conclusion est prévue cette année, alors que les Philippines assurent la présidence de l'ANASE. Les dirigeants se concentreront sur le renforcement des liens dans les domaines de la sécurité maritime et de la défense, de l'énergie, des minéraux critiques, du tourisme et de la culture, ainsi que de la sécurité alimentaire.

Dans un monde de plus en plus dangereux et incertain, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : diversifier ses échanges commerciaux, attirer les investissements et renforcer ses liens avec des partenaires fiables.

Citation

« Les relations entre le Canada et les Philippines sont renforcées par les liens profonds qui unissent nos citoyens. La diaspora philippino-canadienne compte près d'un million de personnes, et le Canada et les Philippines s'emploient à consolider leur partenariat afin qu'il soit plus solide et plus vaste, et qu'il témoigne de la profondeur de nos valeurs. Je me réjouis d'accueillir le président Marcos Jr., alors que nous resserrons les liens entre nos deux pays. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le premier ministre Carney et le président Marcos Jr. ont tenu leur première réunion en personne au Sommet de l'ANASE, à Kuala Lumpur, en Malaisie, en octobre 2025.

Le Canada a renforcé davantage sa présence aux Philippines grâce à la création du bureau d'Exportation et développement Canada et du bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire.

Le secrétaire philippin à la Défense nationale est venu à Ottawa, en Ontario, les 11 et 12 juin 2026 - la première visite au Canada d'un ministre philippin de la Défense. La visite a souligné deux étapes cruciales dans les rapports en matière de défense entre le Canada et les Philippines : la signature d'un accord de soutien logistique mutuel et la signature d'une déclaration d'intention sur le renforcement de la coopération en matière de défense.

En 2025, les échanges bilatéraux de marchandises entre le Canada et les Philippines se sont élevés à 3,4 milliards de dollars. Les Philippines représentaient le sixième marché d'exportation de marchandises du Canada au sein de l'ANASE.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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