COMPTE RENDU - Le ministre LeBlanc rencontre des chefs d'entreprise à Fort McMurray

FORT MCMURRAY, AB, le 23 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, l'honorable Dominic LeBlanc, a entamé sa visite en Alberta à Fort McMurray, où il a rencontré des cadres supérieurs de Suncor Energy et des chefs de file du milieu des affaires à la Chambre de commerce de Fort McMurray.

Depuis plus d'un siècle, les chefs d'entreprise de l'Alberta contribuent à bâtir ce pays. Dans un monde de plus en plus incertain, le ministre a souligné qu'il était plus important que jamais de travailler ensemble. Alors que le Canada renoue avec la croissance, les Albertaines et les Albertains ont un rôle important à jouer pour veiller à ce que nous bâtissions une économie canadienne et albertaine plus forte, dans l'intérêt de toutes et de tous.

Suncor Energy est une entreprise canadienne fière de ses racines, dont le siège social est situé en Alberta. Jusqu'à 65 % de sa production pétrolière est raffinée au Canada, et elle figure parmi les plus grands distributeurs de produits pétroliers du pays. Le ministre a visité l'usine Base Plant de l'entreprise, la première installation commerciale à avoir exploité les sables bitumineux de l'Athabasca. Au cours de cette visite, il a pu découvrir les deux nouvelles unités de cogénération de l'entreprise, qui ont permis de réduire considérablement les émissions de l'installation tout en alimentant le réseau électrique. Il s'est également entretenu avec la haute direction de Suncor sur la manière dont le gouvernement peut collaborer avec le secteur énergétique de l'Alberta pour soutenir sa croissance continue. Le ministre a réaffirmé l'engagement du Canada envers l'accord de mise en œuvre récemment annoncé concernent le protocole d'entente Canada-Alberta, qui permettra d'exploiter les vastes ressources naturelles de l'Alberta et de consolider la position du Canada en tant que leader mondial dans le domaine des énergies propres et conventionnelles.

Le ministre a reconnu l'importance du nouvel oléoduc sur la côte Ouest pour transporter le bitume albertain à faible émission, accroître l'accès aux marchés de l'Asie et renforcer l'indépendance et la prospérité du Canada. Il a également souligné l'engagement de l'Alberta à s'associer au Canada pour réduire les émissions en soutenant le projet Pathways, le plus grand projet de captage, d'utilisation et de stockage du carbone au monde.

Le ministre a poursuivi ses discussions avec des chefs de file du milieu des affaires à la Chambre de commerce de Fort McMurray. Lors de sa causerie avec la présidente de la Chambre, Dianna De Sousa, le ministre a évoqué le protocole d'entente historique entre le Canada et l'Alberta, et a souligné le rôle important que joue le Bureau des grands projets pour aider à coordonner et à simplifier les processus fédéraux et à mener à bien la réalisation de grands projets d'infrastructure. Il a également salué le leadership des entreprises albertaines dans la promotion d'une plus grande liberté de circulation des biens, des services et de la main-d'œuvre partout au pays afin de créer un marché intérieur plus unifié. Le ministre a également abordé la question de la révision de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), soulignant l'importance de renforcer les liens commerciaux entre le Canada et les États-Unis et de consolider la compétitivité nord-américaine.

Le ministre a remercié la Chambre de commerce de Fort McMurray pour son leadership et son soutien, réaffirmant l'importance d'une approche pancanadienne pour bâtir une économie canadienne unifiée.

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SOURCE Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne

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