OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Chaque année, les aéroports du Canada accueillent des millions de passagères et passagers, reliant ainsi les gens à l'intérieur et à l'extérieur du pays et agissant comme d'importants moteurs économiques. Les investissements dans ces aéroports permettent de renforcer le développement commercial, d'améliorer la sécurité et les services de transport aérien, et de faciliter l'accès aux transports pour les communautés rurales, éloignées et autochtones du Canada.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom de la ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a publié aujourd'hui un énoncé de politique sur l'investissement dans les aéroports du Réseau national d'aéroports du Canada. Cet énoncé de politique découle d'un engagement pris dans le cadre du budget de 2024 visant à soutenir et à encourager les investissements dans les installations aéroportuaires.

Le Réseau national d'aéroports comprend 26 aéroports, dont 22 sont gérés par des administrations aéroportuaires privées et sans but lucratif. Même si ces administrations sont indépendantes sur le plan opérationnel et financier, leurs aéroports sont eux-mêmes situés sur des terrains loués par le gouvernement du Canada.

L'énoncé de politique met en évidence les assouplissements existants dans le modèle de gouvernance des administrations aéroportuaires du Canada visant à attirer des investissements, y compris des fonds de pension. Il décrit trois façons, soit les sous-locations, les contrats de sous-traitance et les filiales, permettant aux investisseurs et aux promoteurs privés de collaborer avec les administrations aéroportuaires.

L'énoncé de politique indique également que le gouvernement à l'intention d'étudier la possibilité de négocier la prolongation des baux des administrations aéroportuaires pour faciliter les projets d'investissement et de développement de tierces parties sur les terrains des aéroports.

Citation

« Les exploitants d'aéroports du Canada ont bâti des infrastructures de calibre mondial, établissant des liens entre les personnes, les services et les marchandises. À mesure que notre secteur aérien poursuit sa croissance, des investissements provenant de diverses sources seront essentiels pour que nos aéroports puissent répondre aux besoins de la population canadienne. Le présent énoncé de politique fournit une orientation claire sur les nombreuses façons dont les investisseurs privés peuvent collaborer avec les administrations aéroportuaires du Réseau national d'aéroports, au profit des aéroports et des communautés qu'ils desservent. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Produits connexes

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports et du Commerce intérieur, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055