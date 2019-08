Le gouvernement du Canada publie le rapport du sommet Bâtir un Canada inclusif : Un sommet national pour les personnes en situation de handicap

GATINEAU, QC, le 26 août 2019 /CNW/ - La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a publié aujourd'hui le rapport sur ce que nous avons appris du sommet Bâtir un Canada inclusif : Un sommet national pour les personnes en situation de handicap.

Le sommet a procuré aux participants une occasion d'échanger des pratiques exemplaires, d'apprendre de l'expérience d'autres personnes, de créer des partenariats et d'en tirer parti, de souligner des réalisations du Canada et de réaffirmer l'engagement du gouvernement à réaliser la pleine intégration des personnes en situation de handicap.

Le rapport présente un résumé des travaux réalisés ainsi que les expériences et les renseignements partagés lors du sommet, mais surtout, il énonce les prochaines étapes qui seront nécessaires pour réaliser un Canada véritablement inclusif et accessible. Il souligne également la détermination qu'ont tous les participants de poursuivre sur la lancée actuelle et de tirer le maximum des nouvelles possibilités qui s'offriront de faire du Canada un pays où seront éliminés les obstacles à l'inclusion.

Le gouvernement du Canada est déterminé à créer un pays véritablement inclusif et accessible, et la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019, établit un cadre visant à faire du Canada un pays exempt d'obstacles en adoptant des mesures proactives pour désigner, éliminer et prévenir les obstacles à l'accessibilité. La Loi permettra aussi de s'assurer que les personnes en situation de handicap n'auront plus à lutter à titre individuel contre des obstacles à l'accessibilité. Grâce à l'adoption de cette loi, tous les citoyens du Canada, y compris les millions de Canadiens en situation de handicap, pourront vivre dans des communautés et évoluer dans des milieux de travail exempts d'obstacles où tout le monde peut participer à part entière et égale.

Citation

« Notre gouvernement est déterminé à faire du Canada un pays inclusif. L'organisation de ce sommet était une étape cruciale pour assurer la poursuite de notre importante conversation à l'échelle nationale. Je suis ravie qu'autant de personnes aient fait connaître leurs opinions, leurs points de vue et leurs idées. Les Canadiens privilégient l'inclusion, et ce gouvernement veille à ce que les personnes en situation de handicap au Canada aient des chances égales de participer à la société et de se réaliser pleinement. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Les faits en bref

Environ un Canadien sur cinq, soit environ 6,2 millions de personnes âgées de 15 ans et plus, déclare avoir une incapacité qui limite ses activités quotidiennes.

La Loi canadienne sur l'accessibilité a été élaborée à la suite des consultations les plus inclusives et accessibles de l'histoire du pays menées auprès de la communauté des personnes en situation de handicap. Plus de 6 000 Canadiens et de 100 organisations appuyant l'accessibilité ont échangé leurs points de vue et leurs idées au sujet d'un Canada accessible.

Liens

SOURCE Emploi et Développement social Canada

