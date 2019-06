Le gouvernement du Canada prend des mesures pour approfondir l'examen de la proposition de VIA Rail concernant le train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto

PETERBOROUGH, ON, le 25 juin 2019 /CNW/ - Un réseau ferroviaire de voyageurs modernisé doté d'une voie réservée améliorerait considérablement la circulation des personnes dans les régions les plus densément peuplées du Canada et dans le corridor de transport le plus achalandé, de Québec à Toronto.

L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres du Canada et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada et la Banque de l'infrastructure du Canada verseront au total 71,1 millions de dollars en financement pour procéder à un examen plus approfondi de la proposition par VIA Rail d'un train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto.

Le financement servira à établir une équipe de projet conjointe et à financer des travaux visant à préserver l'option de l'interfonctionnement avec les fournisseurs régionaux de transport en commun à Montréal et à Toronto.

L'équipe de projet conjointe, sous la responsabilité partagée de la Banque de l'infrastructure du Canada et de VIA Rail Canada, sera établie grâce au financement de 55 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada. Cette équipe de projet conjointe examinera la possibilité d'établir un train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto et mettra l'accent sur les activités suivantes tout au long de 2019 à 2020 :

finaliser les travaux juridiques et réglementaires liés aux évaluations de la sécurité et de l'environnement;

consulter les intervenants et les communautés autochtones;

examiner l'acquisition des terrains et des voies ferrées nécessaires;

réaliser l'analyse technique, financière et commerciale nécessaire à la décision d'investissement finale d'un train à grande fréquence dans le corridor.

Le reste du financement, soit 16,1 millions de dollars qui comprennent 5 millions provenant du budget de 2018, sera versé à Transports Canada et à VIA Rail Canada pour appuyer les contributions de VIA Rail Canada aux importants travaux réalisés par l'équipe de projet conjointe. Il financera également des travaux techniques visant à assurer l'interfonctionnement et l'intégration du train à fréquence élevée avec les voies utilisées par les fournisseurs de transport en commun locaux et régionaux à Montréal et à Toronto. Cela comprend des travaux sur les voies ferrées dans le tunnel du Mont-Royal, à Montréal, pour permettre aux trains lourds de VIA Rail Canada de circuler sur ce segment crucial du système de train léger du réseau express métropolitain (REM). Cette phase importante des travaux préliminaires doit être entreprise pour que les réseaux ferroviaires différents puissent se complémenter si le train à grande fréquence venait à voir le jour.

Comme c'est le cas pour tout projet d'infrastructure à grande échelle, l'adoption d'une approche progressive garantira une rigueur suffisante avant que le gouvernement du Canada ne puisse prendre une décision d'investissement finale à l'égard de la proposition de VIA Rail Canada. Ces travaux exploratoires constituent la prochaine étape responsable et exigeront l'apport d'experts de la Banque de l'infrastructure du Canada et de VIA Rail Canada, ainsi que de conseillers externes.

Un récent sondage du marché a révélé qu'il y a beaucoup d'intérêt sur le marché à l'égard de la proposition de VIA Rail Canada concernant le train à grande fréquence. Le gouvernement du Canada procède donc par étape pour s'assurer que les bonnes conditions sont mises en place afin d'obtenir le plus de succès possible et d'encourager la participation du secteur privé.

« Ce projet engendrerait une croissance économique important pour notre collectivité et les régions concernées le long du corridor. Des investissements importants sont également requis. C'est pourquoi nous procédons avec circonspection jusqu'à maintenant. Nous ne voudrions pas créer un enthousiasme pour un projet qui n'aboutirait pas. Nous avons commencé à travailler avec VIA Rail Canada à l'élaboration de leur analyse de rentabilité, et d'après nous, cette dernière bénéficierait à la classe moyenne et à ceux qui travaillent d'arrache-pied pour en faire partie. La prochaine étape consiste donc à veiller à ce que nous progressions correctement. Des consultations pertinentes avec les peuples autochtones et une évaluation environnementale devront avoir lieu. Ce projet ne s'est pas encore concrétisé, mais nous nous trouvons à l'étape la plus avancée d'un concept de train de voyageurs. L'annonce d'aujourd'hui marque donc une étape importante dans notre progression. »

L'honorable Maryam Monsef

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres du Canada et députée de Peterborough-Kawartha

« Je suis heureux que le gouvernement du Canada dirige ces travaux exploratoires supplémentaires sur le train à grande fréquence. Notre gouvernement soutient un réseau ferroviaire moderne destiné au service voyageurs qui a le potentiel d'accroître la fiabilité, la fréquence et le service et d'assurer la rapidité des déplacements dans le corridor Québec-Toronto. Cela permettra aux Canadiens de rendre visite à leur famille plus rapidement et de mieux relier nos entreprises, tout en réduisant la congestion routière et en offrant une solution de rechange peu polluante pour se déplacer. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Le marché du corridor Québec- Toronto représente le plus grand potentiel pour les services ferroviaires voyageurs interurbains au Canada , compte tenu des milliers de Canadiens qui prennent le train chaque année dans les régions les plus densément peuplées du Canada et le corridor de transport le plus achalandé.

représente le plus grand potentiel pour les services ferroviaires voyageurs interurbains au , compte tenu des milliers de Canadiens qui prennent le train chaque année dans les régions les plus densément peuplées du et le corridor de transport le plus achalandé. Environ 72 % des voyageurs de VIA Rail Canada ont emprunté le corridor Québec- Toronto en 2018, qui représente 66 % des revenus du réseau.

en 2018, qui représente 66 % des revenus du réseau. L'achalandage dans le corridor Québec- Toronto est le plus diversifié; il est composé d'étudiants, de personnes âgées, de touristes et de voyageurs d'affaires qui ne voyagent généralement pas en train à l'extérieur de cette région.

est le plus diversifié; il est composé d'étudiants, de personnes âgées, de touristes et de voyageurs d'affaires qui ne voyagent généralement pas en train à l'extérieur de cette région. La Banque de l'infrastructure du Canada a été créée à titre de société d'État en 2017 avec le mandat d'investir 35 milliards de dollars sur 11 ans pour attirer des investissements du secteur privé dans des projets d'infrastructure générateurs de recettes qui sont dans l'intérêt public.

a été créée à titre de société d'État en 2017 avec le mandat d'investir 35 milliards de dollars sur 11 ans pour attirer des investissements du secteur privé dans des projets d'infrastructure générateurs de recettes qui sont dans l'intérêt public. La Banque de l'infrastructure du Canada , qui est supervisée par le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, travaille sans lien de dépendance avec le gouvernement du Canada pour aider les collectivités de tout le pays à construire encore plus d'infrastructures.

