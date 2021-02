34 entreprises et organismes québécois bénéficient de près de 16 millions de dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec en soutien à des projets prometteurs.

GATINEAU, QC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La vitalité et le dynamisme des collectivités reposent sur des PME fortes, résilientes et innovantes qui assurent une croissance économique durable et inclusive et des emplois de qualité pour les Canadiennes et les Canadiens. Le gouvernement du Canada est plus à l'écoute que jamais et investit dans des entreprises qui contribuent au dynamisme de l'économie de leur région et dans des projets qui seront porteurs pour la relance.

Les régions du Québec comptent plusieurs organisations dynamiques aux idées novatrices dont le travail contribue à leur renommée partout au pays. Éprouvées par les défis engendrés par la COVID-19, elles ont besoin de soutien pour être prêtes à rebondir. La prospérité des régions du Québec passe par un tissu économique local fort, où les entreprises ont la capacité d'innover et de réaliser des projets porteurs, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada répond présent pour les soutenir dans la poursuite de leurs activités et pour favoriser leur croissance.

En Outaouais, DEC appuie trois acteurs clés dont les projets contribueront au positionnement de la région comme chef de file de la cybersécurité au Québec.

3 M$ pour l'essor de la grappe canadienne de la cybersécurité implantée à Gatineau

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, accompagnée de Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique, de Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et de William Amos, député de Pontiac et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), a annoncé des appuis financiers au Laboratoire d'identité numérique du Canada, au Cégep de l'Outaouais et à In-Sec-M.

L'aide non remboursable accordée se détaille comme suit :

Laboratoire d'identité numérique du Canada , 1,5 M$. L'aide de DEC permettra le démarrage de l'organisme en couvrant ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie du coût d'achat d'équipements spécialisés. Le projet, qui vise à accélérer l'adoption de solutions d'identité numérique, à encourager les transferts technologiques et à offrir des services d'identité numérique aux entreprises québécoises et canadiennes, mènera à la création et au maintien de 22 emplois.





, 1,5 M$. L'aide de DEC permettra le démarrage de l'organisme en couvrant ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie du coût d'achat d'équipements spécialisés. Le projet, qui vise à accélérer l'adoption de solutions d'identité numérique, à encourager les transferts technologiques et à offrir des services d'identité numérique aux entreprises québécoises et canadiennes, mènera à la création et au maintien de 22 emplois. Cégep de l'Outaouais, 900 000 $. L'aide de DEC permettra à CyberQuébec, le centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en cybersécurité du Cégep de l'Outaouais, d'acquérir des équipements informatiques hautement sécurisés (logiciels, matériel informatique et générateurs de trafic réseau). Le projet, qui vise à renforcer les capacités de l'organisme en matière d'innovation et de transfert technologique destinées aux entreprises, mènera à la création de 5 emplois.





In-Sec-M, innovation, sécurité et marché, 820 125 $. L'aide de DEC permettra à l'organisme de renforcer la compétitivité d'entreprises de secteurs stratégiques au Québec en matière de cybersécurité. Le projet, qui mènera à la création et au maintien de deux emplois, lui permettra d'offrir de l'accompagnement à 150 entreprises pour l'obtention de la certification « CyberSécuritaire Canada », un programme d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDEC).

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de reconnaître et d'appuyer les entreprises, les organismes et les organisations des secteurs d'activité qui sont des sources de fierté et de bons emplois dans leurs communautés. L'avenir et la relance économique du Québec reposent sur les industries qui constituent le fleuron des économies régionales. C'est pourquoi nous apportons notre soutien aux régions du Québec, comme ici, en Outaouais, où le secteur de la cybersécurité est en effervescence. Par notre appui au Laboratoire d'identité numérique du Canada, au Cégep de l'Outaouais et à In-Sec-M, nous aidons les petites et moyennes entreprises à se protéger contre les cybermenaces et à mieux se positionner vis-à-vis de la concurrence mondiale. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité d'intervenir en fonction des forces et des atouts présents dans chaque région. C'est ainsi que le soutien de DEC au Laboratoire d'identité numérique du Canada, au Cégep de l'Outaouais et à In-Sec-M permettra à notre région de se positionner avantageusement pour participer à la relance à venir. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que notre gouvernement favorise une croissance pour tous en renforçant le tissu entrepreneurial en Outaouais, comme partout au Canada. Je me réjouis du soutien accordé par DEC au Laboratoire d'identité numérique du Canada, au Cégep de l'Outaouais et à In-Sec-M, dont les projets vont se traduire par la création de bons emplois chez nous, en plus de renforcer le positionnement de Gatineau comme chef de file novateur dans l'écosystème mondial de la cybersécurité. »

Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les contrôles de cybersécurité pour les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus importants dans l'économie numérique. En obtenant la certification CyberSécuritaire Canada, les entreprises canadiennes amélioreront leur avantage concurrentiel en rassurant leurs clients, partenaires, investisseurs et fournisseurs sur la sécurité des informations précieuses qu'elles leur fournissent. Les entreprises canadiennes seront ainsi mieux à même de soutenir la concurrence internationale, d'accéder à de nouveaux marchés, de se développer et de créer de bons emplois bien rémunérés. »

William Amos, député de Pontiac et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science)

Faits en bref

L'appui aux projets du Laboratoire d'identité numérique du Canada , du Cégep de l'Outaouais et à In-Sec-M fait partie d'une série d'annonces de contributions financières de DEC totalisant des investissements de près de 16 M$ à l'endroit des industries qui soutiennent les économies régionales.





, du Cégep de l'Outaouais et à In-Sec-M fait partie d'une série d'annonces de contributions financières de DEC totalisant des investissements de près de 16 M$ à l'endroit des industries qui soutiennent les économies régionales. Les contributions accordées à ces trois organismes ont été consenties en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation, qui vise à soutenir les PME du Québec à se développer entre autres par l'innovation.





Selon l'enquête canadienne sur la cybersécurité et le cybercrime de Statistique Canada, plus d'une entreprise sur cinq a été touchée par des incidents de cybersécurité en 2017.





« CyberSécuritaire Canada » est un programme fédéral de certification volontaire en matière de cybersécurité lancé en 2019 pour aider les petites et moyennes entreprises à se protéger contre les cyberattaques. La certification exige des PME canadiennes qu'elles mettent en œuvre les contrôles de sécurité de base élaborés par le Centre canadien pour la cybersécurité. Les contrôles de sécurité visent à donner aux PME la plus grande protection possible avec le moins de contraintes possible.





» est un programme fédéral de certification volontaire en matière de cybersécurité lancé en 2019 pour aider les petites et moyennes entreprises à se protéger contre les cyberattaques. La certification exige des PME canadiennes qu'elles mettent en œuvre les contrôles de sécurité de base élaborés par le Centre canadien pour la cybersécurité. Les contrôles de sécurité visent à donner aux PME la plus grande protection possible avec le moins de contraintes possible. L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.





est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]