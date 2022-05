GATINEAU, QC, le 26 mai 2022 /CNW/ - Le 29 mai, le Canada lancera la Semaine nationale de l'accessibilité (SNA). Cette semaine est le temps de souligner et célébrer la contribution des personnes en situation de handicap, de rendre hommage aux personnes et aux organismes qui éliminent les obstacles, et de renouveler notre engagement en faveur du travail qu'il reste à effectuer afin de faire du Canada un pays réellement inclusif pour les personnes en situation de handicap.

En prévision des célébrations de la SNA, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a lancé le premier Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap (le Congrès) du gouvernement fédéral aux côtés de la communauté concernée. Le Congrès aura lieu les 26 et 27 mai 2022, sous le thème « Innover ensemble : Célébrer et favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap au Canada ».

Dans son allocution, la ministre a parlé des réalités et des expériences vécues par les personnes en situation de handicap aujourd'hui, des progrès faits pour avancer les droits de ces personnes, et du travail qui nous attend pour atteindre leur inclusion au Canada. La ministre a fait le point sur le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement et sur la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. Plus particulièrement, la ministre a souligné que le Plan d'action serait rendu public pendant la SNA et que le gouvernement allait présenter à nouveau le projet de loi concernant la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap avant la fin juin.

Le Congrès est un événement de deux jours, accessible, virtuel, interactif et ouvert à tous. Il propose diverses activités : des séances de réseautage, une vitrine sur l'innovation, un salon de l'emploi. Les employeurs participants figurent parmi les plus diversifiés et inclusifs du Canada, en quête de talents. Ce salon constitue une occasion unique pour les personnes en situation de handicap qui cherchent des possibilités d'emploi intéressantes. Les participants et les personnes présentes au Congrès pourront également entendre des discussions de groupe et des conférenciers motivants reconnus pour leurs nouvelles perspectives sur l'accessibilité au 21e siècle.

La Semaine nationale de l'accessibilité arrive à grands pas; elle rappelle à la population canadienne qu'il faut reconnaître les efforts remarquables déployés par les gens et les collectivités afin de promouvoir l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap au Canada. Tous les Canadiens sont invités à visiter le lien suivant; ils pourront y trouver des informations et s'inscrire à l'avance à ce grand et enrichissant événement : https://pheedloop.com/CCA2022/site/home/.

Citation

« Les personnes en situation de handicap sont encore beaucoup trop souvent exclues de la société au Canada, mais en tant que communauté, nous faisons changer cela. Chaque avancée, de la Loi canadienne sur l'accessibilité au projet de loi à venir sur la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, est le résultat des efforts et du travail de la communauté des personnes en situation de handicap. Le Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap sera une occasion de célébrer ces progrès et de renouveler notre engagement reconnaissant le travail qu'il reste à faire pour atteindre une inclusion concrète des personnes en situation de handicap au Canada. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, plus de 6 millions de Canadiens ou Canadiennes de 15 ans et plus (22 % de la population) déclarent avoir une incapacité, et plus d'un jeune Canadien sur 10 en a une ou plusieurs. Bien que les personnes en situation de handicap soient prêtes et disposées à travailler, leur taux d'emploi est beaucoup plus faible que celui du reste de la population - 59 % contre 80 %.





Améliorer la vie et les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap constitue une priorité clé du gouvernement du Canada. Le budget de 2022 comprenait un investissement de 272,6 millions de dollars sur 5 ans en appui à la mise en œuvre de la stratégie d'emploi pour les personnes en situation de handicap afin de remédier aux pénuries de main-d'œuvre et de rendre les milieux de travail au Canada plus inclusifs et accessibles.





Le 23 septembre 2020, le gouvernement s'est engagé, dans son discours du Trône, à créer le tout premier Plan d'action du Canada pour l'inclusion des personnes handicapées.





La Semaine nationale de l'accessibilité se tiendra du 29 mai au 4 juin 2022. Cette semaine nationale de reconnaissance souligne les innombrables réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des personnes en situation de handicap. C'est aussi le moment d'intensifier les efforts afin que celles-ci disposent des soutiens et des outils nécessaires pour participer pleinement à tous les aspects de la société canadienne. Le thème de la semaine est « Inclusif dès le départ ». Imaginez un Canada où personne n'est laissé de côté. Un Canada qui ne fait pas seulement qu'accommoder les personnes en situation de handicap, mais un pays qui est inclusif dès le départ. Voilà le Canada que nous méritons. Voilà le Canada que nous créons - pour chacun d'entre nous.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Tara Beauport, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]