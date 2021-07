OTTAWA, ON, le 23 juill. 2021 /CNW/ - De nombreux Afghans courageux ont contribué de façon incroyable aux efforts du Canada en Afghanistan, souvent au péril de leur vie. Bien que plus de 800 personnes aient pu se réinstaller au Canada au cours des dix dernières années, ils sont encore nombreux à vivre en Afghanistan. En raison de la détérioration rapide de la situation dans le pays, beaucoup sont devenus des cibles des talibans en raison de leur travail.

Le gouvernement du Canada est conscient de l'urgence de la situation, et nous travaillons rapidement pour aider ceux qui risquent leur vie pour aider le Canada. C'est pourquoi l'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'un programme spécial pour protéger et réinstaller les ressortissants afghans qui ont grandement contribué aux efforts du Canada en Afghanistan.

En reconnaissance des services qu'ils ont rendus au Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) met en œuvre des mesures d'immigration spéciales pour protéger au Canada les Afghans qui sont en danger en raison de leur travail. Affaires mondiales Canada (AMC) et le ministère de la Défense nationale (MDN) travaillent actuellement à identifier et à aider les personnes qui sont admissibles à la réinstallation au Canada, et ce dossier avance bien. Des équipes opérationnelles d'IRCC, d'AMC et de MDN le sont en ce moment en Afghanistan pour appuyer ce travail. À compter de maintenant, IRCC commencera à traiter les demandes des personnes qui sont transmises par AMC et MDN. Nous prévoyons que les premiers ressortissants arriveront au cours des prochaines semaines.

Les personnes admissibles à la réinstallation comprennent notamment : les interprètes qui ont travaillé avec les Forces armées canadiennes, les cuisiniers, les chauffeurs, le personnel d'entretien, les ouvriers de la construction, les gardes de sécurité, le personnel recruté sur place qui travaille ou qui a travaillé à l'ambassade du Canada en Afghanistan, et les membres de leur famille. Les critères d'admissibilité à la réinstallation sont fondés sur l'importance ou la durabilité de la relation des demandeurs avec le gouvernement du Canada. Les demandeurs doivent satisfaire à toutes les exigences habituelles d'admissibilité, y compris les exigences relatives à la sécurité, à la criminalité et aux examens de santé. Les délais de traitement seront également accélérés. Les demandeurs seront également soumis aux mesures de santé publique et aux protocoles de sécurité liés à la COVID-19 existants.

Afin de protéger leur vie privée et la sécurité de leur famille élargie qui pourrait rester en Afghanistan, nous ne divulguerons pas l'identité des personnes qui seront réinstallées, ni la façon dont elles seront évacuées, ni le moment où elles le seront. Pour des raisons de sécurité, nous ne commenterons pas non plus les questions opérationnelles qui portent sur nos missions à l'étranger.

« Beaucoup de citoyens afghans ont mis leur vie en danger pour aider le Canada pendant et après notre mission militaire en Afghanistan. Aujourd'hui, devant les menaces grandissantes des talibans, nous faisons tout en notre pouvoir pour les amener en lieu sûr. Des vies sont en jeu. C'est pourquoi nous prenons des mesures rapides et décisives pour appuyer les Afghans qui ont aidé le Canada et leur offrir un avenir dans ce pays. Le Canada s'occupera des personnes qui nous ont aidés. »

« Le Canada a la responsabilité de protéger les personnes courageuses d'Afghanistan qui nous ont aidés à mener à bien notre mission pour faire progresser les droits de la personne, l'éducation, la santé et la sécurité dans leur pays pendant 20 ans. Alors que la violence se propage, assurer la sûreté et la sécurité de tout notre personnel, qu'il soit canadien ou afghan, passé ou présent, et des personnes qui nous aident sur le terrain, est notre priorité absolue. »

« Je sais pertinemment à quel point le travail de ceux qui ont aidé les Forces armées canadiennes pendant que le Canada était en Afghanistan est important. Nous devons aux personnes qui ont servi aux côtés de nos militaires et à leur famille de nous assurer qu'ils sont en sécurité. C'est pourquoi les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale travaillent avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada depuis le début. Nous poursuivrons ce travail jusqu'à ce que les Afghans qui ont contribué à notre travail en Afghanistan soient en sécurité ici, au Canada. »

