SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, QC, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Notre gouvernement sait que les organismes artistiques et patrimoniaux contribuent à la vitalité culturelle et économique des communautés et enrichissent la vie de tous les Canadiens et Canadiennes.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a profité de son passage aujourd'hui à Sainte‑Anne-de-la-Pérade afin d'annoncer un appui totalisant 165 000 dollars à la Société du site Madeleine de Verchères pour la construction d'un pavillon multifonctionnel sur le site historique du Domaine seigneurial Sainte-Anne.

Cet appui est octroyé par le volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Construit à partir des ruines de la partie incendiée du manoir seigneurial du Domaine, le pavillon permanent permettra d'offrir une plus grande gamme d'activités artistiques et patrimoniales pour le plus grand plaisir du public, des artistes et des organismes de la région.

Le Domaine seigneurial Sainte-Anne appartient à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le site historique est inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec et cité par la municipalité.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer la Société du site de Madeleine de Verchères dans la création d'un nouvel espace qui permettra au Domaine seigneurial Sainte-Anne d'offrir plus d'activités culturelles et patrimoniales. Des tels projets mettent en valeur les créateurs et les artistes de chez nous et favorisent la vitalité des communautés. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Le site Madeleine-de-Verchères est un endroit enchanteur dans la circonscription de Saint-Maurice-Champlain, et il était important pour notre gouvernement de maintenir la qualité de l'endroit et lui offrir l'aide dont il a besoin et qu'il mérite. Je veux souligner l'extraordinaire travail des gens qui y œuvrent et qui font de cet endroit un incontournable dans la région. Sans eux, les points d'intérêt d'un aussi beau coin de pays ne pourraient être mis en valeur. Je remercie mon collègue, l'honorable Steven Guilbeault, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter sur le site, de la collaboration et du dévouement dont il a fait preuve dans ce dossier important. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères et député de Saint-Maurice-Champlain

« C'est avec une grande fierté que l'on voit aujourd'hui le projet de reconstruction du manoir achevé. Longtemps souhaité, le projet a pu être réalisé dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de notre municipalité grâce à des contributions de partenaires, mais également parce qu'il est devenu un projet citoyen. »

- Diane Aubut, mairesse, Sainte-Anne-de-la-Pérade

« Construit par des gens d'ici avec l'appui de nombreuses familles ayant à cœur la sauvegarde du patrimoine péradien, le nouveau pavillon érigé sur les ruines de l'ancien manoir de la seigneurie de Sainte-Anne est une grande source de fierté! La réalisation de ce projet longtemps espéré donne au musée un magnifique outil pour faire rayonner l'histoire haute en couleur de ce lieu de pouvoir qui a traversé bien des époques! »

- François Antaya, président du conseil d'administration, Domaine seigneurial Sainte-Anne

La Société du site Madeleine de Verchères est un organisme sans but lucratif à Sainte-Anne-de-la-Pérade, en Mauricie, au Québec. Œuvrant dans le domaine du tourisme culturel depuis1995, elle a pour mission de conserver, animer et mettre en valeur le site historique du Domaine seigneurial Sainte-Anne.

Le Domaine seigneurial Sainte-Anne a été fondé en 1667. Depuis l'origine de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu'à aujourd'hui, il raconte des secrets de trois siècles d'histoire.

Le volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière pour des projets communautaires d'immobilisations destinés à la communauté.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine appuie des activités créées à l'intention du grand public qui célèbrent le patrimoine historique local ainsi que les artistes et artisans de la région. Ce programme permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans de la région, aux interprètes du patrimoine et aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets.

