GRAND SUDBURY, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - En purifiant l'air, en captant et en stockant le carbone et en fournissant un habitat aux espèces sauvages, les arbres jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre environnement. Dans la lutte mondiale contre les changements climatiques, nos vastes forêts sont nos meilleures alliées.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, accompagné de Marc Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Nickel Belt, ainsi que de Viviane Lapointe, députée de Sudbury, a annoncé deux investissements dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres : un montant de 200 000 $ est versé à la Ville du Grand Sudbury en vue de la plantation de 200 000 arbres d'ici 2027 et un montant de 300 000 $ est versé à l'Association canadienne des pépinières forestières (ACPF) afin d'augmenter la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur des pépinières forestières.

Le financement accordé à la Ville du Grand Sudbury aidera à remettre en état des terres qui ont été touchées par l'activité industrielle par le passé et à soutenir le rétablissement et l'autosuffisance des écosystèmes terrestres et aquatiques indigènes. Une préparation adéquate est essentielle à la réussite de la plantation d'arbres.

Ces arbres créeront de nouveaux espaces verdoyants et sains, en plus de fournir un habitat et des sources d'alimentation aux oiseaux et autres animaux. Ils permettront également de capter le carbone, ce qui assainira l'air et l'environnement dans le Grand Sudbury.

Le financement accordé à l'ACPF aidera à soutenir les pépinières forestières et à améliorer la production d'arbres grâce à l'élaboration de programmes de formation institutionnelle visant à accroître la main-d'œuvre hautement qualifiée au cœur de la chaîne d'approvisionnement des pépinières forestières. Cet investissement aidera à répondre à la demande croissante de travailleurs dans l'industrie. Ces travailleurs qualifiés seront en mesure de s'assurer que la plantation d'arbres respecte les meilleures pratiques de durabilité environnementale, grâce à une combinaison de formation en classe et d'expérience pratique sur le terrain. Le Canada s'attend à des retombées avantageuses pour la collectivité locale, les participants et l'environnement en général.

La plantation dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres a bénéficié du soutien de Forêts Ontario, dont les travaux ont visé la restauration, l'entretien et la croissance des paysages forestiers dans des centaines de sites de l'Ontario et du Canada au printemps 2024.

Planter deux milliards d'arbres représente un marathon et non un sprint : il faut tout planifier minutieusement et cultiver les semis en pépinière. Cet effort exige une collaboration avec différents ordres de gouvernement, des organisations non gouvernementales et des groupes autochtones. Il faut également adopter une approche réfléchie à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, soit de l'étape des semences à celle de la plantation des semis. Un plus grand nombre d'arbres signifie un air plus pur, des collectivités plus saines et une meilleure séquestration du carbone partout au Canada.

Citations

« Grâce à ce travail en partenariat avec la Ville du Grand Sudbury et l'Association canadienne des pépinières forestières, nous réalisons des progrès pour favoriser un air plus propre, améliorer la biodiversité et promouvoir l'action climatique partout au Canada. Les partenariats avec les municipalités et les associations produisent des résultats importants pour les Canadiens, et garantissent que les bons arbres sont plantés aux bons endroits, pour les bonnes raisons. Cette collaboration et ce dévouement nous permettront de faire une réelle différence et de créer un environnement plus sain pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les résidents de la Nickel Belt et du Grand Sudbury apprécient énormément la splendide nature de notre région, notamment ses nombreuses grandes forêts. Nous savons que les arbres sont essentiels à la lutte contre les changements climatiques et à la création de milieux plus sains partout au pays. Cet investissement de 200 000 $ aidera à améliorer le Programme de reverdissement du Grand Sudbury, reconnu à l'échelle internationale, qui en est aujourd'hui à sa 46e année. »

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles

« Sudbury a une remarquable tradition de réhabilitation environnementale. Depuis plus de 45 ans, ses efforts de reverdissement ont permis d'améliorer l'environnement, la qualité de l'air et les habitats naturels. La plantation de 200 000 arbres annoncée aujourd'hui appuiera l'engagement de la Ville de créer un environnement sain pour tous. »

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury

« Le Grand Sudbury possède une longue et fière tradition de gérance de l'environnement, et nos efforts de reverdissement ont été reconnus à l'échelle mondiale. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour son investissement important qui permettra la plantation de 200 000 arbres dans le Grand Sudbury, ainsi que pour son appui à nos efforts soutenus visant à léguer un héritage aux générations futures et à assurer la vitalité de la nature qui nous entoure. »

Paul Lefebvre

Maire du Grand Sudbury

« Au nom des 58 membres de l'Association canadienne des pépinières forestières qui, d'un bout à l'autre du pays, fournissent chaque année plus de 600 millions de semis pour la remise en état des forêts, nous tenons à remercier le programme 2 milliards d'arbres d'avoir fourni du financement pour le développement de la prochaine génération de travailleurs qualifiés. Le programme 2 milliards d'arbres aura une incidence importante sur la santé des forêts dans l'avenir et sur notre capacité de relever les défis liés aux changements climatiques, notamment la multiplication des infestations de ravageurs forestiers et des feux de forêt. »

Rob Keen

Directeur général, Association canadienne des pépinières forestières (ACPF)

Quelques faits

Depuis son lancement en 2021, le programme 2 milliards d'arbres a conclu ou négocie des ententes pour la plantation de plus de 553 millions d'arbres, ce qui représente un financement de près d'un milliard de dollars. Le gouvernement du Canada a déjà versé 100 000 $ au Programme de reverdissement du Grand Sudbury en 2021 et en 2022 pour la plantation de 100 000 arbres.

en 2022 pour la plantation de 100 000 arbres. Dans le cadre du volet territoires urbains du programme 2 milliards d'arbres, le gouvernement fédéral a pleinement atteint son objectif et a affecté des fonds pour soutenir plus de 50 projets dans les villes et les paysages urbains du Canada. Ces projets devraient permettre de planter quelque 4,7 millions d'arbres sur dix ans.

Renseignements connexes

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]