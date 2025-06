KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Modi ont réaffirmé l'importance des liens qui unissent le Canada et l'Inde, fondés sur le respect mutuel, la primauté du droit et l'engagement à l'égard du principe de souveraineté et d'intégrité territoriale. Les dirigeants ont convenu de nommer de nouveaux hauts-commissaires en vue de rétablir les services réguliers à l'intention des citoyens et des entreprises des deux pays.

Ils ont discuté des liens solides et historiques entre leurs populations, de partenariats dans la région indo-pacifique ainsi que des liens commerciaux importants entre le Canada et l'Inde - y compris les partenariats liés à la croissance économique, aux chaînes d'approvisionnement et à la transformation de l'énergie. Le premier ministre Carney a mentionné les priorités à l'ordre du jour du G7, dont la criminalité transnationale et la répression, la sécurité et l'ordre fondé sur des règles.

Les dirigeants ont également discuté des possibilités d'approfondir leur collaboration dans des domaines comme la technologie, la transition numérique, la sécurité alimentaire et les minéraux critiques.

