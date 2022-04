OTTAWA, ON, le 29 avril 2022 /CNW/ - Les épaulards résidents du Sud sont des emblèmes de la côte du Pacifique du Canada et ont une signification culturelle importante pour les peuples autochtones et les collectivités côtières de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures fermes pour protéger et rétablir leur population. Pour la quatrième année consécutive, le gouvernement mettra en œuvre des mesures pour mieux protéger ces épaulards dans les eaux canadiennes.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, et le ministre d'Environnement et Changement climatique Canada et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ont annoncé des mesures de protection pour les épaulards résidents du Sud sur la Côte Ouest.

Voici des exemples de ces mesures :

Deux nouvelles zones de ralentissement saisonnier près du banc Swiftsure, où tous les navires seront limités à une vitesse maximale de 10 nœuds, en vigueur du 1 er juin au 30 novembre 2022. Cette mesure a été élaborée conjointement avec la Première Nation des Pacheedaht et intègre de nouvelles données scientifiques sur l'utilisation de l'habitat.

Pour la troisième année consécutive, il est interdit aux navires de s'approcher de tout épaulard dans un rayon de 400 mètres dans les eaux côtières du sud de la Colombie-Britannique, entre la rivière Campbell et Ucluelet , y compris à Barkley et dans la baie Howe. Cette mesure est en vigueur toute l'année jusqu'au 31 mai 2023. Si des épaulards s'approchent d'un navire, les plaisanciers doivent mettre le moteur au point mort et attendre que les épaulards passent.

Une entente renouvelée avec des partenaires locaux de l'industrie de l'observation des baleines et de l'écotourisme pour qu'ils continuent à ne plus proposer ni faire la promotion d'excursions axées sur l'épaulard résident du Sud.

La réintroduction de deux zones de refuge provisoires au large de l'île Pender et de l'île Saturna du 1 er juin au 30 novembre 2022. Aucun navire ne sera autorisé à circuler dans ces secteurs pendant cette période, à quelques exceptions près pour les situations d'urgence et les bateaux ou navires autochtones.

Des fermetures par secteurs de pêche seront mises en place pour les pêches commerciale et récréative du saumon en 2022 dans une partie du banc Swiftsure, du secteur sud des îles Gulf, du détroit de Juan de Fuca et de l'embouchure du fleuve Fraser. Ces mesures aideront à protéger l'accès des épaulards au saumon et à réduire au minimum les perturbations dans les principales aires d'alimentation. Les fermetures de la pêche seront modifiées par rapport à 2021 en fonction de nouveaux avis scientifiques concernant la présence d'épaulards, leurs aires d'alimentation et les répercussions des perturbations produites par les navires.

Comme l'an dernier, le protocole de fermeture du secteur sud des îles Gulf pour les pêches commerciale et récréative du saumon sera en vigueur dès la première présence confirmée d'épaulards résidents du Sud dans la région jusqu'au 31 octobre.

Continuer à aider à réduire les contaminants dans l'environnement qui nuisent aux épaulards et à leurs proies. Les mesures à long terme portent en particulier sur le renforcement des contrôles réglementaires, la surveillance et la recherche, l'échange d'information et de données, et l'augmentation de la sensibilisation et de l'éducation. Parmi les progrès récents, mentionnons le lancement de l'Outil d'inventaire des polluants affectant les baleines et leurs proies (OIPABP) qui montre les estimations des rejets de polluants par toutes les sources identifiées dans l'habitat de l'épaulard résident du Sud. Cet outil est public et aidera à modéliser les répercussions des mesures d'atténuation et des contrôles supplémentaires.

Le programme Enhancing Cetacean Habitat and Observation ( ECHO) de l'Administration portuaire Vancouver Fraser coordonnera des initiatives volontaires de réduction du bruit sous-marin dans les principales zones de l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud dans la mer des Salish, y compris le détroit de Haro et le passage Boundary, le banc Swiftsure et le détroit de Juan de Fuca .

Transports Canada collabore avec Pêches et Océans Canada, Parcs Canada, la GRC et la Garde côtière canadienne pour planifier et exécuter le régime de conformité et d'application de l'arrêté d'urgence sur les épaulards résidents du Sud, et continuera de renforcer l'application de ces mesures.

Assurer d'une façon efficace la protection et le rétablissement de l'épaulard résident du Sud demande un effort collectif à long terme de la part du gouvernement du Canada et de ses partenaires. Ces mesures tiennent compte à nouveau des conseils recueillis auprès des Premières Nations, des groupes de travail techniques sur l'épaulard résident du Sud, du Groupe consultatif autochtone et multipartite, et dans le cadre de consultations publiques.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures concrètes pour aider à protéger nos espèces de mammifères marins vulnérables et en voie de disparition. C'est pourquoi, pour la quatrième année consécutive, nous mettons en place des mesures de protection pour aider à protéger les épaulards résidents du Sud. Il est primordial que nous continuions nos efforts pour assurer un environnement plus silencieux et sécuritaire pour cette espèce emblématique et vulnérable. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les épaulards résidents du Sud élisent domicile le long de la côte du Pacifique depuis des milliers d'années, et nous voulons que leur population croisse, s'épanouisse et regagne leur dense population d'autrefois. Notre gouvernement a pris des mesures importantes pour protéger ces créatures majestueuses, et nous renforcerons nos mesures de protection pour aider à limiter les répercussions des activités humaines dans leurs habitats. Nous poursuivrons ce travail important en partenariat avec l'industrie, les groupes autochtones, le milieu scientifique et d'autres intervenants. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les épaulards résidents du Sud sont au sommet de leur chaîne alimentaire. Les mesures visant à réduire les contaminants qui pénètrent dans leur habitat, et qui ont par la suite une incidence sur leur santé, contribueront au rétablissement et à la survie de leur population. Nous poursuivrons nos programmes de recherche et de surveillance conçus en fonction de cette population d'épaulards, et nous mettrons l'accent sur le renforcement des mesures visant les principaux contaminants. Nous continuerons aussi d'accroître la compréhension de la conservation marine au Canada et la sensibilisation à celle-ci. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Les fermetures de la pêche de 2022 seront annoncées en juin 2022 après l'élaboration des plans de gestion intégrée des pêches du saumon du Pacifique du Canada .

. En tout, 155 mesures d'application de la loi ont été prises relativement à des mesures en place en 2021, dont de multiples sanctions administratives pécuniaires d'une valeur totale de 51 500 $. Ce total représente moins d'infractions que les années précédentes. Les campagnes de sensibilisation des marins tenues pendant la saison de navigation ont eu une incidence positive sur la conformité aux mesures, et ces efforts seront accrus cette année.

En 2019, le gouvernement du Canada a signé un accord de conservation de cinq ans en vertu de la Loi sur les espèces en péril avec l'Administration portuaire Vancouver -Fraser et des partenaires de l'industrie pour appuyer le rétablissement des épaulards résidents du Sud. Dans le cadre de cet accord, le programme ECHO, dirigé par l'Administration portuaire Vancouver -Fraser, élabore et met en œuvre des mesures volontaires visant à réduire les répercussions du transport commercial sur les épaulards en péril au large de la côte sud de la Colombie-Britannique.

a signé un accord de conservation de cinq ans en vertu de la avec l'Administration portuaire -Fraser et des partenaires de l'industrie pour appuyer le rétablissement des épaulards résidents du Sud. Dans le cadre de cet accord, le programme ECHO, dirigé par l'Administration portuaire -Fraser, élabore et met en œuvre des mesures volontaires visant à réduire les répercussions du transport commercial sur les épaulards en péril au large de la côte sud de la Colombie-Britannique. Le Plan de protection des océans du Canada , l'Initiative de protection des baleines et un investissement fédéral supplémentaire de 61,5 millions de dollars soutiennent la survie et le rétablissement des épaulards résidents du Sud, des baleines noires de l'Atlantique Nord et des bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent en mettant en œuvre des mesures de protection, en augmentant les activités de recherche et de surveillance et en prenant des mesures pour faire face aux principales menaces.

Produits connexes

Contexte

Le gouvernement du Canada présente les mesures de 2022 pour protéger les épaulards résidents du Sud

Le gouvernement du Canada reconnaît que l'épaulard résident du Sud est confronté à des dangers imminents qui menacent sa survie et que la protection de ce mammifère marin emblématique nécessite la prise de mesures complètes et immédiates. Nos mesures visent à contrer les principales menaces qui pèsent sur les épaulards résidents du Sud, soit la disponibilité et l'accessibilité réduites des proies, les perturbations acoustiques et physiques, et les contaminants.

Disponibilité des proies

Le saumon quinnat, le saumon kéta et le saumon coho forment une partie essentielle du régime alimentaire des épaulards résidents du Sud. Pour remédier à la disponibilité limitée de cette proie, Pêches et Océans Canada (MPO) assure une combinaison de restrictions de pêche dans les principales zones d'alimentation de leur habitat essentiel, ainsi que des mesures volontaires à l'échelle de la côte. Ces mesures réduiront la concurrence entre les pêcheurs et les épaulards pour le saumon. Elles offriront toujours des possibilités de pêche récréative et commerciale d'autres espèces que le saumon et assureront l'accès aux activités de pêche à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles, conformément aux traités autochtones.

Les mesures suivantes aideront à protéger l'accès des épaulards au saumon et à assurer une perturbation minimale dans les principales zones d'alimentation :

Des fermetures élargies seront en place dans les principales zones d'alimentation des épaulards résidents du Sud pour les pêches récréative et commerciale du saumon. Les dates de fermeture des pêches récréative et commerciale seront finalisées en juin 2022, mais elles auront lieu dans ces zones :



Banc Swiftsure (partie des sous-zones 121-1 et 121-2)





Détroit de Juan de Fuca (sous-zones 20-1 et 20-5)



Nouvelles fermetures des pêches commerciale et récréative du saumon à l'embouchure du fleuve Fraser (sous-zone 29-3) pour assurer la protection de la principale zone d'alimentation de l'épaulard résident du Sud.



Le protocole de fermeture du secteur sud des îles Gulf (sous-zones 18 à 9 et parties des sous-zones 18 à 4, 18 à 5 et 18 à 2) pour les pêches commerciale et récréative du saumon sera en vigueur dès la première présence confirmée d'épaulards résidents du Sud dans la région jusqu'au 31 octobre 2022. La surveillance de la zone débutera le 5 mai 2022, et une fois que la présence d'un épaulard résident du Sud sera confirmée, les fermetures de la pêche seront déclenchées.



Tous les pêcheurs sont invités à cesser temporairement leurs activités de pêche (à ne pas utiliser d'engins) lorsque les épaulards se trouvent à moins de 1 000 mètres. Cette mesure volontaire est en vigueur toute l'année dans les eaux canadiennes du Pacifique.



Pour la troisième année consécutive, le MPO prévoit également de mettre à l'eau un million de saumons quinnat de l'écloserie de la rivière Chilliwack pour soutenir la disponibilité des proies dans l'habitat de l'épaulard résident du Sud.

Perturbations acoustiques et physiques produites par les navires

Tous les navires, y compris les navires commerciaux, les embarcations de plaisance et les navires d'observation des baleines, ont un rôle important à jouer dans la réduction des perturbations acoustiques et physiques. Pour la quatrième année consécutive, Transports Canada met en œuvre des mesures élargies à l'intention des exploitants de navires. En voici des exemples :





Il est interdit aux navires de s'approcher de tout épaulard dans un rayon de 400 mètres dans les eaux côtières du sud de la Colombie-Britannique, entre la rivière Campbell et immédiatement au nord d' Ucluelet . Étant donné leur expertise dans l'identification des différents types d'épaulards, les entreprises d'observation des baleines et d'écotourisme qui obtiennent une autorisation du ministre des Transports pourront observer tous les épaulards autres que l'épaulard résident du Sud à une distance de 200 mètres.

. Étant donné leur expertise dans l'identification des différents types d'épaulards, les entreprises d'observation des baleines et d'écotourisme qui obtiennent une autorisation du ministre des Transports pourront observer tous les épaulards autres que l'épaulard résident du Sud à une distance de 200 mètres. Les navires sont invités à éteindre les échosondeurs et les détecteurs de poissons lorsqu'il est sécuritaire de le faire et de mettre les moteurs au point mort pour permettre aux animaux de circuler si un épaulard se situe dans un rayon de 400 mètres du navire.

Tous les navires sont invités à réduire leur vitesse à moins de 7 nœuds s'il est sécuritaire de le faire lorsqu'ils se trouvent dans un rayon de 1 000 mètres des épaulards pour réduire le bruit des moteurs et le sillage du navire.

Selon des données scientifiques récemment publiées, et en co-développement avec la Première nation des Pacheedaht, deux nouvelles zones de ralentissement saisonnier sont mises à l'essai près du banc Swiftsure. Tous les navires doivent ralentir jusqu'à un maximum de 10 nœuds lorsqu'ils se trouvent dans ces zones. Cette mesure est distincte des ralentissements volontaires coordonnés par le programme ECHO.

Du 1 er juin au 30 novembre 2022, tous les navires doivent ralentir jusqu'à un maximum de 10 nœuds dans deux nouvelles zones de ralentissement saisonnier près du banc Swiftsure. La première se trouve dans la zone de gestion protégée des pêches 121-1, et la deuxième zone de ralentissement saisonnier est située près de l'embouchure de la rivière Nitinat, de la pointe Carmanah jusqu'à la longitude 125 degrés Ouest.

Des exemptions sont en place pour ce qui suit (assujetties aux changements) :

Navires en détresse ou offrant de l'aide à un navire ou à une personne en détresse



Navires qui évitent un danger immédiat ou imprévu



Fonctionnaire ou agent d'application de la loi en mission



Recherche autorisée, si la recherche exige une vitesse plus élevée



Un voilier qui navigue à voile et qui n'est pas propulsé par un moteur

Zones de refuge provisoires

Les zones de refuge provisoires créent des refuges temporaires pour les baleines, en attendant des recherches plus approfondies sur une approche à plus long terme. L'emplacement de ces zones s'appuie sur les connaissances scientifiques au sujet des zones d'alimentation qui ont eu par le passé de l'importance pour l'épaulard résident du Sud.

Du 1 er juin au 30 novembre 2022, aucune circulation de navires ni activité de pêche ne seront permises dans les zones de refuge provisoires au large de la côte sud-ouest de l'île South Pender et de l'extrémité sud-est de l'île Saturna. Des exceptions seront autorisées pour les situations d'urgence et les bateaux ou navires de pêche autochtones lorsque la pêche est pratiquée à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles.





juin au 30 novembre 2022, aucune circulation de navires ni activité de pêche ne seront permises dans les zones de refuge provisoires au large de la côte sud-ouest de l'île South Pender et de l'extrémité sud-est de l'île Saturna. Des exceptions seront autorisées pour les situations d'urgence et les bateaux ou navires de pêche autochtones lorsque la pêche est pratiquée à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles. Pour assurer la sécurité des personnes qui utilisent des embarcations à propulsion humaine, un couloir de 20 mètres près de la rive permettra aux kayakistes et autres pagayeurs de passer par ces zones. Si un épaulard se trouve dans le refuge à ce moment-là, les pagayeurs doivent rester à 400 mètres de l'épaulard.

Programme Enhancing Cetacean Habitat and Observation (ECHO) [ou Amélioration de l'observation et de l'habitat des cétacés]

Pour la sixième année consécutive, le programme ECHO de l'Administration portuaire Vancouver Fraser coordonnera des initiatives de réduction du bruit sous-marin dans les principales zones de l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud dans la mer des Salish. Lorsqu'elles étaient en vigueur l'an dernier, ces initiatives ont réduit l'intensité acoustique sous-marine jusqu'à 55 % dans les principales zones d'alimentation de l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud.

En 2022, le programme ECHO organisera trois initiatives volontaires encourageant les navires à ralentir ou à rester à distance dans l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud :

Un nouvel essai volontaire de ralentissement des navires dans le banc Swiftsure. Du 1 er juin au 31 octobre, tous les navires qui empruntent les voies de navigation d'entrée et de sortie du banc Swiftsure devront ralentir volontairement lorsque cela est sécuritaire et faisable sur le plan opérationnel.

Déplacement latéral dans le détroit de Juan de Fuca. Du 1 er juin au 31 octobre, tous les remorqueurs qui naviguent dans la zone côtière canadienne du détroit de Juan de Fuca seront priés de se déplacer au sud de la zone d'alimentation connue des épaulards résidents du Sud lorsque cela est sécuritaire et faisable sur le plan opérationnel.

juin au 31 octobre, tous les remorqueurs qui naviguent dans la zone côtière canadienne du détroit de Juan de Fuca seront priés de se déplacer au sud de la zone d'alimentation connue des épaulards résidents du Sud lorsque cela est sécuritaire et faisable sur le plan opérationnel. Ralentissement volontaire des navires dans le détroit de Haro et le passage Boundary. Du 1er juin au 30 novembre environ, selon la présence d'épaulards résidents du Sud, on demandera à tous les navires de ralentir volontairement lorsqu'ils transitent par le détroit de Haro et le passage Boundary, lorsque cela est sécuritaire et faisable sur le plan opérationnel.

Tous les détails des initiatives du programme ECHO, y compris les vitesses de ralentissement cibles et les coordonnées des emplacements, peuvent être consultés sur le site Web du Port de Vancouver.

Contaminants

Le gouvernement du Canada dirige un groupe de travail technique sur les contaminants dans l'environnement, qui est composé de partenaires clés provenant d'autres ordres de gouvernement, du milieu universitaire et d'organisations non gouvernementales. Au cours des trois dernières années, ce groupe a identifié les principaux contaminants préoccupants et a poursuivi d'importantes activités de surveillance et de recherche. En plus de ce travail, 59 lignes directrices sur la qualité de l'environnement ont été recommandées, en fonction d'un cadre décisionnel scientifique, pour protéger les épaulards résidents du Sud et leurs proies. Le gouvernement du Canada a également lancé récemment l'Outil d'inventaire des polluants affectant les baleines et leurs proies (OIPABP) qui présente des cartes des estimations des rejets de polluants dans les habitats des épaulards résidents et de leurs proies. Cet outil est public et aidera à modéliser les répercussions des mesures d'atténuation et des contrôles supplémentaires.

En examinant la nature de la persistance des contaminants dans l'environnement, le gouvernement du Canada et ses partenaires ont déterminé des actions à long terme pour soutenir le rétablissement de l'épaulard résident du Sud dans les domaines suivants :

préparer et mettre en place d'autres mesures de contrôle, telles que des règlements ou des lignes directrices, afin de réduire la menace que posent les contaminants;

effectuer des travaux de recherche et des opérations de surveillance pour mieux comprendre l'évolution des contaminants dans l'environnement et leurs répercussions;

échanger les données, l'information et les connaissances entre les partenaires afin d'éclairer la prise de décisions;

exercer des activités de sensibilisation, d'éducation et de mobilisation pour informer la population et la faire participer aux solutions.

Le respect des mesures de gestion dépend des connaissances du public. Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des organisations éducatives, des groupes environnementaux et des organismes gouvernementaux situés au Canada et aux États-Unis pour sensibiliser davantage les gens aux mesures de protection de l'épaulard résident du Sud au moyen d'activités d'éducation et de sensibilisation.

Liens connexes

