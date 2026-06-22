Le gouvernement du Canada lance une nouvelle stratégie sur l'énergie nucléaire

NEWMARKET, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le Canada se trouve à un moment charnière. À l'heure où la demande d'énergie fiable et propre explose, le gouvernement du Canada s'emploie à trouver les meilleurs moyens de maintenir le coût de la vie à un niveau abordable, de stimuler la vitalité économique, d'assurer la souveraineté énergétique et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Canada est en position de force : notre électricité provient à 80 % de sources non émettrices et son coût figure parmi les plus bas du G7. Néanmoins, afin d'alimenter, de contrôler et de développer notre réseau électrique pour répondre à la demande croissante, nous nous employons à libérer notre plein potentiel de superpuissance énergétique, entre autres en renforçant notre secteur nucléaire de classe internationale, qui montre la voie à suivre depuis des décennies à l'échelle mondiale.

L'énergie nucléaire est essentielle pour l'avenir du Canada. Elle fournit une charge de base sûre et non émettrice soutenue par une chaîne d'approvisionnement intérieure forte de plus de 70 ans d'expertise, d'innovation et de propriété intellectuelle canadiennes. Aujourd'hui, le secteur nucléaire soutient 90 000 emplois directs et indirects, et 90 % des emplois dans le secteur sont très spécialisés. L'énergie nucléaire contribue à hauteur de 13 % à l'offre nationale d'électricité et injecte 22 milliards de dollars chaque année dans l'économie canadienne, grâce aux 17 réacteurs exploités au Canada et à l'entretien de neuf réacteurs à l'étranger, notamment en Roumanie, en Inde et en Corée du Sud.

Misant sur nos forces existantes, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui la publication de la Stratégie canadienne en matière d'énergie nucléaire. Complément essentiel à la stratégie nationale sur l'électricité publiée dernièrement, cette nouvelle stratégie vise à doubler notre main-d'œuvre d'ici 2050, à catalyser des milliards de dollars d'investissements privés et à permettre des investissements générationnels dans cet atout stratégique important.

La Stratégie canadienne en matière d'énergie nucléaire décrit les mesures envisagées pour rendre l'approvisionnement énergétique plus abordable, plus sûr et plus durable, ici et à l'étranger, en voyant grand - notamment pour construire des réacteurs et mettre notre uranium en valeur. Tout d'abord, nous tirerons parti de ce que nous avons déjà, soit la technologie CANDU, les exceptionnelles ressources en uranium de la Saskatchewan, notre main-d'œuvre et notre chaîne d'approvisionnement de premier ordre, une expertise confirmée en réfection de réacteurs (site en anglais), les isotopes médicaux et d'autres innovations nucléaires.

Forte de ces atouts, la stratégie contribuera à attirer des investissements à l'aide d'outils de financement modernes; à développer et à consolider l'écosystème d'innovation et de recherche nucléaires du Canada; et à garantir le maintien d'un cadre réglementaire efficace pour les grands projets, sans compromettre la protection de l'environnement et en respectant les droits des peuples autochtones. La stratégie permettra aussi au Canada de continuer d'exercer sa souveraineté dans des domaines stratégiques comme la technologie des réacteurs et les chaînes d'approvisionnement en énergie nucléaire, notamment en s'assurant de disposer d'une technologie CANDU modernisée, pour rendre possibles des projets comme le nouveau projet nucléaire de Darlington, qui débouchera sur le déploiement du premier petit réacteur modulaire dans un pays du G7.

La stratégie repose sur quatre piliers :

Permettre la construction de nouvelles centrales au Canada;

Faire du Canada un fournisseur et un exportateur de choix à l'échelle mondiale;

Développer la production d'uranium et les possibilités liées au combustible nucléaire tout en assurant une gestion des déchets nucléaires à long terme de classe internationale;

Développer l'innovation nucléaire canadienne (dans les domaines de la fission et de la fusion).

Pour baliser la mise en œuvre de la stratégie, le Canada travaillera en concertation avec les provinces et territoires intéressés, les peuples autochtones, les syndicats, les universités et l'ensemble du secteur nucléaire.

L'énergie nucléaire est la clé d'une économie plus propre, plus dynamique et plus souveraine. Il est temps d'approfondir le leadership exercé par le Canada en tant que superpuissance moderne de l'énergie nucléaire depuis des décennies, et c'est justement ce que propose le gouvernement du Canada avec sa stratégie sur l'énergie nucléaire, dans l'intérêt des Canadiens aujourd'hui et pour les générations futures.

Citation

« Nous avançons à un rythme sans précédent depuis des générations en vue d'accomplir de grandes choses et d'exploiter nos atouts pour devenir une superpuissance énergétique moderne. Depuis longtemps, le Canada est une figure de proue du nucléaire - et nous continuerons de montrer la voie grâce à notre nouvelle stratégie sur l'énergie nucléaire. De concert avec les membres d'Équipe Canada, nous passons à l'action pour adopter une approche stratégique coordonnée de la diversification des exportations nucléaires, stimuler la croissance économique et offrir aux Canadiens de l'électricité sûre, abordable et fiable. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Aujourd'hui, le nucléaire fournit approximativement 13 % de l'électricité au Canada, grâce à 17 réacteurs CANDU exploités en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Outre ces 17 réacteurs exploités au Canada, la technologie canadienne CANDU est également utilisée dans neuf réacteurs en Corée du Sud, en Chine, en Roumanie, en Argentine et en Inde. Au total, c'est 26 réacteurs exploités dans six pays.

Le Canada possède l'uranium de la meilleure qualité. Deuxième producteur au monde, il a assuré, en 2024, environ 24 % de la production mondiale totale. Environ 90 % de cette production d'uranium est exportée, dans des pays qui l'utilisent à des fins pacifiques, comme combustible pour leurs centrales nucléaires.

Les activités d'extraction et de concentration de l'uranium ont principalement lieu en Saskatchewan. Ces activités ont contribué pour environ 2,6 milliards de dollars à l'économie canadienne en 2024 et employé directement plus de 3 400 Canadiens - dont près de la moitié sont des travailleurs et des résidents du nord de la Saskatchewan.

En septembre 2025, le premier ministre Carney a transmis le nouveau projet nucléaire de Darlington au Bureau des grands projets pour évaluation.

Aux côtés du gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Canada tâche d'établir des conditions propices aux investissements pour les débouchés importants à court terme. Par exemple, il amplifie l'action du Fonds de croissance du Canada et du Fonds ontarien pour la construction, qui ont annoncé des engagements pouvant atteindre 2 milliards de dollars et un milliard de dollars, respectivement, pour le nouveau projet nucléaire de Darlington.

Les travaux de réfection aux centrales de Bruce Power et de Darlington ont été réalisés en respectant les budgets impartis et en devançant même le calendrier prévu; et la réfection de l'unité 4 de Darlington s'est terminée quatre mois plus tôt que prévu, à un coût inférieur de 150 millions de dollars au budget, marquant la conclusion de la plus vaste réfection de centrale nucléaire au monde.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]