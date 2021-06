GATINEAU, QC, le 2 juin 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur tous les travailleurs canadiens, mais certains groupes - y compris les femmes - ont été touchés de manière disproportionnée et leur rétablissement économique a été plus lent. Le gouvernement du Canada reconnaît qu'une relance solide et inclusive est aussi une relance féministe et que des soutiens tels que la garde d'enfants sont essentiels afin d'atteindre cet objectif. L'investissement dans de nouvelles mesures de soutien à la formation et à l'emploi pour les femmes, plus particulièrement l'élimination des obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion, fera en sorte que personne ne sera laissé de côté et que chacun participera à la relance économique du Canada.

Aujourd'hui, pendant la Semaine nationale de l'accessibilité, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du nouveau Programme pilote de préparation des femmes à l'emploi.

Dans le cadre de ce programme pilote, les organisations testeront de nouvelles approches pour aider les femmes marginalisées en leur fournissant des aides à la préparation à l'emploi et à la formation, y compris des soutiens complémentaires, comme le transport et les services de garde d'enfants, parce que nous savons que l'accès signifie différentes choses pour différentes femmes. Le programme pilote mettra aussi à l'essai des manières d'aider les employeurs à éliminer les obstacles et à améliorer l'inclusion en milieu de travail. Grâce à un financement de 50 millions de dollars sur deux ans, les projets approuvés serviront un ou plusieurs groupes de femmes parmi les suivants :

femmes racisées ou autochtones;

femmes en situation de handicap;

femmes de la communauté LGBTQ2;

femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps.

Les organisations admissibles sont invitées à soumettre leur demande d'ici le 30 juin 2021.

Alors que nous célébrons la Semaine nationale de l'accessibilité, nous reconnaissons les contributions des personnes en situation de handicap et mettons en évidence le travail accompli par les personnes, les communautés et les milieux de travail pour éliminer les obstacles à l'accessibilité et pour encourager l'inclusion des personnes en situation de handicap au Canada. Trop souvent, les femmes en situation de handicap se butent à de multiples obstacles dans la vie et le programme pilote est une façon d'aider ce groupe de Canadiennes à surmonter ces obstacles. Le gouvernement du Canada croit qu'une relance économique inclusive en est une qui présente la possibilité de promouvoir l'égalité entre les sexes et d'offrir une stabilité économique et sociale à l'ensemble des Canadiens.

« L'emploi mène à l'indépendance, à la stabilité financière et à l'inclusion. Alors que nous nous relevons des répercussions de la pandémie de COVID-19, il n'a jamais été plus important d'appuyer la participation économique des femmes, plus particulièrement les femmes racisées, les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap; les femmes de la communauté LGBTQ2 et les femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps. Ce financement consiste à offrir aux femmes les outils qui répondent à leurs besoins et à reconnaître qu'une main-d'œuvre diversifiée est une main-d'œuvre plus forte et plus résiliente. Une relance économique réussie et prospère en est une à laquelle toutes les femmes peuvent participer. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

a créé le Groupe de travail sur les femmes dans l'économie pour contribuer à guider une relance robuste, inclusive et féministe, et pour contribuer à lutter contre les obstacles systémiques de longue date. Composé d'un ensemble diversifié d'experts et de porte-paroles de premier plan, ce groupe de travail a commencé à conseiller le gouvernement sur les politiques et les mesures à mettre en place pour appuyer l'emploi des femmes et aborder les enjeux liés à l'égalité des sexes au début de la pandémie. Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :





qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes : Établir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en partenariat avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, qui aidera toutes les familles à avoir accès à des services de garde d'enfants abordables, souples et de haute qualité, peu importe où elles vivent, de sorte qu'elles ne soient plus accablées par les coûts élevés des services de garde d'enfants. Le budget réserve près de 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Combiné aux investissements précédents, un financement minimum permanent de 9,2 milliards de dollars par année sera accordé pour les services de garde d'enfants, à compter de 2025-2026.



Le gouvernement ira de l'avant avec le tout premier plan d'action national visant à lutter contre la violence fondée sur le sexe afin de garantir que quiconque subit ce type de violence a un accès fiable et rapide à une protection et à des services, quel que soit le lieu de résidence, grâce à un investissement de 601,3 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2021-2022.



Appuyer les femmes, les Canadiens noirs et d'autres entrepreneurs sous-représentés qui font face à des obstacles au démarrage et à la propriété d'entreprises grâce à un investissement de 300 millions de dollars visant à améliorer des initiatives, comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.



Aider à construire, à réparer et à appuyer 35 000 logements abordables pour les Canadiens vulnérables grâce à un investissement de 2,5 milliards de dollars et à une réaffectation de 1,3 milliard de dollars en fonds existants.





Le gouvernement élaborera le tout premier Plan d'action sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui comprend une nouvelle prestation canadienne d'invalidité, des processus améliorés pour l'admissibilité aux programmes et aux prestations d'invalidité du gouvernement fédéral et une stratégie d'emploi robuste pour les Canadiens en situation de handicap.





Une somme de 11,9 millions de dollars a été proposée pour entreprendre de vastes consultations sur les réformes du processus d'admissibilité, qui ira directement à la conception de la nouvelle prestation d'invalidité.



Un financement de 100 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité a été annoncé pour contribuer à compenser les coûts de rénovations, d'améliorations et de technologies accessibles pour les organisations sans but lucratif, les refuges pour femmes, les petites municipalités et les entreprises de toutes tailles.



Un montant supplémentaire de 29,2 millions de dollars, dans le cadre du même fonds, a été proposé pour contribuer à appuyer l'apprentissage et la garde des jeunes enfants inclusifs et accessibles et pour apporter des améliorations physiques aux centres de services de garde d'enfants qui amélioreraient l'accessibilité.

Document d'information: Programme pilote de préparation des femmes à l'emploi

