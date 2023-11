GATINEAU, QC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires nationaux et internationaux pour faire progresser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 afin de bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère. Le Programme 2030 repose sur 17 objectifs de développement durable (ODD) qui visent à relever les défis sociaux, économiques et environnementaux les plus urgents d'aujourd'hui, notamment la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé le lancement de l'appel de propositions de 2023 dans le cadre du Programme de financement des objectifs de développement durable. Une aide financière sera accordée aux bénéficiaires admissibles sous la forme de subventions et de contributions. Un total d'environ 3,5 millions de dollars par an sera alloué pour ce cycle de financement d'une durée de trois ans. Les résultats attendus pour cet appel de propositions sont le financement de projets qui feront mieux connaître les ODD au public, notamment au sein des groupes en quête d'équité et des populations vulnérables, ainsi que la mesure des ODD à l'échelle communautaire et la présentation de rapports sur le sujet.

Cette occasion de financement vise à soutenir la mise en œuvre du Programme 2030 par le gouvernement fédéral en renforçant les partenariats et la collaboration avec les Canadiens. Les organisations sont invitées à présenter une demande de financement pour des projets qui :

visent à mettre en œuvre les ODD dans les collectivités, à s'adapter au Programme 2030 pour le développement durable, à l'utiliser et à suivre les progrès marqués sur le plan local, ainsi qu'à mesurer les ODD et à en rendre compte;

accroissent la sensibilisation du public et communiquent les pratiques exemplaires ou les enseignements tirés qui soutiennent et améliorent les progrès marqués par le Canada dans le cadre du Programme 2030, en particulier au sein des groupes méritant l'équité et des groupes ou personnes en situation de vulnérabilité;

favorisent les partenariats, nouveaux ou établis, permettant d'établir des passerelles entre les différents secteurs;

promeuvent les connaissances autochtones et locales et les intègrent dans les approches et les efforts;

explorent des approches et des investissements nouveaux et innovants pour les ODD.

L'appel de propositions est ouvert jusqu'au 12 janvier 2024, à 23 h 59 (heure normale du Pacifique). Les organisations sont invitées à présenter leur proposition en ligne. Pour plus d'informations sur la façon de présenter une proposition, consultez les pages des subventions et des contributions.

« Les objectifs de développement durable nous fournissent des échéances concrètes que nous travaillons actuellement à respecter afin de construire un Canada plus prospère, plus sûr et plus inclusif. En lançant l'appel de propositions pour le Programme de financement des objectifs de développement durable, nous invitons les organisations à accéder au soutien fédéral pour mieux faire connaître les ODD et rendre compte des progrès réalisés à l'échelle communautaire. J'ai la ferme conviction qu'en travaillant ensemble, nous contribuerons à bâtir un avenir durable et à faire progresser le Programme 2030. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

Les faits en bref

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre mondial de 15 ans adopté en 2015 par le Canada et les autres États membres des Nations Unies. II établit un plan de 15 ans pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le Programme 2030 consiste en 17 objectifs et en 169 cibles.

En 2018, le gouvernement du Canada a engagé 59,8 millions de dollars sur 13 ans pour soutenir la mise en œuvre, par le Canada, du Programme 2030 dans le cadre du Programme de financement des objectifs de développement durable en renforçant les partenariats et la collaboration avec les Canadiens, et pour favoriser l'atteinte de résultats à l'échelle locale et communautaire concernant les ODD.

Une aide financière sera accordée aux bénéficiaires admissibles sous la forme de subventions et de contributions. Dans le cadre du volet des subventions, le financement maximal ne dépassera pas 200 000 $ par projet (pour un maximum de 100 000 $ par an), et les accords ne dureront pas plus de deux ans. Dans le cadre du volet des contributions, le financement maximal ne dépassera pas 900 000 $ (pour un maximum de 300 000 $ par an) et la durée des accords ne dépassera pas trois ans.

À ce jour, près de 22 millions de dollars ont été alloués à 131 projets partout au Canada. Les bénéficiaires de ces fonds aident à créer des ressources communautaires pour améliorer et partager les connaissances locales sur les ODD.

Un guide est disponible pour chaque volet afin d'aider les organisations à présenter leurs propositions. Les propositions complètes et accompagnées de pièces jointes peuvent être soumises en ligne sur le portail des Services en ligne des subventions et contributions, par courriel à [email protected] , ou par la poste.

