GATINEAU, QC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Dans un contexte mondial en changement, de nombreux Canadiens, y compris des aînés, se trouvent confrontés à une incertitude économique en raison de la hausse du coût de la vie. En réponse à cet enjeu, le gouvernement s'emploie à bâtir une économie forte et stable et à favoriser une meilleure qualité de vie pour les Canadiens âgés. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) joue un rôle essentiel en créant des occasions qui permettent à des milliers d'aînés de demeurer engagés et actifs dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, a annoncé le lancement de l'appel de propositions de 2026-2027 pour des projets communautaires dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

La secrétaire d'État a également annoncé d'importants nouveaux changements apportés au processus de financement du PNHA pour cette année, notamment :

Doubler le montant maximal de la subvention pour le porter à 50 000 $ par projet et plafonner les dépenses liées à l'aide à l'immobilisation à 25 000 $;

Établir un nouveau critère d'évaluation visant à augmenter le nombre de demandes présentées par des organismes dont le mandat ou la mission est principalement axé sur les aînés;

Exiger des demandeurs qu'ils aient un numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada;

Exiger des demandeurs qu'ils soumettent leur demande de financement par le portail Services en ligne de subventions et de contributions (SELSC) (les demandes soumises par d'autres moyens seront autorisées sur demande).

Ces changements entrent en vigueur immédiatement, et l'appel de propositions actuel est ouvert jusqu'au 14 juillet 2026. Le programme est prêt à aider les demandeurs à s'adapter à ces changements.

Le volet communautaire du PNHA finance une grande variété de projets qui correspondent à au moins un des cinq objectifs du programme :

promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des membres des autres générations;

favoriser la participation des aînés par le mentorat;

accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation financière;

appuyer la participation sociale et l'inclusion des aînés;

fournir une aide à l'immobilisation pour des programmes et des projets communautaires nouveaux et existants destinés aux aînés.

Le gouvernement a introduit des mesures importantes en vue de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens âgés. Ces initiatives comprennent l'augmentation de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 75 ans et plus, l'élargissement de l'exemption de gains pour le Supplément de revenu garanti, la mise en œuvre du Régime canadien de soins dentaires ainsi que l'amélioration de l'accès à des services Internet abordables. De plus, la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels offrira plus de soutien financier aux ménages à revenu faible ou modeste, et cela inclut les aînés. Prises ensemble, ces mesures visent à aider les aînés à combler leurs besoins quotidiens.

Citation

« Depuis plus de 20 ans, le gouvernement du Canada investit dans les collectivités partout au pays dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Je suis fière du fait que, chaque année, par l'entremise de plus de 400 organismes locaux, plus de 900 000 aînés participent à diverses activités qui améliorent leur qualité de vie. »

- La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean

Faits en bref

On s'attend à ce que les aînés représentent près de 25 % de la population au cours des prochaines décennies. Ce segment de la population pourrait compter 11 millions de personnes d'ici 15 ans.

Le volet communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés consacre des fonds à des projets qui ont une incidence importante sur les collectivités et qui contribuent à améliorer la qualité de vie des aînés. Cette année, les organismes admissibles peuvent recevoir une subvention pouvant atteindre 50 000 $ pour des projets d'une durée maximale de 52 semaines.

Les aînés doivent jouer des rôles essentiels dans la direction, la planification ou l'exécution des projets proposés.

Depuis sa création en 2004, le programme a financé plus de 45 000 projets dans des centaines de collectivités partout au Canada. L'investissement total du gouvernement du Canada dans ces projets dépasse 1 milliard de dollars.

Selon les données des deux dernières années, plus de 900 000 aînés participent aux projets communautaires du PNHA chaque année.

Les organismes qui souhaitent présenter une demande en ligne pour cette possibilité de financement sont invités à le faire au moyen du portail Services en ligne des subventions et contributions (SELSC). Cela leur permettra de suivre l'état de leur demande, de soumettre leurs documents en ligne et, s'ils font partie des demandeurs retenus, de gérer leur projet financé dans un environnement Web sécurisé. Les organismes qui offrent des services aux aînés peuvent obtenir de l'aide pour présenter leur demande en communiquant avec le bureau du programme Nouveaux Horizons pour les aînés le plus près. Pour savoir comment présenter une demande, consultez la page du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Kirstie Hudson, Attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]