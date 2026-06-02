ST. JOHN'S, NL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le Canada prend des mesures pour bâtir une économie plus forte, plus sûre et plus compétitive en vue de devenir une superpuissance des énergies propres et conventionnelles.

Aujourd'hui, au congrès et salon d'Energy NL à St. John's, le ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, un financement de plus de 4,5 millions de dollars pour quatre projets énergétiques à Terre-Neuve-et-Labrador.

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador reçoit plus de 2,6 millions de dollars pour trouver et mettre en place des solutions d'économie d'énergie pour des installations industrielles établies dans des collectivités desservies par des centrales alimentées au diesel;





reçoit plus de 2,6 millions de dollars pour trouver et mettre en place des solutions d'économie d'énergie pour des installations industrielles établies dans des collectivités desservies par des centrales alimentées au diesel; Tacora Resources Inc. reçoit 141 500 $ pour mettre en place un système de gestion de l'énergie conforme à la norme ISO 50001 à la mine Scully, à Wabush, mine qui appartient à l'entreprise;





reçoit 141 500 $ pour mettre en place un système de gestion de l'énergie conforme à la norme ISO 50001 à la mine Scully, à Wabush, mine qui appartient à l'entreprise; Aker Solutions Canada Inc. reçoit 1,2 million de dollars pour évaluer la faisabilité technique, économique et réglementaire d'une solution de transport et de stockage en mer de dioxyde de carbone.





reçoit 1,2 million de dollars pour évaluer la faisabilité technique, économique et réglementaire d'une solution de transport et de stockage en mer de dioxyde de carbone. Angler Solutions Inc. reçoit 497 200 $ pour évaluer la possibilité de mettre sur pied, au large de Terre-Neuve-et-Labrador, une plateforme régionale de captage et de stockage du carbone capable de séquestrer le CO₂ provenant de sources terrestres canadiennes et possiblement internationales.

Ces investissements aideront les entreprises de la côte est à améliorer leur productivité, à renforcer leur compétitivité, à créer des emplois et à saisir de nouvelles occasions dans le secteur énergétique de Terre-Neuve-et-Labrador.

Citations

« Le secteur énergétique de Terre-Neuve-et-Labrador joue un rôle important dans la croissance économique et la consolidation de l'avenir énergétique du Canada. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de soutenir l'efficience industrielle, de faire progresser des solutions de gestion du carbone et de placer la province dans une posture propice à la croissance sur le long terme. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Finances et du Revenu national

« Il est essentiel d'investir dans l'efficience industrielle et la gestion du carbone pour bâtir une économie canadienne plus forte et plus compétitive. Ces projets réalisés à Terre-Neuve-et-Labrador aideront les entreprises à réduire leurs coûts et à accroître leur productivité, tout en créant des emplois de qualité pour les Canadiens et en soutenant la croissance économique à long terme. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Les projets de Terre-Neuve-et-Labrador Hydro et de Tacora Resources Inc. sont financés par le Programme des installations industrielles et manufacturières vertes de Ressources naturelles Canada. Ce programme soutient des solutions d'efficacité énergétique et de gestion de l'énergie dans le secteur industriel canadien, ce qui contribue à réduire les émissions, à abaisser les coûts et à renforcer la compétitivité.

Aker Solutions Canada Inc. et Angler Solutions Inc. reçoivent du financement du Programme d'innovation énergétique, qui soutient la recherche, le développement et la démonstration de technologies d'énergies propres, contribuant ainsi à renforcer les systèmes énergétiques du Canada, à favoriser l'emploi de solutions adaptées à chaque région ainsi qu'à stimuler la croissance économique et la compétitivité.

Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]