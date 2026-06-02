OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - Pour la plupart des Canadiens, la période des impôts est terminée, mais les fraudeurs, eux, continuent de tenter d'accéder aux comptes de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Les arnaqueurs mènent leurs activités toute l'année. Ils profitent des dates de versement des prestations et des crédits, publiées à l'avance, et de la période des impôts pour planifier leurs arnaques.

L'ARC continue de mettre en place des mesures de sécurité pour protéger vos renseignements contre les cybermenaces. Ces mesures comprennent l'authentification multi facteur et la révocation des ID utilisateur et des mots de passe de l'ARC obtenus au moyen de sources externes (comme les stratagèmes d'hameçonnage et les atteintes à la sécurité des données de tiers).

Saviez-vous qu'en 2025, l'ARC a révoqué de manière proactive plus de 50 000 ID utilisateur et mots de passe à risque?

La vigilance continue de l'ARC et vos bonnes habitudes de cybersécurité vous protègent efficacement contre les activités frauduleuses. L'ARC vous recommande de prendre régulièrement les mesures suivantes pour protéger votre compte de l'ARC et vos renseignements.

Utilisez un mot de passe robuste et unique pour votre compte de l'ARC

Assurez-vous d'utiliser un mot de passe unique pour votre compte de l'ARC. N'utilisez pas ce mot de passe pour d'autres comptes ou appareils.

Si l'une ou plusieurs des situations suivantes s'appliquent, envisagez de changer votre mot de passe :

Vous utilisez le même mot de passe sur un autre site Web, compte ou appareil.

Votre mot de passe contient des renseignements personnels.

Vous avez communiqué votre mot de passe à quelqu'un d'autre.

Le justificatif d'identité d'ouverture de session du compte de l'ARC vous permet de créer un mot de passe allant jusqu'à 64 caractères, ce qui renforce la sécurité de votre compte.

Visitez la page Web du Centre de la sécurité des télécommunications pour apprendre à créer un mot de passe robuste et unique.

Restez à l'affût des avis par courriel

Toute personne ayant un compte de l'ARC doit fournir une adresse courriel. L'ARC envoie un avis par courriel lorsqu'une modification importante est apportée à un compte, comme un changement d'adresse ou des renseignements sur le dépôt direct.

Si vous recevez un avis par courriel sans avoir autorisé de modification, communiquez immédiatement avec l'ARC.

Alerte à l'arnaque : L'ARC a récemment découvert une tactique utilisée par des acteurs malveillants. Ces derniers obtiennent des renseignements de connexion à partir de sources externes à l'ARC pour accéder à un compte. Ils y apportent ensuite des modifications et envoient de nombreux courriels indésirables pour saturer la boîte de réception. Cette tactique masque les courriels importants et légitimes, comme les avis concernant des modifications importantes apportées au compte.

Pour vérifier si l'ARC vous a contacté, allez à Reconnaître une arnaque.

Vérifiez régulièrement votre compte de l'ARC

Nous vous encourageons à prendre l'habitude de vérifier régulièrement votre compte pour y détecter d'éventuelles modifications non sollicitées ou activités suspectes. Il peut s'agir, par exemple, de modifications apportées à vos renseignements personnels, à votre déclaration de revenus ou de demandes de prestations faites en votre nom.

Restez informé des arnaques les plus récentes

La section Alertes à l'arnaque les plus récentes fournit des renseignements à jour sur les arnaques dont les auteurs se font passer pour l'ARC. Elle décrit les tactiques courantes et fournit des conseils pour se protéger contre les fraudes. Nous vous invitons à nous suivre sur les médias sociaux pour connaître les dernières mises à jour et à nous signaler toute activité suspecte.

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Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

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SOURCE Agence du revenu du Canada