WOODBRIDGE, ON, le 1er août 2023 /CNW/ - Les aînés apportent depuis toujours une importante et précieuse contribution à leur famille, à leur communauté et à leurs milieux de travail. Le gouvernement du Canada demeure résolu à soutenir les organisations locales qui favorisent l'autonomie des aînés, les aident à s'engager au sein de leur communauté et contribuent à assurer leur santé et leur bien-être.

Aujourd'hui, le député de Vaughan-Woodbridge, Francesco Sorbara, a lancé l'appel de propositions de 2023-2024 pour des projets communautaires réalisés dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés au nom du ministre du Travail et des Aînés du Canada, Seamus O'Regan Jr. Le député a fait cette annonce lors d'une visite au Golden Age Village for the Elderly, qui est situé à Woodbridge, en Ontario. Il était accompagné du maire de Vaughan, Steven Del Duca. Le Golden Age Village for the Elderly a déjà reçu des fonds pour son projet Active Living and Learning, dans le cadre duquel les aînés ont eu l'occasion de participer à diverses activités, comme des cours de cuisine et de pâtisserie, qui visaient à favoriser leur participation et leur inclusion sociales.

Les organisations sont invitées à demander du financement afin de créer des occasions pour les aînés de se lier davantage, d'obtenir du soutien et de demeurer actifs au sein de leur communauté. Les projets doivent répondre aux priorités nationales suivantes :

favoriser le vieillissement en santé;

prévenir la maltraitance envers les aînés;

célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion;

appuyer la sécurité financière.

L'appel de propositions est ouvert jusqu'au 14 septembre 2023. Les organisations sont invitées à présenter leur demande en ligne. Les organisations qui offrent du soutien aux aînés peuvent obtenir de l'aide pour préparer leur demande en communiquant avec le bureau du programme Nouveaux Horizons pour les aînés le plus près d'eux. Pour savoir comment présenter une demande, consultez la page suivante : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html.

Citations

« Tout le monde y gagne lorsque les aînés entretiennent plus de liens avec leurs concitoyens et demeurent engagés et actifs dans leur communauté. Par conséquent, nous souhaitons appuyer les organisations qui bâtissent des collectivités plus inclusives et donnent aux aînés les outils dont ils ont besoin pour vieillir comme ils le souhaitent. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

« Les aînés ont contribué à bâtir notre pays et nos communautés. Chaque année, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés améliore concrètement la vie de milliers d'aînés en leur permettant de continuer à participer pleinement à la vie de leur communauté. Ce programme confirme que le gouvernement demeure déterminé à améliorer la qualité de vie des aînés partout au Canada et ici, à Vaughan. Nous savons que tout le monde est gagnant lorsque les aînés peuvent participer pleinement à la société et mener une vie saine.»

- Le député de Vaughan-Woodbridge, Francesco Sorbara

« On me parle souvent du nombre d'activités intéressantes que nous sommes en mesure d'offrir aux aînés, et une bonne partie de celles-ci sont possibles grâce au financement qui nous provient du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Je suis bien content de voir les investissements qui sont prévus pour les aînés à Vaughan. Ces initiatives encourageront les aînés à contribuer davantage à leur communauté et elles amélioreront le bien-être social de ces personnes. »

- Le maire de Vaughan, Steven Del Duca

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés offre une occasion de fournir du soutien et des services à nos aînés, tout en inculquant un fort sentiment d'appartenance à la communauté. Au Golden Age Village for the Elderly, nous nous sommes associés au programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour offrir des activités stimulantes et des classes permettant l'acquisition de compétences ainsi que pour favoriser la santé et le bien-être de nos membres. Il s'agit de programmes indispensables pour nos aînés, et notre communauté a tiré grand profit de ces possibilités. Nous sommes enchantés que se poursuivent ce financement et cette défense des droits en vue d'améliorer les conditions de vie de nos aînés. »

- La secrétaire générale et directrice générale du Golden Age Village for the Elderly, Tanya Thanh-Nha Nguyen

Les faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada. D'ici 2057, ce groupe représentera près de 25 % de la population, et il comprendra près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans.





Le volet des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés offre des subventions et contributions fédérales pour des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés dans la communauté. Les organismes peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subvention.





Les fonds du programme Nouveaux Horizons pour les aînés servent à financer des projets qui permettent la réalisation d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager la participation sociale, promouvoir le bénévolat, soutenir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés et fournir une aide à l'immobilisation.





Depuis sa création en 2004, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés a financé plus de 36 500 projets dans des centaines de communautés d'un bout à l'autre du Canada. Au total, les fonds injectés par le gouvernement du Canada dépassent les 780 millions de dollars.





. Au total, les fonds injectés par le gouvernement du dépassent les 780 millions de dollars. Cet automne, un appel d'énoncés de projets pancanadiens sera lancé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le volet pancanadien finance des projets novateurs qui ont une incidence importante dans les communautés et des initiatives d'envergure qui répondent aux besoins sociaux des aînés.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et des aînés, Seamus O'Regan Jr., 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]