OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Les aînés apportent une contribution importante et précieuse à leur famille, à leur collectivité et à la société. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada appuie les organisations de services qui aident les aînés à rester actifs et engagés dans leur collectivité, ce qui est essentiel pour améliorer leur bien-être et leur qualité de vie, leur donner plus d'autonomie et leur permettre d'élargir leur réseau social et de découvrir de nouvelles expériences d'apprentissage.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, a lancé l'appel de propositions de 2022-2023 pour des projets communautaires réalisés dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). La ministre a fait cette annonce lors d'une visite du Olde Forge Community Resource Centre, à Ottawa.

Le financement accordé dans le cadre du PNHA crée pour les aînés des possibilités d'entretenir plus de liens, d'obtenir du soutien et d'être des membres actifs de leur collectivité. Les priorités de cette année visent l'atteinte de ces objectifs et sont axées sur des projets qui :

favorisent le vieillissement en santé préviennent la maltraitance envers les aînés célèbrent la diversité et font la promotion de l'inclusion aident les aînés à vieillir chez eux.

Les organisations sont invitées à suivre une procédure simplifiée pour soumettre des propositions de projets qui aideront les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur collectivité.

L'appel de propositions de 2022-2023 pour des projets communautaires du PNHA est ouvert jusqu'au 1er novembre 2022.

Pour savoir comment présenter une demande, consultez la page https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html . Les organisations offrant des services aux aînés peuvent recevoir de l'aide pour préparer leur demande et gérer leur entente.

« Des programmes comme le programme Nouveaux Horizons pour les aînés sont essentiels pour aider les aînés du Canada à demeurer actifs et à partager leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience avec d'autres personnes. De tels programmes favorisent leur croissance personnelle ainsi que la prospérité des collectivités. En investissant dans ce programme important, le gouvernement confirme son engagement à mettre en œuvre des changements positifs et à améliorer la vie des aînés d'un océan à l'autre. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Chaque année, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés améliore de façon significative la vie des aînés partout au Canada. Lorsque les aînés peuvent participer pleinement à la société et vivre en santé, tout le monde y gagne. Ce programme s'inscrit dans l'engagement continu du gouvernement de favoriser l'autonomie des aînés et de renforcer leurs liens avec leur collectivité. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, Darren Fisher

Les aînés constituent l'un des groupes démographiques qui connaissent la plus forte croissance au Canada . D'ici 2030, le Canada devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population.

. D'ici 2030, le devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est de financer des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés dans leur collectivité. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subvention.

Les fonds du PNHA soutiennent des projets qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur collectivité et qui répondent à un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : appuyer la participation sociale, promouvoir le bénévolat, encourager le mentorat, sensibiliser davantage la population aux mauvais traitements envers les aînés et fournir une aide à l'immobilisation.

L'appel de propositions a été lancé le 21 septembre 2022 et sera en cours jusqu'au 1 er novembre 2022. Les organisations sont invitées à présenter une demande de financement en suivant une procédure simplifiée.

sera en cours jusqu'au 1 novembre 2022. Les organisations sont invitées à présenter une demande de financement en suivant une procédure simplifiée. Depuis sa création, en 2004, le PNHA a financé plus de 33 500 projets dans des centaines de collectivités de l'ensemble du Canada , grâce à un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 720 millions de dollars.

, grâce à un investissement du gouvernement du totalisant plus de 720 millions de dollars. Dans le budget de 2022, le gouvernement proposait 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022‑2023, pour financer davantage de projets visant à améliorer la qualité de vie des aînés et à leur permettre de continuer de participer pleinement à leur collectivité.

Document d'information : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Guide du demandeur : projets communautaires (jusqu'à 25 000 $)

Programmes et services pour les aînés

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés : Faire participer les aînés et renforcer les collectivités

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions finançant des projets qui favorisent l'autonomie des aînés dans leur collectivité et contribuent à améliorer la santé et le bien-être des aînés.

Les aînés dirigent et proposent des projets qui apportent un changement positif dans la vie des autres et dans leur collectivité.

Les objectifs du PNHA sont les suivants :

promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations;

inciter les aînés à participer à leur collectivité à titre de mentors;

accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris à l'exploitation financière;

encourager la participation et l'inclusion sociales des aînés;

fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et les programmes communautaires nouveaux ou existants destinés aux aînés.

Le PNHA donne aux aînés un accès à d'importants programmes récréatifs et sociaux et à des initiatives qui reflètent les réalités actuelles des aînés et des organismes qui leur offrent des services. Le programme continue de favoriser l'autonomie et le soutien des aînés en adaptant l'accès aux programmes ainsi que leurs conditions particulières et leur prestation afin de répondre aux besoins des aînés.

Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 33 500 projets, dont certains sont liés à la COVID-19, dans des centaines de collectivités partout au Canada. L'investissement total du gouvernement du Canada s'élève à plus de 720 millions de dollars. Les fonds du programme financent des projets communautaires et pancanadiens.

Projets communautaires

Les fonds pour les projets communautaires financent des activités où les aînés sont engagés et tissent des liens dans leur collectivité et participent activement à la vie communautaire. Les organismes peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subvention.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2022-2023 du PNHA pour les projets communautaires, les organismes pouvaient demander des fonds pour soutenir les priorités nationales du PNHA pour ce cycle :

Priorité 1 : Favoriser le vieillissement en santé

S'attaquer à l'isolement social, notamment en soutenant la littératie numérique des aînés

Lutter contre l'âgisme

Promouvoir la santé mentale et traiter la démence

Élaborer et offrir des programmes virtuels pour réaliser les objectifs ci-dessus

Priorité 2 : Prévenir la maltraitance envers les aînés

Mettre en place des mesures pour réduire les crimes et les agressions ciblant les aînés, y compris les mauvais traitements envers les aînés

Élaborer des documents d'information pour lutter contre les pratiques malhonnêtes, la fraude financière et les autres types de fraude ciblant les aînés

Soutenir l'autonomie financière des aînés

Priorité 3 : Célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion

Promouvoir le mentorat et le dialogue intergénérationnels

Favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et favoriser une meilleure qualité de vie pour les aînés autochtones

Collaborer avec diverses communautés (notamment en servant les membres des groupes vulnérables suivants : les aînés à faible revenu, les Autochtones, les membres de la communauté 2ELGBTQ+, les membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire, les membres de groupes racisés, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap et les anciens combattants)

Aider les aînés qui vivent dans les régions rurales ou éloignées

Priorité 4 : Aider les aînés à vieillir chez eux

Fournir un soutien concret ainsi que des outils et des ressources aux aînés pour qu'ils puissent rester chez eux plus longtemps

Aider les aînés à s'y retrouver dans les services et les prestations du gouvernement et à y avoir accès, et leur offrir de l'aide pour présenter leur déclaration de revenus

Pour en savoir plus, consultez la page À propos du programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Subventions communautaires.

Projets pancanadiens

Les projets pancanadiens permettent de mettre à l'essai des pratiques exemplaires et de les faire connaître d'un bout à l'autre du pays, et de reproduire les interventions qui se sont avérées efficaces pour s'attaquer aux problèmes touchant les aînés. Les partenaires de projet travaillent ensemble pour obtenir des résultats mesurables afin d'accroître l'inclusion sociale des aînés. Les objectifs des projets à impact collectif financés dans le cadre de ce volet sont les suivants :

renforcer la capacité collective des organismes de cerner et d'éliminer les obstacles à l'inclusion sociale auxquels se heurtent les aînés;

promouvoir un meilleur accès à l'information, aux programmes et aux services pour les aînés dans leur collectivité;

soutenir la recherche-action pour améliorer le niveau d'inclusion sociale des aînés dans leur collectivité;

élaborer des approches novatrices pour mobiliser les aînés bénévoles et les garder en poste;

éliminer les obstacles systémiques contribuant à l'exclusion sociale des aînés.

Pour en savoir plus, consultez la page Projets pancanadiens dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

