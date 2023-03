OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Depuis des générations, les peuples autochtones sont fondamentalement liés aux océans et aux voies navigables du Canada. Les connaissances et l'expertise autochtones sont essentielles à la protection de nos eaux côtières, aujourd'hui et à l'avenir. Le Plan de protection des océans du Canada continuera de créer des occasions de collaboration avec les peuples autochtones pour protéger, préserver et restaurer nos océans et nos voies navigables.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a invité les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis à présenter une demande de financement en vue d'établir des postes de coordonnateurs et coordonnatrices maritimes autochtones. Ces postes augmenteront la capacité des partenaires autochtones à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan de protection des océans du Canada.

Depuis le lancement du Plan de protection des océans en 2016, le gouvernement du Canada travaille avec les communautés et les organisations autochtones afin de trouver des solutions pour améliorer la sécurité maritime locale, protéger les milieux marins locaux et prévenir les incidents maritimes locaux. Cette collaboration est une étape importante vers une meilleure gestion des côtes du Canada avec les partenaires autochtones.

Pour jouer un plus grand rôle dans la conception et la mise en œuvre de ces solutions, les communautés et les organisations autochtones doivent consacrer beaucoup de temps et de ressources. Afin d'appuyer ce rôle accru, les groupes admissibles auront jusqu'au 19 mai 2023 pour demander un financement en vue d'embaucher à l'interne des coordonnateurs et coordonnatrices maritimes autochtones. Ces postes peuvent être financés pour une période maximale de quatre ans.

Le gouvernement du Canada est résolu à continuer de collaborer de façon constructive avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les communautés côtières pour exécuter le Plan de protection des océans et respecter la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés, les scientifiques et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger l'environnement, faire prospérer notre économie et favoriser de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Il est essentiel que nous collaborions étroitement avec les partenaires autochtones pour veiller à ce que le Canada dispose d'un rigoureux système de sécurité maritime et du plus haut niveau de protection de notre milieu marin. Ces nouveaux rôles de coordonnateurs et coordonnatrices maritimes autochtones permettront de faciliter et de maintenir cette collaboration. Au bout du compte, ces postes nous aideront à tirer parti des progrès que nous avons réalisés grâce au Plan de protection des océans afin d'assurer la sécurité et la propreté de nos océans pour les générations à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Un financement d'environ 16 millions de dollars sera fourni au titre du Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales (PPMCAL) afin de pourvoir des postes de coordonnateurs et coordonnatrices maritimes autochtones. Ce montant fait partie du financement de 50 millions de dollars qui a été annoncé en septembre 2022 dans le cadre du Plan de protection des océans pour accroître la capacité des communautés et des organisations autochtones.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars pour le Plan de protection des océans, soit le plus vaste investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du Canada .

a consacré 3,5 milliards de dollars pour le Plan de protection des océans, soit le plus vaste investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du . Les partenariats avec les peuples autochtones sont essentiels à l'amélioration du réseau de transport maritime du Canada . Cette collaboration dans le cadre du Plan de protection des océans a mené aux résultats suivants :

. Cette collaboration dans le cadre du Plan de protection des océans a mené aux résultats suivants : l'établissement d'un Accord-cadre de réconciliation visant à aider le gouvernement du Canada et les partenaires autochtones dans la coordination et la collaboration concernant les priorités de gestion et de protection des océans de la côte Ouest du Canada ;

et les partenaires autochtones dans la coordination et la collaboration concernant les priorités de gestion et de protection des océans de la côte Ouest du ;

l'obtention d'un diplôme, dans le cadre du Programme de formation dans le domaine maritime, par un total de 757 Autochtones, Inuits, habitants du Nord et femmes ayant acquis les compétences nécessaires pour occuper un emploi dans l'industrie maritime;



le lancement conjoint de la première Garde côtière auxiliaire autochtone du Canada et le financement de l'achat de navires et d'équipement de recherche et de sauvetage pour 16 communautés du Nord et autochtones;

et le financement de l'achat de navires et d'équipement de recherche et de sauvetage pour 16 communautés du Nord et autochtones;

la formation en matière d'intervention d'urgence et de gestion des voies navigables pour des communautés autochtones;



l'élaboration conjointe d'un système d'information en temps réel qui aide 79 communautés autochtones du Canada à prendre des décisions fondées sur des données probantes concernant leur milieu marin local.

