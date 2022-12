CHARLOTTETOWN, PEI, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Au Canada, le secteur des soins de santé connaît une grave pénurie de main-d'œuvre, accentuée par la pandémie, et nous avons besoin de travailleurs qualifiés pour pourvoir ces postes vacants. Pour aider à combler ces pénuries, le gouvernement du Canada investit dans des projets qui donneront aux professionnels de la santé formés à l'étranger le soutien et l'expérience nécessaires pour saisir les occasions dans les domaines où nous avons le plus besoin de leurs compétences.

Aujourd'hui, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a lancé un appel de propositions dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. Jusqu'à 90 millions de dollars sera investi dans des projets qui favoriseront l'élimination des obstacles qui empêchent les nouveaux arrivants qualifiés d'acquérir de l'expérience de travail au Canada, dans leur propre profession ou domaine d'études.

Les projets admissibles doivent être axés sur au moins un des aspects suivants :

Réduire les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger en améliorant les processus de reconnaissance, en simplifiant les étapes de reconnaissance des titres de compétences et en offrant un meilleur accès à l'expérience pratique sur le terrain.

pour les professionnels de la santé formés à l'étranger en améliorant les processus de reconnaissance, en simplifiant les étapes de reconnaissance des titres de compétences et en offrant un meilleur accès à l'expérience pratique sur le terrain. Offrir aux professionnels de la santé formés à l'étranger de l'expérience de travail au Canada qui est liée de près au domaine dans lequel ils souhaitent travailler, tout en offrant aux participants des mesures de soutien globales, comme des services de garde, le paiement des frais de transport ainsi que des services de mentorat et d'encadrement.

qui est liée de près au domaine dans lequel ils souhaitent travailler, tout en offrant aux participants des mesures de soutien globales, comme des services de garde, le paiement des frais de transport ainsi que des services de mentorat et d'encadrement. Faciliter la mobilité de la main-d'œuvre entre les provinces et les territoires au Canada pour les professionnels de la santé et les professionnels de la santé formés à l'étranger afin de réduire les obstacles systémiques et administratifs pour les professionnels de la santé qui désirent travailler dans une autre province ou un autre territoire au Canada .

Plusieurs professions font face à des graves pénuries telles que les médecins, les infirmiers, les ambulanciers, les inhalothérapeutes et les technologues de laboratoire médical. Selon un rapport publié en 2020 par Statistique Canada, les nouveaux arrivants qualifiés sont sous-utilisés dans le secteur de la santé : en effet, 47 % des nouveaux arrivants qualifiés qui ont fait des études dans le domaine de la santé à l'étranger sont sans emploi ou sous-employés dans des emplois non liés au secteur de la santé, qui requièrent seulement des études secondaires.

Dans le cadre de l'appel de propositions, les projets retenus doivent inclure au moins l'une des activités admissibles suivantes :

Élaboration, mise à l'essai et mise en œuvre de systèmes de reconnaissance des titres de compétences , en mettant l'accent sur la simplification des processus et l'harmonisation des exigences professionnelles afin d'améliorer le processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers ou la mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre.

, en mettant l'accent sur la simplification des processus et l'harmonisation des exigences professionnelles afin d'améliorer le processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers ou la mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre. Mesures de soutien à l'emploi, comme des subventions salariales, des placements professionnels et du mentorat pour les professionnels de la santé formés à l'étranger afin de les aider à intégrer le marché du travail canadien.

Les organisations ont jusqu'au 30 janvier 2023 pour présenter une demande de financement dans le cadre de cet appel de propositions.

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers finance des projets visant à appuyer des systèmes de reconnaissance des titres de compétences étrangers plus rapides et plus efficients, et il offre des prêts et des services de soutien ainsi que des mesures de soutien à l'emploi, comme de la formation, des placements professionnels, des subventions salariales, du mentorat et de l'encadrement.

Citations

« Les professionnels de la santé formés à l'étranger jouent un rôle essentiel puisqu'ils nous aident à remédier aux pénuries de main d'œuvre qui touchent l'ensemble de notre système de santé. Pour aider à réduire les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences étrangers, notre gouvernement investit dans des projets dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, qui aideront les professionnels qualifiés à acquérir de l'expérience de travail au Canada dans leur domaine d'études. Grâce à ces investissements, nous renforçons notre système de soins de santé pour veiller à ce que tous les Canadiens reçoivent des soins de haute qualité. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Je suis fier d'annoncer les investissements nouveaux et améliorés du Canada pour aider les professionnels de la santé formés à l'étranger à travailler dans le domaine de la santé. Les efforts annoncés aujourd'hui pour aider les nouveaux arrivants à surmonter les obstacles à la reconnaissance des titres de compétences étrangers, offrent des occasions d'acquérir de l'expérience en milieu de travail et facilitent la mobilité de la main-d'œuvre sont des moyens essentiels pour faire en sorte que notre système de soins de santé soit l'un des meilleurs au monde, et nous sommes impatients d'accueillir les nouveaux arrivants qui contribueront à ce système. »

- Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser

« Pour nous assurer que les patients de partout au Canada obtiennent les soins dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, nous nous efforçons de remédier à la crise du personnel de santé et de renforcer notre système de soins de santé. Les projets retenus dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers contribueront à éliminer les obstacles existants et permettront à de nombreux nouveaux arrivants qualifiés et compétents d'acquérir une expérience de travail au Canada dans les domaines des soins de santé où nous avons le plus besoin d'eux. »

- Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos

« Il est largement admis que les professionnels formés à l'étranger sont un élément clé pour améliorer l'accès aux soins de santé. Le gouvernement se tourne vers les Canadiens pour trouver les meilleures idées afin de permettre à ces professionnels de travailler dans leur domaine de prédilection et de répondre à un besoin très pressant dans les communautés de tout le Canada. Nous sommes, après tout, un pays d'innovateurs. »

- Le député de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, Sean Casey

Les faits en bref

La moitié des nouveaux arrivants au Canada détiennent au moins un baccalauréat. En dépit de leurs études et de leurs diplômes, les nouveaux arrivants qualifiés de tous les secteurs confrontés à un taux de chômage plus élevé que les gens nés au Canada et sont moins enclins à travailler dans les professions réglementées dans lesquelles ils ont étudié.

détiennent au moins un baccalauréat. En dépit de leurs études et de leurs diplômes, les nouveaux arrivants qualifiés de tous les secteurs confrontés à un taux de chômage plus élevé que les gens nés au et sont moins enclins à travailler dans les professions réglementées dans lesquelles ils ont étudié. Puisque l'immigration devrait atteindre des niveaux records (431 645 personnes en 2022), il est plus important que jamais de renforcer les mesures de soutien pour les nouveaux arrivants qualifiés afin qu'ils puissent utiliser pleinement leurs compétences, leur expérience et leur talent.

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers investit environ 27,1 millions de dollars par année dans des ententes de contribution avec les provinces et les territoires, les organismes de réglementation et d'autres intervenants pour appuyer l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants qualifiés. Depuis 2015, le Programme a investi plus de 129 millions de dollars dans 92 projets destinés à appuyer les nouveaux arrivants qualifiés.

Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé l'octroi de 115 millions de dollars de plus sur cinq ans, à compter de 2022- 2023, et de 30 millions de dollars par la suite au Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, en mettant l'accent sur le soutien à l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants qualifiés dans le secteur de la santé.

de 30 millions de dollars par la suite au Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, en mettant l'accent sur le soutien à l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants qualifiés dans le secteur de la santé. Les projets retenus recevront un financement d'au moins 500 000 $, qui pourrait aller jusqu'à 10 millions de dollars.

Les organisations suivantes sont admissibles au financement : gouvernements provinciaux et territoriaux, administrations municipales, organismes de réglementation, associations professionnelles, associations industrielles, syndicats, établissements d'enseignement postsecondaire, hôpitaux et établissements de soins de santé et organismes sans but lucratif.

