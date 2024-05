GATINEAU, QC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Tous les Canadiens et Canadiennes méritent un accès égal aux programmes, services et mesures de soutien. Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans des programmes qui aident à éliminer les obstacles à l'accessibilité, favorisent l'inclusion, et permettent aux personnes en situation de handicap de s'engager pleinement dans leur collectivité.

En 2023, 5,2 millions de Canadiens et Canadiennes âgés de 15 ans et plus ont déclaré rencontrer des obstacles à la lecture de documents imprimés en raison d'une difficulté à voir, à tenir ou à tourner les pages, ou à comprendre des mots imprimés. Environ la moitié (2,5 millions de personnes) ont précisé avoir besoin de documents dans un autre format, comme les gros caractères, le braille, les fichiers électroniques ou audio accessibles, pour pouvoir les lire. L'accès aux documents de lecture en formats substituts à des fins éducatives, professionnelles et personnelles est essentiel pour assurer la pleine participation des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés dans la société.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a lancé un appel de propositions dans le cadre du nouveau programme d'accès équitable à la lecture, qui fournira 30 millions de dollars sur cinq ans pour accroître la production et la disponibilité de documents de lecture en formats substituts, ainsi que des initiatives de formation et de sensibilisation à leur utilisation.

Les projets pourraient recevoir un financement allant jusqu'à 2 millions de dollars par an dans le cadre du programme pour une période de trois ans à partir de 2024, et ce, pour un maximum de 6 millions de dollars.

Les organismes admissibles ont jusqu'au 19 juin 2024, à 15 h (HNE), pour présenter une demande en se rendant sur la page Web programme d'accès équitable à la lecture et en accédant au formulaire de demande de financement et aux instructions. Des séances d'information en ligne en français (23 mai 2024) et en anglais (22 mai 2024) seront offertes pour aider les organismes dans le processus de demande. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur demande à : [email protected].

Le programme d'accès équitable à la lecture est un élément du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap qui sert de plan directeur au gouvernement du Canada afin de rendre le pays plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. Ce programme soutient le développement de communautés accessibles et inclusives afin d'atteindre l'objectif fixé par la Loi canadienne sur l'accessibilité, à savoir bâtir un pays sans obstacle physique, sociétal et comportemental.

Citations

« Un trop grand nombre de Canadiens et Canadiennes continuent de faire face à des obstacles de longue date à l'inclusion, car la majorité des documents de lecture ne sont pas accessibles aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. Grâce au programme d'accès équitable à la lecture, nous prenons des mesures concrètes pour augmenter l'accès aux documents de lecture en formats substituts. Il s'agit d'une autre initiative importante visant à éliminer les obstacles à l'inclusion pour tous les Canadiens et Canadiennes ».

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

Les faits en bref

Selon l'Enquête sur les textes imprimés accessibles de 2023 de Statistiques Canada, 5,2 millions de Canadiens et Canadiennes ont des difficultés à lire des documents imprimés. De ce nombre, 77,4 % ont des difficultés à voir les mots imprimés, 42,2 % ont des difficultés à lire ou à comprendre les mots imprimés et 25 % ont des difficultés à tenir ou à tourner les pages. Environ la moitié (2,5 millions) indiquent qu'ils ont besoin d'au moins un document de lecture en formats substituts.

L'Enquête a également révélé que plus des deux tiers (69,5 %) des personnes qui ont besoin d'utiliser un autre média pour lire font face à au moins un obstacle lorsqu'ils tentent d'y accéder.

Depuis 2005, le gouvernement du Canada a versé environ 48 millions de dollars pour soutenir la production et la distribution de documents de lecture en formats substituts. Cela comprend les fonds alloués à l'Institut national canadien pour les aveugles, au Centre d'accès équitable aux bibliothèques et au Réseau national de services équitables de bibliothèque.

a versé environ 48 millions de dollars pour soutenir la production et la distribution de documents de lecture en formats substituts. Cela comprend les fonds alloués à l'Institut national canadien pour les aveugles, au Centre d'accès équitable aux bibliothèques et au Réseau national de services équitables de bibliothèque. L'objectif du programme est d'assurer un financement prévisible et stable à long terme pour soutenir la production de documents destinés aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés, dans les langues officielles et autochtones, et qui reflètent la diversité et l'intersectionnalité de la population canadienne.

En 2016, le Canada a adhéré au Traité de Marrakech afin de faciliter l'accès aux œuvres publiées pour les personnes aveugles, malvoyantes ou incapables de lire les imprimés.

a adhéré au Traité de Marrakech afin de faciliter l'accès aux œuvres publiées pour les personnes aveugles, malvoyantes ou incapables de lire les imprimés. Le budget 2022 : a accordé 38 millions de dollars sur sept ans, à partir de 2022-2023, pour soutenir la production de documents dans un autre média; a également accordé 5 millions de dollars sur deux ans au Centre d'accès équitable aux bibliothèques et au Réseau national de services équitables de bibliothèque pour continuer à produire des documents de lecture en formats substituts en 2022- 2023 et 2023-2024. a fourni un financement de 500 000 dollars sur deux ans, à partir de 2022-2023, pour mener des recherches sur les besoins et les défis auxquels font face les personnes incapables de lire des textes imprimés en ce qui a trait aux formats substituts, afin de contribuer à l'élaboration d'un nouveau programme d'accès équitable à la lecture.



SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected], (819) 360-0693; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]