OTTAWA, ON, le 8 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a convoqué le Groupe d'intervention en cas d'incident, composé de ministres et de hauts responsables, afin de discuter de la situation des feux de forêt en 2025, qui touche de nombreuses régions du pays.

Le groupe a été informé des efforts déployés pour réagir aux feux et faciliter les évacuations. La discussion a notamment porté sur la mobilisation de membres des Forces armées canadiennes pour aider à l'évacuation de la Première Nation de Sandy Lake, en Ontario.

Le premier ministre a mis en relief l'étroite communication établie entre les différentes branches du gouvernement fédéral, les premiers ministres des provinces et des territoires et les Forces armées canadiennes. Tous les ordres de gouvernement assurent le maintien du dialogue, y compris avec les dirigeants autochtones.

Le premier ministre et les membres du groupe ont remercié les premiers intervenants et les responsables sur le terrain. Ils ont réaffirmé que le gouvernement fédéral est prêt à fournir de l'aide supplémentaire sous quelque forme que ce soit et partout où cela est nécessaire.

