THUNDER BAY, ON, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada crée jusqu'à 6 000 possibilités d'emploi de plus dans le cadre d'Emplois d'été Canada afin d'aider à bâtir une économie forte au Canada et d'offrir de bons emplois aux jeunes. Emplois d'été Canada offre une première expérience de travail aux jeunes du Canada, qui peut contribuer à orienter par la suite leurs études, leur formation et leurs choix de carrière.

Bien qu'Emplois d'été Canada était déjà en bonne voie de créer 70 000 emplois pour les jeunes cet été, aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que jusqu'à 6 000 possibilités d'emploi de plus seraient offertes. Cette mesure permettra d'offrir de nouvelles occasions aux jeunes du pays et d'aider le Canada à bâtir l'économie la plus forte parmi les pays du G7.

La ministre a fait cette annonce pendant une visite au siège social de Wataynikaneyap Power, une organisation située sur le territoire de la Première Nation de Fort William, à Thunder Bay, en Ontario. Cette organisation dirige le projet Wataynikaneyap Transmission, un partenariat réunissant 24 Premières Nations, qui travaillent ensemble pour relier 17 collectivités éloignées dont la source d'énergie est en ce moment le diesel. Elle a déjà embauché un technologue en génie électrique grâce au financement reçu dans le cadre du programme Emplois d'été Canada.

La période d'embauche pour Emplois d'été Canada est déjà bien amorcée pour 2025 dans les collectivités partout au Canada. Dès maintenant et jusqu'au 21 juillet 2025, les jeunes de 15 à 30 ans qui cherchent un emploi peuvent consulter les emplois offerts localement sur le site Web ou l'application mobile du Guichet-Emplois. Les jeunes peuvent présenter leur candidature pour un emploi d'été correspondant à leurs champs d'intérêt, notamment dans le secteur des loisirs, de l'industrie alimentaire, du marketing ou du tourisme. Des emplois sont également offerts dans des domaines à forte demande et en pleine croissance, entre autres la construction de logements et la protection de l'environnement.

Citations



« Nous ajoutons jusqu'à 6 000 emplois d'été de plus cette année, ce qui porte le nombre total d'emplois à l'échelle du pays à 76 000. Le programme Emplois d'été Canada aide les jeunes à obtenir une expérience de travail enrichissante tout en étant rémunérés, ce qui leur permet d'acquérir des compétences et de la confiance et de nouer des liens. Grâce au programme, les petites entreprises et les organismes sans but lucratif peuvent aussi avoir accès au personnel dont ils ont besoin pour croître et servir leurs collectivités pendant l'été, une période fort occupée. Il s'agit d'un investissement judicieux dans notre économie et la prochaine génération de leaders, car lorsque les jeunes ont un bon départ, tout le Canada en tire profit. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Le gouvernement prend des mesures pour soutenir plus de jeunes en les aidant à trouver un emploi d'été de qualité qui leur permet non seulement d'acquérir une précieuse expérience de travail, mais également de développer la confiance et l'estime de soi. J'invite tous les jeunes du Canada à consulter les occasions offertes par Emplois d'été Canada dans leur collectivité. »

- La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey

« Wataynikaneyap Power est détenue majoritairement par 24 Premières Nations, et l'objectif est qu'elle soit détenue à 100 % par celles-ci d'ici 25 ans, un objectif qui reçoit l'appui de son partenaire, Fortis Inc. Le renforcement des capacités, y compris l'emploi et le développement de la main d'œuvre, fait partie de cette vision. Il est essentiel de recruter et de maintenir en poste des professionnels et de créer une main d'œuvre plus solide dans de nombreux secteurs. Il faudra un engagement ferme pour y parvenir. Nous sommes reconnaissants d'avoir reçu du financement du programme Emplois d'été Canada, qui a aidé Wataynikaneyap Power à embaucher cinq étudiants depuis 2022. La vision de notre peuple est de créer de l'espoir et des perspectives pour nos jeunes, tout en respectant les principes directeurs de Wataynikaneyap Power. »

- La présidente et directrice générale de Wataynikaneyap Power, Margaret Kenequanash

Faits en bref

Depuis 2019, Emplois d'été Canada a soutenu les employeurs en finançant plus de 460 000 emplois destinés aux jeunes, et en 2024, le programme a surpassé son objectif de 70 000 emplois puisque 71 200 emplois ont été financés.

a soutenu les employeurs en finançant plus de 460 000 emplois destinés aux jeunes, et en 2024, le programme a surpassé son objectif de 70 000 emplois puisque 71 200 emplois ont été financés. Emplois d'été Canada est mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse et fait partie d'un large éventail de programmes offerts par le gouvernement du Canada pour aider les jeunes à acquérir les compétences, la formation et l'expérience professionnelle dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

est mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse et fait partie d'un large éventail de programmes offerts par le gouvernement du pour aider les jeunes à acquérir les compétences, la formation et l'expérience professionnelle dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail. Dans le budget de 2024, le gouvernement s'est engagé à aider les jeunes au Canada en investissant 351,2 millions de dollars à l'appui de 90 000 expériences de travail et mesures de soutien à l'emploi pour les jeunes en 2025‑2026. Ces investissements comprennent :

en investissant 351,2 millions de dollars à l'appui de 90 000 expériences de travail et mesures de soutien à l'emploi pour les jeunes en 2025‑2026. Ces investissements comprennent : 200,5 millions de dollars en 2025-2026 pour permettre à Emplois d'été Canada d'offrir des emplois d'été bien rémunérés, y compris dans les secteurs aux prises avec une grave pénurie de main-d'œuvre, comme la construction de logements.

d'offrir des emplois d'été bien rémunérés, y compris dans les secteurs aux prises avec une grave pénurie de main-d'œuvre, comme la construction de logements.

150,7 millions de dollars en 2025-2026 dans le cadre du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse pour offrir aux jeunes des placements professionnels et des mesures de soutien à l'emploi dans divers secteurs, comme la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM), le logement et les technologies numériques.

Les occasions d'emploi supplémentaires annoncées aujourd'hui découlent de la réaffectation de 25 millions de dollars de plus au sein d'EDSC afin de répondre aux besoins des jeunes en matière d'emploi.

Un audit indépendant du programme Emplois d'été Canada effectué par le Bureau du vérificateur général du Canada a révélé que les jeunes qui participent au programme ont un revenu plus élevé à long terme que les autres jeunes.

effectué par le Bureau du vérificateur général du a révélé que les jeunes qui participent au programme ont un revenu plus élevé à long terme que les autres jeunes. Dans le cadre d'un sondage mené auprès de jeunes qui ont participé au programme Emplois d'été Canada en 2024, 92 % ont déclaré avoir gagné en confiance en acquérant de multiples compétences qui leur seront utiles pour leur avenir professionnel. De plus, 85 % ont indiqué envisager leurs perspectives d'emploi avec optimisme.

Produit connexe

Document d'information : Emplois d'été Canada 2025

Liens connexes

Emplois d'été Canada

Guichet-Emplois (Jeunes Canadiens)

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozeli, Conseillère principale en communications et attachée de presse, [email protected], 343-540-6643; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]