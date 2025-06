TORONTO, le 9 juin 2025 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le Canada doit être prêt à défendre sa population et ses valeurs, à assurer sa souveraineté et à protéger ses Alliés. Nous devons être prêts à assumer un rôle de chef de file et à façonner un monde plus stable et plus prospère. Pour ce faire, le gouvernement doit tenir compte des nouvelles réalités qui nous touchent et investir dans les mesures à mettre en place pour y répondre.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le nouveau gouvernement du Canada compte réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes.

Cette décision permettra au Canada d'atteindre dès cette année l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN, avec une demi-décennie d'avance, et d'accélérer encore ses investissements dans les années à venir, conformément à ses impératifs de sécurité. Le montant investi pour l'année 2025-2026 sera de plus de 9 milliards de dollars.

Le plan du gouvernement prévoit notamment les mesures suivantes :

Bonification du salaire dans les Forces armées canadiennes, amélioration du recrutement et de la rétention, et investissements pour soutenir la disponibilité opérationnelle, l'entretien de la flotte, la sécurité et les exigences en matière d'infrastructure.

Acquisition d'aéronefs, de véhicules blindés et de munitions, et soutien à des projets déjà en cours.

Conception de nouveaux drones et capteurs pour la surveillance des fonds marins et de l'Arctique.

Augmentation du financement et du nombre d'employés pour les soins de santé des membres des Forces armées canadiennes.

Élargissement de la portée, du mandat en matière de sécurité et des capacités de la Garde côtière canadienne, et intégration de cette dernière dans nos capacités de défense selon les critères de l'OTAN, pour mieux assurer notre souveraineté et étendre la surveillance maritime.

Renforcement de la capacité industrielle du Canada en matière de défense.

Renforcement des capacités dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la cybernétique, les sciences quantiques et l'espace.

Mise en place d'une infrastructure numérique moderne et sûre.

Le plan prévoit également du soutien pour les capacités clés suivantes :

le radar transhorizon dans l'Arctique

le programme conjoint de lutte contre les drones

les navires de soutien interarmées

la capacité de frappe de précision à longue portée

l'augmentation de la production de munitions au pays

l'acquisition de véhicules utilitaires logistiques, de véhicules utilitaires légers et de véhicules blindés supplémentaires

Le gouvernement compte également mettre en place des mesures de soutien pour les anciens combattants, notamment en modernisant le système de prestations pour accélérer l'accès à l'aide offerte, en simplifiant la reconnaissance des titres professionnels militaires dans les secteurs civils et en améliorant les services de santé destinés aux anciennes combattantes.

Le Canada a besoin de ces capacités pour défendre et affirmer sa souveraineté et pour veiller à ce que sa défense ne dépende jamais plus des autres. En renforçant les Forces armées canadiennes, nous bâtissons également l'industrie canadienne : en stimulant l'innovation, en créant de bonnes carrières pour les travailleurs et travailleuses du Canada et en ouvrant de nouvelles possibilités aux entreprises canadiennes. Plus que jamais, nous devons défendre notre souveraineté et protéger la population et les intérêts du Canada.

« Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le Canada doit affirmer sa souveraineté. Nous allons rapidement acquérir de nouveaux équipements et de nouvelles technologies, renforcer notre capacité industrielle de défense et tenir notre engagement face à l'OTAN en matière de dépenses militaires dès cette année. Le Canada va saisir cette opportunité avec empressement et détermination. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Au fil des générations, des Canadiens et des Canadiennes ont servi notre pays avec honneur et, aujourd'hui, nous renouvelons notre promesse de les soutenir. Nous dotons nos Forces armées des capacités et du soutien dont elles ont besoin pour protéger la population canadienne et respecter les engagements que nous avons pris globalement. Cet investissement sans précédent permettra de renforcer notre souveraineté et d'investir dans l'économie canadienne grâce à la mise en place d'une industrie de défense de calibre mondial qui stimulera l'innovation et la création d'emplois. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

