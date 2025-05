GATINEAU, QC, le 30 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à créer davantage d'opportunités pour les personnes en situation de handicap afin de participer à des activités communautaires, des programmes et services.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité de 2025, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, Patty Hajdu, a lancé un appel de propositions dans le cadre de la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité.

Le Fonds pour l'accessibilité finance des projets de construction, de rénovation et de réaménagement dans les communautés et les milieux de travail partout au Canada. Depuis son lancement en 2007, le Fonds pour l'accessibilité a financé plus de 8 100 projets. La composante Innovation jeunesse vise à aider les jeunes à concrétiser leur vision d'un Canada plus inclusif, tout en acquérant des compétences en leadership et une expérience pertinente et en favorisant un changement de culture.

Les jeunes de 15 à 30 ans sont invités à présenter une demande pour devenir de jeunes leaders en matière d'accessibilité et à s'associer à des organismes locaux afin d'obtenir jusqu'à 12 000 $ en financement. Les jeunes admissibles doivent soumettre leur déclaration d'intérêt en ligne au plus tard à 15 h (heure de l'Est) le 6 octobre 2025. De leur côté, les organismes partenaires d'un jeune leader en matière d'accessibilité désigné doivent soumettre leur demande de financement de projet en ligne au plus tard à 15 h (heure de l'Est) le 3 novembre 2025.

Ensemble, les jeunes leaders en matière d'accessibilité et les organismes soutiennent l'objectif du gouvernement de bâtir un Canada sans obstacles, dans l'esprit du principe « Rien sans nous ».

Citations



« En aidant les organismes à apporter des améliorations à l'accessibilité des infrastructures, le Fonds pour l'accessibilité soutient les personnes en situation de handicap en leur permettant d'avoir accès aux programmes et aux services, de surmonter les obstacles à l'emploi et de trouver des emplois bien rémunérés. Grâce au programme, l'accessibilité de milliers d'espaces communautaires et lieux de travail partout au pays a déjà été améliorée, et aujourd'hui, nous invitons plus de jeunes leaders et organismes à présenter une demande de financement. Il sera ainsi possible d'améliorer l'équité. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

Dans le cadre de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27 % des Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus, soit près de 8 millions de personnes, ont déclaré avoir au moins une incapacité.

Le Fonds pour l'accessibilité appuie le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement du Canada , qui a pour but de réduire la pauvreté chez les personnes en situation de handicap, de les aider à trouver un bon emploi et à le conserver, de faciliter l'accès aux programmes et services fédéraux, et de bâtir des collectivités accessibles et inclusives tout en instaurant une culture d'inclusion.

, qui a pour but de réduire la pauvreté chez les personnes en situation de handicap, de les aider à trouver un bon emploi et à le conserver, de faciliter l'accès aux programmes et services fédéraux, et de bâtir des collectivités accessibles et inclusives tout en instaurant une culture d'inclusion. À l'issue du nouvel appel de propositions, 1 million de dollars seront alloués pour financer environ 83 projets d'accessibilité menés par les jeunes.

La Semaine nationale de l'accessibilité de 2025, qui se déroule du 25 au 31 mai, a pour thème « Éliminons les obstacles ensemble : Ouvrons la voie vers un avenir inclusif ».

