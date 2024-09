OTTAWA, ON, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Chaque année, des milliers de bénévoles apportent une contribution significative à leur communauté. Ainsi, grâce à leurs connaissances, à leur créativité et à leur dévouement, les bénévoles favorisent les changements positifs et l'innovation sociale. Les Prix pour le bénévolat du Canada soulignent leurs réalisations exceptionnelles et mettent en lumière l'importance du bénévolat au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé un appel de candidatures visant à recruter de nouveaux membres qui siégeront au Comité consultatif national des Prix pour le bénévolat du Canada.

Le Comité consultatif national joue un rôle clé dans la sélection des lauréats des Prix et contribue à la promotion du bénévolat. Il est composé d'un maximum de 15 membres nommés pour un mandat de trois ans. Les membres, qui proviennent de l'extérieur du gouvernement, représentent des communautés diversifiées et connaissent les secteurs du bénévolat, des organismes sans but lucratif et de l'entreprise sociale. Les candidats idéaux ont déjà fait du bénévolat ou travaillé pour un organisme qui soutient le développement communautaire et ils comprennent la valeur du bénévolat.

Les personnes qui aimeraient faire partie du Comité consultatif national des Prix pour le bénévolat du Canada ont jusqu'au 23 octobre 2024 pour présenter leur candidature.

Citation

« Les bénévoles jouent un rôle essentiel au sein de nos collectivités, car ils consacrent leur temps et leur énergie à aider les autres. Si vous voulez contribuer à saluer les efforts des personnes qui changent la donne, c'est l'occasion pour vous de prendre part à un processus véritablement significatif ».

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

Faits en bref

L'appel de candidatures se déroule du 16 septembre au 23 octobre 2024.

Le Comité consultatif national est composé d'un maximum de 15 membres provenant de l'extérieur du gouvernement du Canada .

. Au total, 21 Prix pour le bénévolat du Canada sont remis dans cinq catégories à des bénévoles, à des organismes sans but lucratif et à des entreprises, dont des entreprises sociales.

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819‑994‑5559, [email protected]