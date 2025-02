GATINEAU, QC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - L'économie canadienne repose sur des gens de métier qualifiés. Nous avons besoin de travailleurs qui sont prêts et disposés à construire l'offre de logements du pays et à faire croître notre économie propre. Pourtant, les changements démographiques et les taux élevés de départ à la retraite créent une demande pour davantage de travailleurs qualifiés et un besoin croissant de recruter et de former des milliers de Canadiens supplémentaires dans ces professions très recherchées.

C'est pourquoi le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, a mis en lumière aujourd'hui la prochaine phase de la Campagne de publicité nationale sur les métiers spécialisés visant à faire la promotion des métiers spécialisés comme carrières de premier choix. Les travailleurs dans des secteurs tels que la construction, le transport, la fabrication et les services sont très recherchés. C'est pourquoi nous avons besoin de travailleurs qui possèdent les compétences, les connaissances et l'expérience pratique nécessaires pour occuper des emplois dans ces secteurs. Les Canadiens qui choisissent ces parcours de carrière sont en voie d'accéder à des carrières valorisées, respectées et gratifiantes.

Cette campagne consistera à cibler les jeunes et les jeunes adultes par des publicités sur les plateformes de médias sociaux, des balados et d'autres sources numériques, dont la télévision connectée à Internet. Elle comprendra un volet expérientiel par l'intermédiaire d'affichages interactifs en personne dans des écoles secondaires et des centres commerciaux à l'échelle du pays. Grâce à l'exposition, les visiteurs pourront se renseigner sur les différentes carrières dans les métiers spécialisés, trouver les métiers recherchés dans leur région et découvrir la marche à suivre pour devenir un travailleur qualifié.

Le site Canada.ca/metiers-specialises est un répertoire national en ligne qui contient des renseignements sur plus de 300 métiers spécialisés au Canada et sur la désignation professionnelle Sceau rouge. Le site met également en évidence le soutien financier offert et les métiers recherchés dans chaque région.

Cette initiative soutient les efforts du gouvernement du Canada visant à créer pour l'avenir une solide main-d'œuvre inclusive, certifiée et productive dans les métiers spécialisés. Le gouvernement investit près de 1 milliard de dollars par année dans le soutien à l'apprentissage au moyen de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, de financement de projets et de soutien au Programme du Sceau rouge.

Citations

« Les jeunes s'intéressent aux métiers spécialisés, mais ils ont aussi besoin des outils, des ressources et de l'information nécessaires pour atteindre leurs objectifs de carrière. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de fournir ces soutiens aux personnes de métier en herbe et le fait qu'investir dans nos travailleurs qualifiés aujourd'hui produira des résultats positifs pour les années à venir. La plus grande ressource de notre pays est sa population, et cette campagne fera connaître les perspectives de carrière gratifiantes qui s'offrent aux Canadiens. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

« Skills/Compétences Canada a pour mission de faire progresser l'engagement des jeunes et de leurs communautés dans les carrières liées aux métiers spécialisés et à la technologie en adoptant une approche pancanadienne. Nous sommes très heureux de participer au volet expérientiel de cette campagne, qui permettra à un plus grand nombre de jeunes Canadiens d'en apprendre davantage sur ces importantes carrières. »

- Le directeur général de Skills/Compétences Canada, Shaun Thorson

Faits en bref

Selon ConstruForce Canada, le secteur de la construction doit recruter 351 800 nouveaux travailleurs d'ici 2033. Ce besoin est attribuable surtout au départ à la retraite prévu de 263 400 travailleurs (21 % de la main-d'œuvre de 2023). La Campagne de publicité nationale sur les métiers spécialisés se déroulera du 10 février au 23 mars 2025.

L'exposition expérientielle sera présentée à Moncton , à Saint-Louis-de-Kent , à Halifax , à Charlottetown , à Timmins , à Thunder Bay , à Winnipeg , à Regina , à Saskatoon , à Edmonton et à Calgary .

, à , à , à , à , à , à , à , à , à et à . Les apprentis peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant leur formation technique et obtenir sans intérêt un prêt canadien aux apprentis d'un montant maximal de 20 000 dollars .

. La Stratégie canadienne de formation en apprentissage offre un ensemble de mesures de soutien en matière de compétences et de formation afin d'encourager les jeunes à envisager une carrière dans les métiers spécialisés et d'aider les apprentis et les principaux intervenants des métiers spécialisés, notamment les employeurs, les syndicats et les établissements de formation, à participer aux apprentissages et à réussir.

Liens connexes

Canada.ca/metiers-specialises

Soutien aux apprentis

Canada.ca/developpe-tes-competences

Budget de 2024

Le gouvernement du Canada fait la promotion des métiers spécialisés recherchés comme parcours de carrière de premier choix

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Matthieu Perrotin, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]