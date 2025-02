GATINEAU, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Chaque année, partout au pays, les bénévoles offrent temps et ressources afin d'exercer une influence positive sur leur communauté. Les Prix pour le bénévolat du Canada visent à souligner le leadership communautaire et à encourager les Canadiens de tous les horizons à changer les choses dans leur communauté grâce au bénévolat et à élaborer des solutions novatrices pour relever les défis sociaux.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, a lancé l'appel de candidatures des Prix pour le bénévolat du Canada de 2025. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 8 mai 2025.

Présenter une candidature est une excellente manière de reconnaître la contribution de bénévoles et d'organismes, et de célébrer le bénévolat dans les communautés de partout au pays. À partir d'aujourd'hui, les candidatures de bénévoles, de groupes de bénévoles, d'organismes sans but lucratif, d'entreprises et d'entreprises sociales sont acceptées.

Voici les différentes catégories :

Un prix national :

Le Prix Thérèse- Casgrain pour l'engagement de toute une vie pour une personne qui a consacré au moins 20 ans de sa vie au bénévolat.

Vingt prix régionaux :

Leader émergent pour les jeunes bénévoles de 18 à 30 ans

pour les jeunes bénévoles de 18 à 30 ans Leadership communautaire pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles

pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles Leadership d'entreprise pour les entreprises et les entreprises sociales

pour les entreprises et les entreprises sociales Innovation sociale pour les organismes sans but lucratif et les entreprises sociales

Pour chaque catégorie, un lauréat par région sera choisi dans les cinq régions suivantes :

Atlantique (Terre-Neuve-et- Labrador , Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick)

, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick) Québec

Ontario

Prairies ( Manitoba , Saskatchewan et Alberta )

, et ) Colombie-Britannique et le Nord ( Nunavut , Territoires du Nord-Ouest et Yukon )

Pour en savoir davantage et pour soumettre une nomination, consultez le Canada.ca/prix-benevolat.

Citations

« Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la création de communautés fortes, inclusives et unies, d'un bout à l'autre du pays. Leur travail ne passe pas inaperçu, et les Prix pour le bénévolat du Canada nous donnent l'occasion de souligner leurs efforts et de leur témoigner notre reconnaissance. Si vous connaissez quelqu'un qui se démarque par son bénévolat, je vous invite à présenter sa candidature afin que nous puissions rendre hommage aux personnes qui font du Canada un endroit meilleur, d'un océan à l'autre. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Les jeunes de partout au Canada sont de réels acteurs de changement. Leur passion, leur leadership et leurs idées favorisent un avenir meilleur pour tous; cela est absolument admirable. Leurs efforts et leur dévouement comptent, et nous voulons les honorer. Si vous connaissez une jeune personne qui change les choses, présentez sa candidature dès maintenant! »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

Les faits en bref

Les Prix pour le bénévolat du Canada comprennent 21 prix : 20 prix régionaux et un prix national.

comprennent 21 prix : 20 prix régionaux et un prix national. Les lauréats sont honorés dans le cadre d'une cérémonie qui a lieu chaque année.

Les lauréats régionaux sont invités à choisir un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 5 000 dollars , et le lauréat national peut en choisir un qui recevra une subvention de 10 000 dollars .

, et le lauréat national peut en choisir un qui recevra une subvention de 10 . L'appel de candidatures se déroule du 26 février au 8 mai 2025.

Les résultats de l'appel de candidatures de 2024 des Prix pour le bénévolat du Canada seront annoncés à une date ultérieure.

seront annoncés à une date ultérieure. Selon l'Enquête sociale générale sur le don, le bénévolat et la participation menée en 2018 par Statistique Canada, 79 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré faire du bénévolat en 2018. Au total, environ 5 milliards d'heures auraient été consacrées aux activités de bénévolat cette année-là.

