Le gouvernement du Canada lance des projets pilotes sur les ceintures de sécurité dans les autobus scolaires dans le district de Sudbury, en Ontario ainsi qu'en Colombie-Britannique

TORONTO, le 14 févr. 2020 /CNW/ - La sécurité des usagers de la route au Canada est une priorité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à commencer par celle des enfants d'âge scolaire utilisant différents modes de transport.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé que le gouvernement du Canada lance un projet pilote en vue d'installer des ceintures de sécurité dans certains autobus scolaires dans le district de Sudbury, en Ontario, ainsi qu'à un autre endroit en Colombie-Britannique qui sera annoncé à une date ultérieure.



Le projet pilote s'appliquera à un nombre limité de nouveaux autobus scolaires équipés de ceintures de sécurité à trois points d'ancrage qui respectent les plus récentes normes de sécurité fédérales.

Les autobus scolaires représentent le moyen le plus sécuritaire de transporter environ 2,2 millions d'enfants canadiens de leur domicile à l'école. Le projet pilote tient compte du fait que les ceintures de sécurité peuvent procurer un niveau additionnel de sécurité dans les rares cas de collisions graves impliquant des autobus scolaires. Il constitue ainsi une étape importante de l'examen de l'utilisation optimale et la plus efficace possible de ce dispositif de sécurité au Canada.

Le Consortium de services aux élèves de Sudbury de même que la Colombie-Britannique ont déclaré leur intérêt à participer au projet pilote. Le gouvernement du Canada est également ouvert à l'établissement de partenariats avec d'autres gouvernements ou administrations qui souhaiteraient se proposer et participer à un projet pilote.

La nécessité de mener des projets pilotes découle du rapport du Groupe de travail sur la sécurité des autobus scolaires intitulé Renforcement de la sécurité à bord des autobus scolaires au Canada. Ce rapport explique les facteurs à prendre en compte au moment d'installer et d'utiliser des ceintures de sécurité dans les autobus scolaires, comme l'ajustement approprié des ceintures à la taille des enfants.

« Le gouvernement du Canada est heureux de collaborer avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Consortium de services aux élèves de Sudbury en Ontario dans le cadre de cet important projet pilote sur l'installation de ceintures de sécurité dans les autobus scolaires. Au Canada, les autobus scolaires demeurent le moyen le plus sécuritaire pour transporter des enfants entre leur domicile et l'école. Cependant, nous allons étudier toutes les options qui se présentent en vue d'apporter des améliorations, alors que nous continuons d'étudier et d'analyser l'utilisation potentielle des ceintures sur les autobus scolaires. Ce projet pilote est un élément important de nos efforts collectifs pour renforcer la sécurité des autobus scolaires au Canada, et nous sommes impatients d'en voir les résultats. »

- L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« La province de la Colombie-Britannique se réjouit de travailler avec Transports Canada afin de déterminer de quelle manière les administrations peuvent renforcer et améliorer la sécurité à l'intérieur et à proximité des autobus scolaires. La participation à ce projet pilote permettra de recueillir des renseignements importants qui nous aideront à orienter les décisions relatives à la sécurité des autobus scolaires. »

- L'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure

gouvernement de la Colombie-Britannique

« Le Consortium de services aux élèves de Sudbury se réjouit de travailler en partenariat avec Transports Canada dans le cadre de ce projet fort prometteur visant à renforcer la sécurité des autobus scolaires. Nous avons hâte de collaborer à cette initiative très importante avec nos conseils scolaires locaux, les exploitants d'autobus scolaires, les élèves et les parents. »

- Renée Boucher, directrice générale, Consortium de services aux élèves de Sudbury

Chaque jour, 51 670 autobus scolaires assurent le déplacement des élèves canadiens entre leur domicile et l'école.

En juillet 2018, Transports Canada a publié de nouvelles exigences visant à encourager l'installation volontaire de ceintures de sécurité à trois points d'ancrage dans les autobus scolaires.

En janvier 2019, le Conseil des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des transports et de la sécurité routière a mis sur pied un groupe de travail pour étudier à fond la question de la sécurité des autobus scolaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'autobus, en accordant une attention particulière aux ceintures de sécurité.

