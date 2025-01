OTTAWA, ON, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Les ports du Canada jouent un rôle essentiel pour assurer la circulation efficace des marchandises, favoriser le commerce international et procurer des emplois bien rémunérés à la population canadienne. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer encore plus nos frontières et protéger les infrastructures de transport, le commerce, la main-d'œuvre et les communautés du Canada.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui la tenue de consultations publiques pour recueillir des commentaires sur l'élargissement des exigences relatives au contrôle de sécurité dans les ports du Canada. Ces modifications proposées permettraient d'améliorer la sécurité. Les consultations seront ouvertes jusqu'au 31 mars 2025.

Actuellement, seules les personnes exerçant certaines professions spécialisées et celles devant accéder à des zones hautement réglementées dans les ports canadiens doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité en matière de transport. Les consultations porteront sur le renforcement de la sécurité grâce à un plus grand nombre de vérifications des antécédents dans les ports et les installations maritimes du Canada.

Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures fermes pour lutter contre toutes les activités illicites dans nos ports. Ces efforts protègent nos chaînes d'approvisionnement et renforcent la réputation du Canada en tant que partenaire commercial mondial de confiance.

« Nous menons des consultations sur l'élargissement des habilitations de sécurité dans les ports. Les modifications proposées permettraient d'améliorer encore plus la sécurité à nos frontières. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« La frontière du Canada est solide, et nous la rendons encore plus solide. Les modifications proposées renforceraient encore plus nos frontières et protégeraient les infrastructures, le commerce, la main-d'œuvre et les communautés du Canada. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Sécurité publique

Le Programme d'habilitation de sécurité en matière de transport maritime (PHSTM) renforce la sécurité de notre réseau de transport maritime en prévoyant des mesures pour lutter contre les menaces internes, ce qui contribue à la solidité et à la sécurité de l'industrie maritime, qui joue un rôle important dans la croissance économique du Canada .

. Actuellement, seules les personnes exerçant certaines professions doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité en matière de transport. Parmi ces personnes figurent celles qui planifient ou dirigent le transport du fret dans les terminaux à conteneurs, ou qui peuvent créer, modifier ou contrôler la mise à jour des documents relatifs au fret, ainsi que les personnes qui ont besoin d'accéder à des zones réglementées dans les installations maritimes.

Personnes-ressources: Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports et du Commerce intérieur, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]