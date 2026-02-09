SECHELT, BC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Colombie-Britannique ont célébré l'inauguration de 17 nouveaux logements destinés aux membres de la Nation shíshálh, appuyés par un financement combiné de 3 millions de dollars. Situés au 5342 Smaylilh Way, les logements comprennent 10 maisons individuelles déplacées de Port Moody vers des terrains aménagés dans le lotissement Selma Park sur les terres de la Nation shíshálh. Ce projet novateur est le premier du genre en Colombie-Britannique. Les logements sont situés dans le quartier k'elexan (Sechelt IR2), ce qui signifie « le point d'observation ». Ce nom reflète leur emplacement près du village traditionnel shíshálh, en direction ouest, avec vue sur l'océan.

Par l'intermédiaire de Renewal Development, 10 maisons individuelles existantes ont d'abord été déplacées de Port Moody par camion et par barge. Une fois sur place, elles ont été rénovées et modernisées pour améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité, et sept ont été agrandis avec de nouveaux logements au sous-sol. Les 17 logements ainsi créés varient de deux à six chambres, ce qui convient à des familles de différentes tailles et à la cohabitation multigénérationnelle.

L'approche a entraîné d'importants avantages environnementaux. En réutilisant des logements existants au lieu d'en construire de nouveaux, le projet a permis de détourner environ 1 million de kilogrammes de matériaux des sites d'enfouissement. On s'attend à ce qu'il réduise les émissions de gaz à effet de serre d'environ 230 000 kilogrammes sur 60 ans.

Le projet a aussi permis de renforcer l'emploi et la formation axée sur les compétences au sein de la Nation. Environ 70 % des personnes qui ont travaillé au projet l'ont fait par l'entremise d'entrepreneurs de la Nation shíshálh, ce qui a soutenu la création d'emplois intéressants, la formation en cours d'emploi et la capacité à long terme au sein de la collectivité.

Les logements ont été déménagés en avril 2024 et achevés en janvier 2026.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Ce projet unique en son genre en Colombie-Britannique montre ce qui est possible lorsque les gouvernements et les partenaires autochtones travaillent ensemble de façon créative. En déménageant et en modernisant des logements de Port Moody à la Nation shíshálh, nous avons transformé une idée novatrice en 17 logements réels pour les familles, tout en réduisant les déchets et les émissions. Il s'agit d'un modèle pratique pour résoudre la crise du logement avec rapidité, durabilité et retombées communautaires durables. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce projet novateur montre comment des logements existants peuvent être transformés en nouveaux logements abordables. Il est ancré dans le leadership et les priorités de la Nation shíshálh. En réutilisant ces maisons, nous avons pu aider à créer des logements plus rapidement, à réduire les déchets et les émissions et à soutenir de bons emplois locaux. Ceci est un exemple puissant de ce qui est possible lorsque nous travaillons ensemble à des solutions de logement qui honorent la culture et qui soutiennent les collectivités. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Ce projet offre à la population ce dont elle a le plus besoin : des logements sûrs et abordables qui sont nécessaires et qui sont ancrés dans la culture de la Nation shíshálh. En transformant des maisons existantes en logements neufs tout en créant des emplois dans la localité et la nation, on montre ce qui peut être accompli lorsque l'innovation et le leadership communautaire convergent. Il s'agit d'une solution de logement intelligente et communautaire qui changera vraiment les choses pour les générations à venir. » - Randene Neill, députée provinciale de Powell River-Sunshine Coast

« Ce projet va au-delà du logement : il vise à créer des possibilités et à renforcer notre collectivité. En nous associant à des organisations qui respectent nos traditions, notre culture et nos priorités, nous avons fourni des logements dont nos membres ont grandement besoin, tout en créant des emplois, en renforçant les compétences et en investissant directement dans l'avenir de notre Nation. » - lhe hiwus (chef) yalxwemult Lenora Joe, Nation shíshálh

« Chaque année, environ 700 logements en bon état et de grande valeur sont démolis en Colombie-Britannique pour faire place à des aménagements de forte densité. Ces bons logements, qui proviennent de régions urbaines en croissance, devraient être déplacés, modernisés et réutilisés dans des collectivités éloignées qui en ont besoin. Cette solution de logement novatrice, une fois reproduite et mise à l'échelle, peut nous aider à résoudre nos crises du logement et du climat. Ce projet montre ce qui est possible lorsque nous sauvons et déplaçons des immeubles de qualité, travaillons en partenariat avec les Premières Nations et investissons dans la population locale. Il s'agit d'un modèle qui offre des avantages sur les plans de l'abordabilité et de la résilience climatique, en plus de profiter à la collectivité. » - Glyn Lewis, PDG et fondateur de Renewal Development

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 74,08 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 183 200 logements et la réparation de plus de 328 800 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le financement fourni pour le projet du quartier k'elaxan est le suivant : 3 millions de dollars de financement conjoint par l'intermédiaire de l'Initiative canadienne de logement communautaire, dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 88 000 $ de Clean BC sous forme de subventions et de remises pour l'amélioration énergétique.



