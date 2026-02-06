GATINEAU, QC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit une économie canadienne forte, et les travailleurs spécialisés sont essentiels à cette croissance. Dans le cadre de son engagement à cet égard, le gouvernement a doublé ses investissements dans le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, une mesure qui contribuera à appuyer la formation dirigée par les syndicats partout au pays et à garantir qu'un plus grand nombre d'apprentis disposent de la formation et des compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir.

S'appuyant sur cet important investissement, le gouvernement offre maintenant plus de souplesse dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage. Ces améliorations feront en sorte qu'il sera plus facile et plus abordable pour les syndicats et les fournisseurs de formation d'acquérir l'équipement et le matériel modernes nécessaires à la formation des travailleurs dans les métiers désignés Sceau rouge. Elles élargiront le soutien en couvrant les frais associés à l'expédition et à l'installation, et en prévoyant des contributions du gouvernement fédéral pouvant atteindre 70 % des coûts dans les régions éloignées ou dans des secteurs où il manque d'infrastructures.

Pour veiller à ce que les programmes demeurent adaptés aux besoins les plus pressants des apprentis et des organisations offrant de la formation, le gouvernement du Canada mobilisera ses partenaires afin de trouver des façons d'améliorer davantage les programmes pour apprentis. Ces efforts comprendront la lecture des commentaires, comme l'intérêt démontré de répondre aux besoins en rénovation, afin de cerner les occasions de tirer parti des améliorations récentes et de veiller à ce que les mesures de soutien en matière de formation suivent le rythme de l'évolution des besoins du marché du travail.

Il est maintenant possible de présenter une demande dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage. Les organismes admissibles comprennent les syndicats représentant les travailleurs des métiers désignés Sceau rouge, les organismes qui gèrent leurs propres fonds de formation et les établissements qui offrent des programmes reconnus d'apprentissage de métiers, notamment des métiers désignés Sceau rouge.



Les organismes intéressés peuvent soumettre leur demande par voie électronique en utilisant le portail des Services en ligne des subventions et contributions (SELSC). Les organismes peuvent créer un compte pour les SELSC (ils n'auront à le faire qu'une seule fois) et présenter ensuite des demandes pour des possibilités de financement d'Emploi et Développement social Canada dans un environnement Web sécurisé.

Le Canada a besoin de travailleurs spécialisés pour développer d'importantes infrastructures et construire des millions de logements supplémentaires. L'annonce d'aujourd'hui fait partie des mesures prises par le gouvernement pour répondre aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre spécialisée. Dans le budget de 2025, le gouvernement a aussi proposé l'ajout de 75 millions de dollars sur trois ans pour le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, ce qui stimulera davantage la formation en apprentissage offerte par les syndicats pour les métiers désignés Sceau rouge.

Citations

« Nous devons répondre aux besoins de la main-d'œuvre de notre pays. Le Canada libère son plein potentiel économique et il y parvient grâce au travail acharné des personnes qui le construisent, c'est-à-dire celles qui exercent un métier spécialisé. Nous avons besoin que plus d'apprentis terminent leur formation afin que le Canada puisse atteindre ses objectifs prioritaires : accroître la construction de logements, miser sur la Stratégie industrielle de défense ainsi que bâtir nos infrastructures et réaliser des projets d'envergure. Nous offrons de la formation de grande qualité à nos travailleurs, et en investissant dans de l'équipement et du matériel de formation modernes et à la fine pointe de la technologie, nous jetons les bases nécessaires pour que les jeunes puissent bâtir un Canada fort. »

- Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli

Faits en bref

Au cours de l'exercice 2025-2026, 20 millions de dollars sont disponibles dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage. Les propositions seront reçues et étudiées de façon continue.

Le volet de financement actuel fournit aux bénéficiaires jusqu'à 50 % du coût du matériel et de l'équipement neufs qu'il faut acheter pour les programmes de préapprentissage et d'apprentissage des métiers désignés Sceau rouge. Les organismes qui mènent des projets dans des régions éloignées, qui manquent d'infrastructure ou dont les possibilités de partenariat sont limitées peuvent choisir de partager les coûts (70/30). Le gouvernement rend cette option plus claire et plus facile d'accès là où elle est nécessaire.

Depuis 2017, le financement du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical a permis de soutenir plus de 145 000 personnes, dont 28 463 en 2024-2025.

Près de 1 milliard de dollars investis chaque année dans le soutien à l'apprentissage servent à rendre la formation professionnelle plus accessible au moyen de prêts, de financement de projets, de crédits d'impôt et de prestations d'assurance-emploi.

D'ici 2033, il y aura plus de 410 000 postes de métiers spécialisés à pourvoir dans le seul secteur de la construction, dont 189 000 en raison des départs à la retraite.

La page Web Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, y compris sur les mesures à prendre pour exercer un métier spécialisé et l'aide financière offerte pendant la formation.

Liens connexes

