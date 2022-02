DEC accorde une aide financière de 950 000 $ à Sherbrooke OEM.

SHERBROOKE, QC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces qui auront lieu au cours des prochaines semaines. L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, confirmera des investissements totalisant près de 40 millions dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

La ministre St-Onge s'est jointe à sa collègue Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, pour annoncer une contribution remboursable de 950 000 $ à Sherbrooke OEM dans le cadre de ces investissements. Ce financement permettra à l'entreprise des Cantons-de-l'Est d'améliorer sa productivité et sa capacité de production.

Sherbrooke OEM est un chef de file dans le domaine du recyclage et se spécialise dans la conception, la fabrication et l'intégration d'équipements de recyclage sur mesure tels que des convoyeurs, des tamis, des systèmes à tri optique et des séparateurs de carton et de fibre.

Cette entreprise familiale a entamé ses opérations en 1997 et a depuis connu du succès dans le domaine du recyclage au Canada et aux États-Unis. Grâce à ce financement, Sherbrooke OEM fera l'acquisition d'un système complètement automatisé et numérique de découpe laser. Ce nouvel équipement contribuera à limiter ses pertes et à générer des économies, en plus de pouvoir réaffecter des employés à des tâches à plus haute valeur ajoutée.

Citations

« Notre gouvernement reconnait l'importance du secteur manufacturier comme une priorité pour assurer la prospérité de nos communautés. Les petites et moyennes entreprises font partie intégrante de notre plan de relance économique verte et durable. C'est pourquoi DEC appuie Sherbrooke OEM dans ses efforts pour accroître sa productivité, augmenter sa capacité de production et soutenir l'effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette PME contribue grandement à la vitalité économique de Sherbrooke et le succès de son projet rejaillira sur toute la région. »

L'honorable Pascale St Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement continuera d'accompagner les entreprises de nos régions vers l'économie de demain tout en les aidant à saisir les occasions d'affaires qui se présentent. En misant sur un projet comme celui de Sherbrooke OEM, nous permettons à une entreprise des Cantons-de-l'Est de mieux s'outiller pour croître et ainsi jouer un rôle majeur dans la relance verte de notre économie. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« L'aide reçue de DEC nous a permis de réaliser un projet d'envergure financièrement viable et réaliste. L'innovation est plus que nécessaire pour être en mesure de répondre à la demande grandissante pour le recyclage. Cette nouvelle technologie nous permettra de prendre une croissance dans notre marché et potentiellement de développer de nouveaux créneaux qui auront un impact positif sur l'économie canadienne. »

Jérémy Ouellet, contrôleur financier, Sherbrooke OEM

Faits en bref

Cette contribution s'inscrit dans une série d'annonces de financement qui auront lieu au cours du mois de février et qui totalisent près de 40 millions de dollars accordés pour la réalisation de plus de 20 projets d'entreprises et organismes innovants qui contribueront à l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

