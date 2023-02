Ce financement fait partie d'un engagement de 100 millions de dollars pour appuyer les personnes les plus touchées par la COVID-19

TORONTO, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Les étudiants ont été parmi les personnes les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19. L'isolement social, les difficultés liées à l'apprentissage virtuel, l'insécurité d'emploi et les difficultés financières ont eu de profondes répercussions sur leur santé mentale et leur bien-être. Le gouvernement du Canada est résolu à améliorer la résilience en santé mentale pour tout le monde, en particulier pour les personnes qui font face à des défis en santé mentale ou à des obstacles dans l'accès à des mesures de soutien en santé mentale.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui le versement d'un financement de près de 4 millions de dollars à L'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario à l'appui de l'initiative The Mindful Campus (le campus de la conscience), qui permettra d'améliorer les capacités d'adaptation et de résilience des étudiants et de créer un environnement favorable dans lequel les artistes créateurs et les designers émergents, notamment ceux issus de communautés marginalisées, peuvent s'épanouir. Le financement permettra de soutenir un ensemble complet de matériel promotionnel sur la santé mentale lié à un réseau de soutien par les pairs, en plus d'une variété de programmes de formation et de pratique de la pleine conscience.

Cette initiative menée en collaboration sera mise en œuvre en partenariat avec la faculté des beaux-arts de l'Université Concordia, l'École des arts, des médias, de la performance et du design de l'Université York, le Nova Scotia College of Art & Design University et l'École des arts créatifs et de l'animation de Seneca.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît que la pandémie a considérablement aggravé les problèmes préexistants de santé mentale et de dépendance qui touchent de nombreux étudiants et jeunes. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes adultes marginalisés et racialisés. Le financement accordé aujourd'hui à l'initiative The Mindful Campus permettra aux étudiants de l'Université OCAD et de quatre autres campus au Canada d'acquérir des compétences d'adaptation saines, de renforcer leur résilience et de se soutenir mutuellement alors que nous continuons à nous adapter à une époque difficile et en pleine évolution. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« En cette sortie de pandémie, les étudiants font toujours face à un monde d'incertitudes vu les changements climatiques, la hausse des coûts du logement, l'inflation et les conflits actuels. L'initiative The Mindful Campus est conçue pour aider les étudiants à développer leur résilience et leurs capacités d'adaptation pour faire face aux expériences difficiles et stressantes de la vie, afin qu'ils puissent vraiment s'épanouir et à s'adapter dans ce contexte difficile. Nous sommes profondément reconnaissants envers l'Agence de la santé publique du Canada d'investir dans la santé et le bien-être des étudiants, ainsi qu'à nos partenaires qui soutiennent ce projet, de même qu'envers nos partenaires qui soutiennent ce programme. »

Deanne Fisher

Présidente et vice-rectrice, Services aux étudiants et admissions internationales, Université de l'École d'art et de design de l'Ontario

Faits en bref

Le Collège universitaire Renison de l'Université de Waterloo héberge un Carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DÉC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale ainsi que la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du Canada .

l'Université de Waterloo héberge un Carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DÉC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale ainsi que la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du . L'annonce d'aujourd'hui fait partie d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget 2021 pour des projets qui favorisent la santé mentale et préviennent la maladie mentale au sein des populations touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19, notamment les jeunes, les aînés, les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, les Canadiens noirs et racisés, les travailleurs de première ligne et les autres travailleurs essentiels ainsi que d'autres personnes dont la santé mentale a été, et continue d'être, particulièrement touchée en raison de la pandémie.

Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer la santé mentale de la population canadienne tout au long de la pandémie de COVID-19 et au-delà.

est résolu à appuyer la santé mentale de la population canadienne tout au long de la pandémie de COVID-19 et au-delà. Des projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale peuvent améliorer les résultats sur la santé tout au long de la vie.

La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être, et elles peuvent contribuer à réduire le recours au système de santé.

Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être Canada , téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents.

, téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents. La demande pour les services de Jeunesse, J'écoute a augmenté de plus de 137 % en 2020 comparativement à l'année précédente, ce qui illustre la nécessité de soutenir les jeunes et leur santé mentale pendant la pandémie de COVID-19. Jeunesse, J'écoute offre 24 heures sur 24, sept jours sur sept, des services de santé mentale en ligne qui fournissent un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

Liens associés

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Maja Staka, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett, 343-552-5568 ; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709|