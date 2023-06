Les activités appuyées par cet investissement reflètent les domaines prioritaires cernés dans le Cadre sur le diabète au Canada

TORONTO, le 26 juin 2023 /CNW/ - Le diabète est l'une des maladies chroniques les plus communes. Environ 3,6 millions de Canadiennes et de Canadiens en sont touchés, et plus de 200 000 nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués chaque année. Cette maladie a d'importants effets sur les vies des personnes directement touchées, de même que sur leurs familles et les communautés dans leur ensemble.

Aujourd'hui, lors d'une table ronde sur le diabète au congrès mondial sur les maladies non transmissibles, l'honorable Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé le versement d'un financement de 998 450 $ sur trois ans à Diabète Canada. Cette somme permettra à Diabète Canada de travailler avec ses principaux partenaires pour créer un répertoire des programmes, des interventions et des projets efficaces en matière de diabète à l'appui d'une future diffusion, adoption et adaptation de ces initiatives à l'échelle du pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'aligne sur le Cadre sur le diabète au Canada , qui fournit une orientation stratégique commune pour concentrer les efforts de lutte contre le diabète et pour améliorer les résultats sur la santé des personnes au Canada. Diabète Canada veillera à la progression du Cadre sur le diabète au Canada en réunissant des personnes vivant avec le diabète, des chefs de file clés des domaines de la santé publique ainsi que des soins et de l'éducation liés au diabète, de même que des chefs de file et des organismes culturels, en vue d'un échange de pratiques novatrices et exemplaires pour le diagnostic, la prévention et la prise en charge du diabète.

Pour lutter efficacement contre le diabète, nous devons mettre en place une approche soutenue et multisectorielle impliquant de nombreux acteurs, notamment les secteurs public, privé, sanitaire et non gouvernemental. Tous les secteurs et les échelons sont invités à utiliser le cadre pour orienter les actions de lutte contre le diabète et favoriser le progrès d'une manière qui répond à leurs mandats et objectifs respectifs et qui est adaptée au contexte de leurs communautés respectives.

Citations

« Le nombre de cas de diabète continue d'augmenter au Canada et de bouleverser la vie de millions de Canadiennes et de Canadiens. En partenariat avec Diabète Canada, nous redoublerons d'efforts pour mieux reconnaître les personnes qui vivent avec le diabète au Canada, collaborer avec elles et les appuyer. Le projet contribuera à améliorer notre compréhension des programmes efficaces alors que nous travaillons à améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes touchées par cette maladie au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Nous sommes honorés que l'Agence de la santé publique du Canada nous ait demandé de diriger ce processus de trois ans axé sur les nouvelles pratiques, qui s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre sur le diabète. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec des leaders, des experts et des personnes vivant avec le diabète, afin de mettre en commun les dernières innovations et les meilleures pratiques pour élaborer des programmes, des ressources et des mesures de soutien qui aideront à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le diabète. »

Laura Syron

Présidente-directrice générale, Diabète Canada

Faits en bref

Selon les recherches, 44 % des adultes canadiens vivent avec au moins une maladie chronique. Les maladies chroniques incluent notamment les maladies du cœur, l'hypertension, le cancer et le diabète.

Il existe trois principaux types de diabète : le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel (ou diabète induit par grossesse). Selon les estimations, le diabète de type 2, qui est évitable, représente environ 90 % des cas de diabète, tandis que le diabète de type 1 totalise 9 % des cas et que le diabète gestationnel représente environ 1 % de tous les cas de diabète.

Le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada appuie des projets qui visent à réduire le risque de maladie chronique des Canadiennes et des Canadiens en abordant les principaux facteurs de risques modifiables, c'est-à-dire les mauvaises habitudes alimentaires, le tabagisme et l'inactivité physique.

appuie des projets qui visent à réduire le risque de maladie chronique des Canadiennes et des Canadiens en abordant les principaux facteurs de risques modifiables, c'est-à-dire les mauvaises habitudes alimentaires, le tabagisme et l'inactivité physique. Un processus de mobilisation dirigé par les peuples autochtones est actuellement mené avec des organismes autochtones afin de cerner les priorités et les prochaines étapes pour la lutte contre le diabète au sein des populations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

