EDMONTON, AB, le 13 sept. 2024 /CNW/ - La main‑d'œuvre canadienne a besoin de plus de travailleurs spécialisés. Pour encourager un plus grand nombre de personnes à faire carrière dans des métiers spécialisés, le gouvernement du Canada investit pour inciter plus de jeunes à s'informer sur ces métiers gratifiants, à s'y former, à entreprendre ce type de carrière et à la poursuivre. Ses investissements visent également à appuyer des projets de construction de logements au Canada.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé que plus de 2,9 millions de dollars seront investis dans neuf projets dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage. Ces projets, qui découlent de deux appels de propositions lancés en 2022 et 2023, renforcent la formation par l'achat d'équipement et de matériel.

Ainsi, sept organismes qui appuient la formation en apprentissage recevront des fonds pour acheter de l'équipement et du matériel de formation, comme des grues, des machines de démolition, des plateformes de travail surélevées, des chariots élévateurs à fourche, des talocheuses-lisseuses et des niveaux à laser. Cet équipement et ces machines de formation à la fine pointe de la technologie contribueront à améliorer la formation dans les métiers spécialisés de divers secteurs.

Le financement versé dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage vise à améliorer la qualité de la formation pour les apprentis dans les métiers désignés Sceau rouge. Ce volet de financement faisait autrefois partie du Programme de formation et d'innovation en milieu syndical.

La Stratégie canadienne de formation en apprentissage fait partie de la réponse du gouvernement aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre qualifiée, notamment l'élimination des obstacles à l'entrée dans les métiers spécialisés, la résolution de la crise du logement et l'augmentation de la construction carboneutre.

Le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par an dans le soutien à l'apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation scolaire, de financement de projets et de soutien au programme Sceau rouge, afin de contribuer à la mise sur pied pour l'avenir d'une solide main-d'œuvre qualifiée, inclusive, certifiée et productive.

« Les métiers spécialisés sont essentiels à notre économie pour bâtir le Canada de demain. Grâce à ces fonds, les employeurs ont accès à des équipements de pointe pour la formation en apprentissage. Un nouveau bassin de gens de métier innovateurs et talentueux permettra non seulement de combler les emplois disponibles, mais aussi de cultiver la main-d'œuvre qualifiée dont nous avons besoin pour soutenir divers secteurs, y compris celui du logement. »

- Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« La section locale 955 de l'International Union of Operating Engineers remercie le ministre Boissonnault et le gouvernement du Canada de lui avoir fourni un soutien indispensable dans le cadre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Grâce à ce soutien, le centre d'apprentissage et d'éducation Budd Coutts formera la prochaine génération de professionnels des grues à tour qui travailleront dans notre province et ailleurs. Ce métier spécialisé est d'ailleurs essentiel au démarrage de tous les chantiers de construction, qui accueilleront aussi bien d'autres gens de métier. »

- Chris Flett, gestionnaire fonctionnel, section locale 955 de l'International Union of Operating Engineers

Depuis la création du Programme de formation et d'innovation en milieu syndical en 2017, le gouvernement du Canada a investi près de 305 millions de dollars en subventions et contributions.

création du Programme de formation et d'innovation en milieu syndical en 2017, le gouvernement du Canada a investi près de 305 millions de dollars en subventions et contributions. Le budget de 2024 et le Plan du Canada pour le logement prévoient rendre disponibles 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Le Canada doit donc embaucher et former des milliers de nouvelles personnes de métier spécialisées qui pourront aider à bâtir ces logements.

le Plan du Canada pour le logement prévoient rendre disponibles 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. doit donc embaucher et former des milliers de nouvelles personnes de métier spécialisées qui pourront aider à bâtir ces logements. Selon ConstruForce Canada, l'industrie de la construction devra recruter 351 800 nouveaux travailleurs d'ici 2033, principalement en raison du départ à la retraite prévu de 263 400 travailleurs (21 % de la main-d'œuvre de 2023).

Pour aider à répondre au besoin croissant de travailleurs spécialisés, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2024 son intention d'investir 90 millions de dollars pour le Service d'apprentissage afin d'aider les petits et moyens employeurs à créer des placements pour les apprentis et 10 millions de dollars pour le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés afin d'encourager les Canadiens à explorer les carrières dans les métiers spécialisés et à s'y préparer.

Le gouvernement du Canada apporte un soutien financier aux apprentis tout au long de leur formation technique. Ainsi, les apprentis peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant leur formation technique et obtenir un prêt canadien aux apprentis sans intérêt d'un montant maximal de 20 000 $, ainsi que des subventions aux apprentis pouvant atteindre 4 000 $.

Le site Web de la campagne (Canada.ca/metiers-specialises) fournit aux Canadiens des renseignements sur ce que sont les métiers spécialisés, sur la façon de devenir une personne de métier et sur les mesures de soutien financier qui leur sont offertes pendant leur formation.

Le 16 octobre, le ministre organisera le Sommet sur la main-d'œuvre 2024, qui réunira des personnes de partout au Canada représentant les employeurs, les gouvernements, les syndicats, les établissements d'enseignement et les fournisseurs de formation et bien d'autres organismes afin de recueillir différents points de vue sur la façon de favoriser un marché du travail moderne et productif. Les Canadiens sont également invités à partager leurs points de vue sur la création d'un marché du travail moderne, inclusif et productif pour le 21e siècle au moyen d'une mobilisation en ligne accessible jusqu'au 30 septembre 2024.

