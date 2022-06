CanNor investit près de 1 million de dollars dans quatre projets appuyant la relance de l'industrie suite à la pandémie de COVID et créant de bons emplois pour les habitants du Nord.

IQALUIT, NU, le 3 juin 2022 /CNW/ - Le Nunavut a beaucoup à offrir aux visiteurs : des paysages à couper le souffle, de grands espaces ouverts, des expériences diversifiées et inclusives et des personnes accueillantes. Avec l'importance accordée à la santé et la sécurité, et des taux élevés de vaccination contre la COVID-19, le territoire est une destination attrayante et mémorable pour les visiteurs.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine du tourisme au Canada, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé des investissements de près de 1 million de dollars réalisés par CanNor pour appuyer quatre projets dans des collectivités du Nunavut.

Les organismes touristiques s'adaptent et innovent pour répondre à la reprise du secteur du tourisme. Alors que les collectivités investissent et se préparent à accueillir de nouveau les visiteurs, le gouvernement du Canada appuient les économies, les entreprises touristiques et les autres organismes de ces collectivités pour que davantage de personnes au Canada et à l'étranger puissent faire l'expérience de ce qui est offert.

Les investissements de CanNor appuient des projets touristiques au Nunavut

Ces investissements appuient quatre projets à l'échelle du Nunavut, y compris la modernisation d'infrastructures à Pond Inlet, l'achat de nouvel équipement de sécurité pour répondre aux règlements liés à la pandémie à Arctic Bay et à Cambridge Bay, et l'accélération de l'achat d'équipement pour soutenir le transport de marchandises à petite échelle et les vols nolisés touristiques à Kivalliq. Le financement de ces projets contribue à la croissance de l'économie du Nunavut, appuie des solutions novatrices, inclusives et adaptatives visant à améliorer l'expérience touristique et permet la création d'au moins 25 emplois à temps partiel et le maintien de cinq postes existants, en plus d'offrir de la formation aux Inuits.

Citations

« Notre gouvernement continue d'être là pour le secteur touristique du Nord et de l'Arctique, en offrant un soutien aux entreprises pour les aider à traverser les périodes difficiles et à croitre tandis que l'industrie se remet sur pied. En travaillant ensemble, notre gouvernement aide au soutien des entreprises du Nunavut et de l'économie locale dans leurs efforts pour offrir une expérience de calibre mondial aux visiteurs, et ce, tout en créant et en maintenant en place des emplois pour les Nunavummiut. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le secteur canadien du tourisme continue d'être un des plus touchés par la pandémie de COVID-19. Nous sommes entièrement déterminés à soutenir les entreprises et les organisations en cette période difficile, en faisant de la sécurité la priorité absolue, tout en veillant à ce qu'elles obtiennent du soutien pour se remettre rapidement sur pied, innover dans leurs produits et services et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Il s'inscrit également dans une stratégie plus vaste visant à aider le secteur à survivre à la pandémie, à se rétablir et à se développer. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que lorsque notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Ce financement de CanNor pour mettre à jour nos attractions touristiques arrive à point nommé pour notre communauté éloignée, car Pond Inlet prévoit accueillir 14 navires de croisières et 5 yachts privés au cours de la saison 2022, et ce, après 2 années où elle n'a pu accueillir de touristes en raison de la pandémie. Ce financement permettra à environ 4 800 touristes des navires de croisière d'explorer et de profiter de Salmon River au cours de leur visite à Pond Inlet. »

Theresa Dalueg, agente de développement économique de la communauté de Pond Inlet

« Depuis le début de la saison de la banquise de cette année, nous avons doublé le nombre de visiteurs par rapport aux dernières années et avons pu embaucher 24 employés saisonniers, y compris des jeunes et des aînés, soit une augmentation de 75 %. Sans le Fonds d'aide au tourisme, notre compagnie n'aurait pas pu survivre à la pandémie. Cependant, Arctic Bay Adventures a pu rester ouvert et prendre de l'expansion. Nous pouvons maintenant accueillir des visiteurs et offrir le produit que tous réclament. La communauté sera à tout jamais reconnaissante de ce soutien. »

Mark Lewandoski, directeur général, Arctic Bay Adventures

Faits en bref

Le financement de ces projets provient du Fonds d'aide au tourisme et du Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN).

Administré par les agences de développement régional (ADR) du Canada et par Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme aide les entreprises et les organismes touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

et par Innovation, Science et Développement économique (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme aide les entreprises et les organismes touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Doté d'un budget de 500 millions de dollars sur deux ans (jusqu'au 31 mars 2023), dont 50 millions de dollars qui seront spécialement consacrés aux initiatives de tourisme autochtone et 15 millions de dollars qui appuieront des priorités nationales, le Fonds d'aide au tourisme permettra au Canada d'être une destination de choix alors que les voyages de visiteurs canadiens et étrangers reprennent.

d'être une destination de choix alors que les voyages de visiteurs canadiens et étrangers reprennent. Le POEAN comporte deux volets de financement. Le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) vise à améliorer la capacité des communautés autochtones en matière de développement économique et à accroître le développement économique dans les trois territoires. Le Programme de développement de l'entrepreneuriat et des entreprises (PDEE) apporte aux entrepreneurs et aux entreprises autochtones du soutien dans le cadre de projets pour leur permettre de mener des activités qui favorisent la création et la croissance d'entreprises autochtones.

