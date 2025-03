Il s'agit d'un communiqué de presse conjoint entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon.

WHITEHORSE, YT, le 22 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, qui est responsable des agences de développement régional, y compris CanNor, a annoncé un engagement financier de 56,25 millions de dollars pour la construction du « Yukon Gathering Place », un nouveau centre de congrès à Whitehorse. Le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, a également annoncé une contribution au projet.

Le centre sera construit à proximité du Centre culturel Kwanlin Dün, sur les rives du fleuve à Whitehorse, dans le territoire traditionnel de la Première Nation Kwanlin Dün. Il appartiendra à la Première Nation Kwanlin Dün et sera exploité par Chu Níikwän Limited Partnership et le Centre culturel Kwanlin Dün.

Cet investissement contribuera à stimuler la croissance économique et la création d'emplois en renforçant l'industrie touristique du Yukon et en attirant des réunions, des conférences et des événements dans le territoire. Il augmentera également les possibilités pour les communautés et entreprises autochtones du Nord de participer à l'économie.

Citations

« Le nouveau centre de congrès du Yukon mettra en valeur la culture unique et la beauté naturelle du territoire aux visiteurs du monde entier, tout en renforçant l'industrie touristique locale. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets comme celui-ci qui stimulent la croissance économique à long terme, créent des opportunités pour les entreprises locales et rehaussent la réputation du Yukon en tant que destination dynamique et connectée. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, qui est responsable des agences de développement régional, y compris CanNor

« Le Yukon Gathering Place sera un lieu de rassemblement, de collaboration et de célébration de la culture et du patrimoine de la Première Nation Kwanlin Dün. Cet investissement témoigne de notre engagement à soutenir le leadership autochtone dans le développement économique et à renforcer les opportunités pour les communautés du Nord. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« La construction d'un nouveau centre de congrès à Whitehorse est un investissement stratégique dans l'avenir de notre territoire. Il créera de nouvelles opportunités de croissance économique et d'emplois, tout en positionnant Whitehorse comme une destination de premier plan pour les conférences, les événements et le tourisme. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« C'est un moment historique pour les Yukonnais et les entreprises du Yukon. Ce nouveau centre de congrès favorisera la croissance économique, créera des emplois et positionnera Whitehorse comme une destination de choix pour les conférences et le tourisme. Ce projet est le fruit de nombreuses années de travail acharné, de mobilisation et de collaboration, et il renforcera les opportunités pour toutes les communautés du Yukon. Il ne s'agit pas seulement de construire un centre de congrès, mais de créer des opportunités durables et d'assurer un avenir prospère pour tous les Yukonnais. »

- Ranj Pillai, premier ministre du Yukon

« Un nouveau centre de congrès à Whitehorse est un véritable atout pour les Yukonnais et notre secteur touristique. Ce nouvel espace élargira notre capacité à accueillir des événements d'envergure, à célébrer les cultures du Yukon et à attirer des visiteurs du monde entier. Des années de vision et de collaboration ont rendu ce projet possible, ouvrant ainsi des portes aux entreprises locales et aux communautés. J'ai hâte de voir la vision de la Première Nation Kwanlin Dün se concrétiser pour ce centre! »

- John Streicker, ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon

Faits en bref

Le Yukon Gathering Place devrait s'étendre sur 9 500 m² et pourra accueillir jusqu'à 750 invités pour des banquets assis ou jusqu'à 1 000 participants dans une configuration de type théâtre.

500 m² et pourra accueillir jusqu'à 750 invités pour des banquets assis ou jusqu'à 1 000 participants dans une configuration de type théâtre. Le coût du projet est estimé à environ 75 millions de dollars, et le gouvernement du Canada s'engage à verser 56,25 millions de dollars pour sa construction.

s'engage à verser 56,25 millions de dollars pour sa construction. Entre 2023 et 2025, CanNor a soutenu la conception et l'étude de faisabilité technique du centre de congrès grâce à une contribution non remboursable de 1,5 million de dollars.

