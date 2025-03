HAINES JUNCTION, YT , le 7 mars 2025 /CNW/ - Les entreprises et les organisations des Premières Nations du Yukon jouent un rôle crucial dans la création d'emplois et de débouchés économiques sur le territoire.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, a annoncé un financement de plus d'un million de dollars pour appuyer trois projets appartenant aux Premières Nations au Yukon. Grâce à ce financement, les organisations autochtones acquerront et développeront des infrastructures afin d'améliorer les occasions d'affaires et de tourisme culturel en plus de créer un espace pour former et soutenir les artisans qui font carrière dans les industries culturelles.

Grâce à ces investissements stratégiques, le gouvernement du Canada appuie des initiatives qui accroissent la participation des collectivités et des entreprises autochtones du Nord aux possibilités économiques, ce qui renforce l'économie. Ces projets correspondent également aux objectifs de CanNor grâce au programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), en soutenant le développement d'infrastructures à petite échelle qui aident les communautés à tirer parti des opportunités économiqsues.

Citations

« La réconciliation économique avec les Autochtones est essentielle pour bâtir une économie plus inclusive qui crée des possibilités durables pour les générations futures. Notre gouvernement travaille avec les entreprises et les organisations autochtones afin de saisir les occasions, de créer des emplois et de stimuler les économies locales en vue d'assurer un avenir plus prospère aux résidents du Nord. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« Les Premières Nations du Yukon créent des produits touristiques clés et bâtissent des secteurs culturels dans le territoire. En appuyant ces projets par l'entremise de CanNor, notre gouvernement crée des emplois durables, favorise la préservation culturelle et renforce les économies locales. Ainsi, les Premières Nations du Yukon auront une voix et une présence fortes en ce qui concerne leur propre avenir économique. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Le gouvernement du Yukon est fier de contribuer à cette initiative en accordant un financement supplémentaire de 250 000 $ à l'atelier de couture, par l'entremise du Fonds de développement communautaire. La création d'espaces de soutien pour les artisans locaux afin qu'ils puissent établir des liens avec les Aînés, perfectionner leurs compétences et bâtir leur carrière va au-delà du soutien aux économies locales - elle renforce l'identité et la fierté communautaires en ravivant l'intérêt pour les pratiques traditionnelles et la commercialisation de biens faits à la main. »

- L'honorable Ranj Pillai, premier ministre et ministre du Développement économique du Yukon

« En 2021, les Premières Nations de Champagne et d'Aishihik (PNCA) ont lancé un programme pilote axé sur la création de parkas fabriqués localement. Au cours des dernières années, le programme a pris de l'expansion et a été couronné de succès, de sorte qu'il a maintenant besoin de ses propres locaux. Les PNCA sont reconnaissantes du financement de CanNor visant la construction et le lancement d'un espace de couture à Dakwakada (Haines Junction). En outre, le Fonds de développement communautaire du gouvernement du Yukon a apporté une contribution importante. Nous remercions également le Yukon Indian Peoples Training Trust, le programme d'innovation et d'entrepreneuriat de l'Université du Yukon, les PNCA et le Conseil des femmes autochtones du Yukon d'avoir financé le perfectionnement des compétences des citoyens au début de ce projet. Nous sommes enthousiastes quant à l'avenir de ce nouvel espace! »

- Barb Joe, chef, Premières Nations de Champagne et d'Aishihik

« Ce financement permettra à la société CTLP d'apporter des améliorations indispensables à l'infrastructure qui amélioreront la sécurité, créeront des emplois et stimuleront l'activité économique supplémentaire à Carcross, en particulier dans le secteur culturel. Ce qui est tout aussi important, c'est que cette initiative renforcera la capacité de notre personnel à gérer certains aspects du projet et, avec le temps, les installations du centre Commons elles-mêmes. Il s'agit d'une progression naturelle pour les jeunes leaders concernés, qui étaient tous diplômés du projet intitulé « Singletrack to Success », un programme lancé il y a près de vingt ans et qui continue d'offrir aujourd'hui une expérience de travail précieuse aux jeunes de la Première Nation de Carcross Tagish. Pour ce qui est de l'avenir, nous considérons le centre Commons comme un point clé de contact et de communication, où les visiteurs et la communauté locale peuvent se réunir pour mettre en commun leurs valeurs, leurs expériences et leurs connaissances dans un environnement sécuritaire et accueillant. »

- Derek Crowe, directeur général, Carcross Tagish Limited Partnership

« Le ranch Sky High Wilderness exerce ses activités sur le territoire traditionnel de la Première Nation Kwanlin Dün depuis plus de 30 ans. Les citoyens de Kwanlin Dün auront l'occasion de faire découvrir leur culture autochtone à nos visiteurs. C'est une opportunité exceptionnelle de partager avec le monde entier un aspect fascinant et important du patrimoine des Premières Nations au Yukon. »

- Greg Thompson, directeur, ranch Sky High Wilderness

En bref

CanNor investira plus de 1 million de dollars dans le cadre du programme IDEENord. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Ce financement appuie trois projets de développement économique au Yukon : Les Premières Nations de Champagne et d'Aishihik (PNCA) et leur entité de développement communautaire, la Sha Shäw Corporation, lanceront un espace de couture industrielle à Haines Junction . Carcross Tagish LP, la division d'entrepreneuriat social de la société Carcross /Tagish Group of Companies, améliorera les expériences de tourisme culturel à Carcross Commons. Le ranch Sky High Wilderness, qui appartient à la Première Nation des Kwanlin Dün, créera un espace pour les expériences touristiques culturelles.

: Le gouvernement du Yukon fournit également 250 000 $ aux PNCA pour le projet d'espace de couture.

