WHITEHORSE, YT, le 21 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre au député du Yukon, Brendan Hanley, au premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, au chef de la Première Nation Kwanlin Dün, Sean Uyenets'echᶖa Smith, au ministre du Tourisme et de la Culture, John Streicker, et au président du Bureau des congrès du Yukon, Eddie Rideout, pour une annonce conjointe de financement concernant le « Yukon Gathering Place », le centre de congrès proposé qui sera construit sur les rives du fleuve à Whitehorse.

Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.

Date : Le samedi 22 mars 2025

Heure : 17 h, heure normale du Yukon (HNY)

(Veuillez arriver au plus tard à 16 h 45 HNY)

Lieu :

Centre d'information touristique de Whitehorse

100, rue Hanson

Whitehorse, Yukon

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour de plus amples renseignements : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, [email protected]; Laura Seeley, Communications, Conseil des ministres, 867-332-7627, [email protected]; Leighann Chalykoff, Conseillère en communications, Yukon, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Carolyn Moore, Communications, Tourisme et Culture, 867-336-0496, [email protected]